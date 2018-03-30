В Костанае автобусный маршрут №9 прекратит свое существование

С 3 апреля этого года автобус №9 (ПК «Альтаир») исчезнет из списка костанайских маршрутов. Его работу будут выполнять автобусы маршрута №8.

Фото из архива "НГ"

- В целях оптимизации по маршруту автобуса №9 теперь будет ходить автобус №8, также закрепленный за нашей организацией — сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Компания STA” Юрий ПАНАСЕНКО. - То есть, к существующему маршруту «восьмерки», протяженностью 7,5 км добавится еще маршрут «девятки», протяженность которого составляет 13 км. Интервал сохранится прежним - 10 минут. Автобусы также будут заходить на дачные общества в районе КСК.

Напомним, что с 8 марта "восьмерка" уже поменяла свой маршрут.

С 3 апреля автобус будет курсировать между дачами в районе КСК и конечной остановкой в районе Костаная-2. В ТОО «Компании STA” уверяют, что автобусов хватит, проблем с ожиданием не будет.

По данным «НГ», автобусы ПК «Альтаир», которые обслуживали маршрут №9, перебросят на маршрут №5. Его планируют продлить до нового микрорайона «Аэропорт».