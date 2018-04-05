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Маршрут автобуса № 5 продлили до микрорайона Аэропорт в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 апреля 2018, 14:10 |  Общество

Маршрут автобус маршрута № 5 (ПК «Альтаир») изменился и удлинился. С 4 апреля «пятерка» заходит в микрорайон Аэропорт и идет до самого аэропорта.

Фото из архива "НГ"

- У автобуса добавились буквально 3-4 остановки, - сообщили «НГ» в ПК «Альтаир». - До 4 апреля автобус № 5 разворачивался на ул. Уральской и шел в обратную сторону. Теперь он проезжает под путепроводом, заезжает к домам микрорайона Аэропорт и делает разворот на площадке возле здания аэропорта.

Конечная остановка «пятерки» в противоположной стороне не изменилась.
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