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Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно

10 апреля 2018, 14:24 |  Государство

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов прокомментировал измнение курса тенге на фоне введения санкций против России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

- Хотелось бы сказать, понятно, что в первый торговый день после объявления санкций 6 апреля достаточно нервно рынок отреагировал. UC Rusal значительно уронил свои акции, видим значительную коррекцию российского рубля. Во-первых, чтобы оценивать влияние на нашу экономику, нужно посмотреть, каким образом это будет развиваться в течение пары-тройки дней. Как вы знаете, рынки достаточно нервно относятся, тем более когда это связано с политизацией некоторых вопросов. Поэтому надо посмотреть, как будет в России развиваться ситуация. Если же рубль будет ослабляться и это примет системный характер, тогда определенный эффект мы почувствуем, - отметил Сулейменов.

По его словам, из-за рыночного курсообразования биржевые агенты реагируют на любые новости, и определенная субъективная психологическая реакция здесь не исключена.

- Здесь нам с Нацбанком надо будет проделать определенную работу, сделать оценку (влияния санкций - прим. автора) на нашу экономику, на торговлю, инвестиции и самое главное - на курс, - сказал министр, добавив, что в этот вопрос уже вовлечены Министерство финансов и другие необходимые отраслевые органы.

Заместитель председателя Национального Банка Алпысбай Ахметов в то же время заявил, что курс тенге в первую очередь зависит от курса валюты в Китае, а также России и других странах ЕАЭС, поэтому нынешнее отклонение курса не является девальвацией.

- Как вы знаете, с августа 2015 года по тенге у нас введен свободный плавающий обменный курс. То есть Национальный Банк не вмешивается в валютный рынок. Если нет спекуляции, Нацбанк не вмешивается. Поэтому все определяется спросом и предложением. В России наши торговые партнеры, в Китае, в ЕАЭС - от их курсов валют зависит в первую очередь и, соответственно, это влияет еще цены на экспорт продукции наших экспортеров - нефть, руда, - сказал Ахметов в кулуарах правительства.

В то же время он предложил обратить внимание на волатильность валют развивающихся рынков.

- Если вы на сайт Нацбанка заходите, мы еженедельно размещаем волатильность валют развивающихся рынков. Там видно бразильскую, мексиканскую валюту, турецкую лиру - до 4 процентов отклонение доходит. Поэтому это не девальвация, это просто отклонение курса, определенное валютным рынком, спросом и предложением, - заверил он.
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Комментарии к новости

Л
Re: Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно




Отправлено: 10.04.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх эти санкции и по нам ударили, а России против которой ввели эти санкции от радости лезгинку пляшут, а европейцы и амеры, только зубами клацают от бессилия, а мы паникуем.

§ 112
Re: Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
112


(Пользователи)
Сообщений: 10850
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.04.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Санкции к некоторым олигархам из России и уже такая паника..
Боятся что и к нашим жуликам и ворам применят их?
Поделом..
Профайл

Гость
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно




Отправлено: 10.04.18 - 15:11
Комментарий проходит проверку.

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