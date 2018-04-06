Костанайский областной суд 4 апреля рассмотрел апелляционную жалобу по делу 37-летнего Михаила Глухенького, который в июле 2017 года насмерть сбил на лимузине 74-летнего Ожана Ещанова.
Фото из архива "НГ"
Водитель, которому ранее назначили 3 года и 9 месяцев тюрьмы, был освобожден из-под стражи в зале суда.
- Приговор суда № 2 Костаная постановили отменить, - сообщили «НГ» в пресс-службе областного суда. - Наказание снизили до 2 лет и 6 месяцев условно. В отношении Глухенького установили пробационный контроль на весь срок наказания.
Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. К тому же смягчающим обстоятельством посчитали наличие у осужденного малолетнего ребенка.
Без изменения оставили приговор в части лишения Глухенького водительских прав на 3 года.
Читайте также:
В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
За наезд на пенсионера-охранника на лимузине будут судить 37-летнего водителя в Костанае
Ну очень хорошая знакомая. что после ухода её пропадают галоши . Наверняка с радости тут же сменила СИМку на свою.
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. А что дедушка покойник дал разрешение расплатиться деньгами и...
Victor Yang: Если бы ты перед этим родился в Голландии Ну вообще то одна часть моих предков как раз из Германии , и я не понимаю например бардак с наркоманами и алкашами которые вылазят по ночам...
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.