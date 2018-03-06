Со среды, 7 марта, у «десятки» будет новая конечная остановка, а с четверга, 8 марта, «восьмерка» будет заезжать в район КСК. Об этом «НГ» сообщил заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО.
Фото из архива "НГ"
- Маршрут автобуса № 10 будет продлен до района ПЧСТР, - пояснил он. - И будет идти по ул. Станционной. Сейчас «десятка» доходит до библиотеки в районе Костанай-2. Маршрут № 8 будет идти через ул. Бородина, Дружбы, заходить на ул. Кобланды батыра и идти до района Зеленстроя. В общем, охватит весь район КСК, чего пока нет. Схема маршрута уже согласована с отделом ЖКХ акимата Костаная и утверждена.
Как отметили в компании, изменение маршрута движения сделано для удобства пассажиров, которые давно об этом просили.
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