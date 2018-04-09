Пересмотреть всю схему и интервалы движения автобусов планируют в Костанае

В ближайшее время в Костанае изменятся схемы и интервалы движения у большинства городских автобусных маршрутов. Об этом «НГ» сообщили в отделе ЖКХ акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"

- Сейчас мы подробно рассматриваем схемы движения всех городских автобусов, - пояснили в отделе ЖКХ. - Многих коснутся изменения: у кого-то сократится интервал движения, у кого-то увеличится. Часть автобусов будет заходить на остановки, на которые сейчас не заходят, и так далее.

Пересмотр схемы движения связан с оптимизацией и улучшением маршрутной сети. В связи с этим, в частности, недавно изменили движение маршруты № 5 и № 8.

- Принято решение о продлении автобусного маршрута № 8 с мкр. Костанай-2 на КСК в связи с регулярными обращениями жителей в акимат Костаная, а также работников ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Домостроительный комбинат» и родителей учеников Назарбаев Интеллектуальная школа, - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - В связи с закрытием автобусного маршрута № 9 маршрут № 8 продлен через железнодорожный вокзал и далее по схеме движения маршрута № 9. Также данное изменение увеличит доступность горожан и гостей города к социально значимым объектам, к микрорайонам Алтын Арман, Элитный и Северо-Запад.

Решение о закрытие маршрута № 9 было связано с отсутствием рентабельности и возможности перевозчика обслуживать этот маршрут, уточнили в отделе ЖКХ. И пояснили, что в закрытии маршрута «немалую роль сыграло повышение цен на ГСМ, запасные части, автошины и другое». Автобусы, ходившие ранее по маршруту № 9, переброшены на маршрут № 5, который продлили до микрорайона Аэропорт. Оба маршрута обслуживал ПК «Альтаир».

- В ближайшее время рассматриваются изменения схемы и интервала движения других городских автобусных маршрутов с целью оптимизации, - сообщил также Тарасов. - Все изменения городских маршрутов осуществляются для улучшения маршрутной сети и будут использованы при проведении конкурса.

Тендер по розыгрышу маршрутов среди перевозчиков пройдет в августе 2018 года. Все маршруты будут представлены на конкурс с учетом изменений схемы движения и интервала. По новым схемам и с новым интервалом костанайские автобусы начнут ходить в сентябре. Изменение схемы движения двух маршрутов (№ 5 и № 8) до проведения тендера в отделе ЖКХ объяснили «закрытием маршрута № 9 без которого нельзя было оставить пассажиров».