Стала известна схема движения автобуса № 8, который будет ездить по маршруту № 9 в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Автобус № 8 будет ходить по ному маршруту не с 3 апреля, как было заявлено ранее, а с 4 апреля. С этой даты, как пояснил заместитель директора ТОО «Компания STA” Юрий ПАНАСЕНКО, отдел ЖКХ акимата Костаная согласовал новый маршрут "восьмёрки".
Как ранее сообщала "НГ", автобус № 9 (ПК «Альтаир») исчезнет из списка костанайских маршрутов. Его работу будут выполнять автобусы маршрута № 8.
Фото из архива "НГ"
- В целях оптимизации по маршруту автобуса № 9 теперь будет ходить автобус № 8, также закрепленный за нашей организацией, - сообщал «НГ» Юрий Панасенко. - То есть, к существующему маршруту «восьмерки» протяженностью 7,5 км добавится еще маршрут «девятки», протяженность которого составляет 13 км. Интервал сохранится прежним - 10 минут. Автобусы также будут заходить на дачные общества в районе КСК.
Напомним, что с 8 марта "восьмерка" уже поменяла свой маршрут.
С 4 апреля автобус будет курсировать между дачами в районе КСК и конечной остановкой в районе Костаная-2.
В ТОО "Компания STA” уверяют, что автобусов хватит, проблем с ожиданием не будет.
По данным «НГ», автобусы ПК «Альтаир», которые обслуживали маршрут № 9, перебросят на маршрут № 5. Его планируют продлить до нового микрорайона «Аэропорт» .
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