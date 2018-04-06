Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили наказание в Костанае

Костанайский областной суд 4 апреля рассмотрел апелляционную жалобу по делу 37-летнего Михаила Глухенького, который в июле 2017 года насмерть сбил на лимузине 74-летнего Ожана Ещанова.

Фото из архива "НГ"

Водитель, которому ранее назначили 3 года и 9 месяцев тюрьмы, был освобожден из-под стражи в зале суда.

- Приговор суда № 2 Костаная постановили отменить, - сообщили «НГ» в пресс-службе областного суда. - Наказание снизили до 2 лет и 6 месяцев условно. В отношении Глухенького установили пробационный контроль на весь срок наказания.

Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. К тому же смягчающим обстоятельством посчитали наличие у осужденного малолетнего ребенка.

Без изменения оставили приговор в части лишения Глухенького водительских прав на 3 года.

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