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06.03.18 18:00
шанхай уральская
Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
продлен до района ПЧСТР редакция, вы хоть поясняйте, что это за набор согласных букв Хочу поинтерисоваться где вы Жили были что район ПЧСТР не знаете так он и есть так сказать в народе его называют...
06.03.18 17:58
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Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 марта 2018, 11:51 |  ЖКХ

Со среды, 7 марта, у «десятки» будет новая конечная остановка, а с четверга, 8 марта, «восьмерка» будет заезжать в район КСК. Об этом «НГ» сообщил заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО.

Фото из архива "НГ"

- Маршрут автобуса № 10 будет продлен до района ПЧСТР, - пояснил он. - И будет идти по ул. Станционной. Сейчас «десятка» доходит до библиотеки в районе Костанай-2. Маршрут № 8 будет идти через ул. Бородина, Дружбы, заходить на ул. Кобланды батыра и идти до района Зеленстроя. В общем, охватит весь район КСК, чего пока нет. Схема маршрута уже согласована с отделом ЖКХ акимата Костаная и утверждена.

Как отметили в компании, изменение маршрута движения сделано для удобства пассажиров, которые давно об этом просили.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем восьмерку по Лермонтова пускают? Там сейчас дорога не очень, потом снеготаяние - грязища, а потом на ремонт закроют улицу :-x
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§ dandiv
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.03.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя наверно так правильней - маршрут будет уже утвержден, а на время ремонта будут временное изменение маршрута? Иначе если утвердят другой маршрут, то потом его уже не изменить
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Бизнес
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 маршрут должен проезжать центр.рынок, а потом на кск. Чтобы было удобнее

Хохол
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Об этом «НГ» сообщил заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО.

Эт какой Юрий Панасенко , тот самый ?

ЖЫЛБЫЛ
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
продлен до района ПЧСТР

редакция, вы хоть поясняйте, что это за набор согласных букв

§ olegggon
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Зачем восьмерку по Лермонтова пускают? Там сейчас дорога не очень, потом снеготаяние - грязища, а потом на ремонт закроют улицу


Там же написано, что по Дружбы будет ходить (правда с ошибкой), когда сделают Лермонтова, тогда будет по ней ходить.
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§ юля елиссева
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЖЫЛБЫЛ:
продлен до района ПЧСТР
редакция, вы хоть поясняйте, что это за набор согласных букв

уроженцам Кустаная сию абревиатуру объяснять не надо!

[Исправлено: Gljuk, 06.03.2018 - 13:53]
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местный
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально .... а при этих схемах как добираться от и до ЖД Вокзала ? ни один автобус не пойдет, только на такси ? д...... б.....

неравнодушная
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 14:30
Комментарий удален модератором.

ЯЧС
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На №10 до конечной "Переезд", а там с чемоданами через Ж/Д пути до вокзала можно дойти.

Скумбриевич
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Баймагамбетова от Орджоникидзе идет только 22,а по Алтынсарина параллельно, по такому же частному сектору штук 5 или 6 маршрутов. За что такая дискриминация?

тоже местный
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Нормально .... а при этих схемах как добираться от и до ЖД Вокзала ? ни один автобус не пойдет, только на такси ? д...... б.....

Видите на схеме маршрута 10 конечная остановка ПЕРЕЕЗД, от неё рукой подать до жд перехода, а там и жд вокзал!!! Причем многие ходят и подальше!!!

[Исправлено: Gljuk, 06.03.2018 - 15:53]

Владимир
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бизнес:
8 маршрут должен проезжать центр.рынок, а потом на кск. Чтобы было удобнее

Если Вы житель 2 Костаная, то на 10 до рынка. А если житель КСК, то на чтом угодно.

1
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тоже местный:
Видите на схеме маршрута 10 конечная остановка ПЕРЕЕЗД, от неё рукой подать до жд перехода, а там и жд вокзал!!! Причем многие ходят и подальше!!!


так переезд это пчстр, в основном все жители до моста едут и оттуда пересаживаются. Тогда лучше 10-ку еще продлить бы с пчстра до моста.

дулан
Re: Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живем как отделение какого-нибудь райцентра или же совхоза при СССР,мало того что на карте нет ул.6-Костанайской так и добраться не на чем...до Зеленстроя..и все ,а как дальше ????пешком 3 километра топать "разминка" для суставов,а бабулям за 70 лет у которых больные ноги и артроз коленных суставов???На ул. 6-я Костанайская находится лечебно-оздоровительный центр "SUN VITA", который работает в рамках государственного частного партнёрства, и оказывает медицинские услуги населению, как раз той категории граждан которым сложно добираться пешком.Автобусы №2,№13,№22 доезжают только до конечной Ул.Кобыланды Батыра,большая просьба продлить маршруты до ул. 6-я Костанайская, или с ул.Каирбекова после остановки "Тепличный Комбинат" маршруты №7,№9,№25 заезжать до ул 6-я Костанайская

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