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31.03.18 14:23
Vital
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31.03.18 14:19
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Как мы проезжали через Федоровку
Автор жару дает.. Да зайди в любое заведение у дороги, закажи пару стаканов чая и сходи ты в это "лицо" у них по человечески и руки помой кстати..
31.03.18 14:12
Мишаня
Что делать, если вашу SIM-карту покупал другой человек, "НГ" разъяснил оператор сотовой связи
Вообще бредятина. Я иностранный гражданин, приехав в РК теперь должен платить по конским тарифам роуминга (а предоставят ли вообще), чтобы воспользоваться казахским интернетом и звонком по РК. Или...
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Стала известна схема движения автобуса № 8, который будет ездить по маршруту № 9 в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

31 марта 2018, 11:54 |  ЖКХ

Автобус № 8 будет ходить по ному маршруту не с 3 апреля, как было заявлено ранее, а с 4 апреля. С этой даты, как пояснил заместитель директора ТОО «Компания STA” Юрий ПАНАСЕНКО, отдел ЖКХ акимата Костаная согласовал новый маршрут "восьмёрки".

Как ранее сообщала "НГ", автобус № 9 (ПК «Альтаир») исчезнет из списка костанайских маршрутов. Его работу будут выполнять автобусы маршрута № 8.

Фото из архива "НГ"

- В целях оптимизации по маршруту автобуса № 9 теперь будет ходить автобус № 8, также закрепленный за нашей организацией, - сообщал «НГ» Юрий Панасенко. - То есть, к существующему маршруту «восьмерки» протяженностью 7,5 км добавится еще маршрут «девятки», протяженность которого составляет 13 км. Интервал сохранится прежним - 10 минут. Автобусы также будут заходить на дачные общества в районе КСК.

Напомним, что с 8 марта "восьмерка" уже поменяла свой маршрут.

С 4 апреля автобус будет курсировать между дачами в районе КСК и конечной остановкой в районе Костаная-2.

В ТОО "Компания STA” уверяют, что автобусов хватит, проблем с ожиданием не будет.

По данным «НГ», автобусы ПК «Альтаир», которые обслуживали маршрут № 9, перебросят на маршрут № 5. Его планируют продлить до нового микрорайона «Аэропорт» .
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Комментарии к новости

Гость
Re: Стала известна схема движения автобуса № 8, который будет...




Отправлено: 31.03.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы интервал движения был в действительности 10 минут,а то до этого по минут 20 приходилось всё время ждать

§ Рудничанин
Re: Стала известна схема движения автобуса № 8, который будет...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 575
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 31.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот. Все довольны. и жители КСК, лишившиеся 9-ки, и жители Костаная-2, лишившиеся автобуса в центр и жд-вокзал.
Не довольны только студентики ЧЕЛГУ и жители района Строителя, так как существующая схема 8-ки по сути была попыткой частичного возрождения 17-го, о котором до сих пор плачут жители этих районов и любители закупиться на складской.
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