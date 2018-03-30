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30.03.18 19:01
патриот
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Нормально можно свою работу выполнять а не свчзями и взятками работать!!! И.Н.Н. ты не ной, иди учись, и выполняй работу...а пока, подтяни граматику и правописание...а то так и будешь, кляузы о не...
30.03.18 18:57
Бауржан
Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование
А еще он взяток не брал, потому ведать его и замотали, еще и пьяным за рулем, это просто сделать кучу мелких неприятностей, просто так бы он не уволился. Это точно заказуха сплошная.
30.03.18 18:55
Гость
В Костанае автобусный маршрут №9 прекратит свое существование
Где новая схема маршрута ?
30.03.18 18:48
Лара
«Грация и Сила!». Участница № 16 - Ангелина Руденко
Желаю победы в конкурсе. Астана тоже голосует за Ангелину!!!
30.03.18 18:47
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В Костанае автобусный маршрут №9 прекратит свое существование

Ольга ЛИХОГРАЙ

30 марта 2018, 16:41 |  Общество

С 3 апреля этого года автобус №9 (ПК «Альтаир») исчезнет из списка костанайских маршрутов. Его работу будут выполнять автобусы маршрута №8.

Фото из архива "НГ"

- В целях оптимизации по маршруту автобуса №9 теперь будет ходить автобус №8,  также закрепленный за нашей организацией — сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Компания STA” Юрий ПАНАСЕНКО. - То есть, к существующему маршруту «восьмерки», протяженностью 7,5 км добавится еще маршрут «девятки», протяженность которого составляет 13 км. Интервал сохранится прежним - 10 минут. Автобусы также будут заходить на дачные общества в районе КСК.

Напомним, что с 8 марта "восьмерка" уже поменяла свой маршрут.

С 3 апреля автобус будет курсировать между дачами в районе КСК и конечной остановкой в районе Костаная-2. В ТОО «Компании STA” уверяют, что автобусов хватит, проблем с ожиданием не будет.

По данным «НГ», автобусы ПК «Альтаир», которые обслуживали маршрут №9, перебросят на маршрут №5. Его планируют продлить до нового микрорайона «Аэропорт».
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Комментарии к новости

Вова
Re: В Костанае автобус маршрута №9 прекратит свое существование




Отправлено: 30.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каирбекова между Гагарина и Аль-Фараби вообще получается теперь без автобусов?

Dm
Re: В Костанае автобус маршрута №9 прекратит свое существование




Отправлено: 30.03.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крепитесь жители КСК! Теперь в час пик точно не протолкнетесь. Как 20-ку убрали и пустили по ее маршруту 3-ку - в ней стало невозможно ездить, а ждать дольше. Вангую, что с новой "9-кой" будет то же самое. И еще непонятно как добираться до горотдела?

§ Вася Картошкин
Re: В Костанае автобусный маршрут №9 прекратит свое...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 30.03.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезд же не подняли до 130 тенге вот и начался отток маршрутов на убыль.Вначале была 20ка потом 106 убрали теперь вот 9ка. Вопрос кто следующий.
Профайл

Гость
Re: В Костанае автобусный маршрут №9 прекратит свое...




Отправлено: 30.03.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где новая схема маршрута ?

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