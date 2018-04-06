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Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Ну очень хорошая знакомая. что после ухода её пропадают галоши . Наверняка с радости тут же сменила СИМку на свою.
06.04.18 16:23
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
06.04.18 16:22
Народный контроль
Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили наказание в Костанае
Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. А что дедушка покойник дал разрешение расплатиться деньгами и...
06.04.18 16:17
Хохол
Алкоголь за рулём
Victor Yang: Если бы ты перед этим родился в Голландии Ну вообще то одна часть моих предков как раз из Германии , и я не понимаю например бардак с наркоманами и алкашами которые вылазят по ночам...
06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили наказание в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

6 апреля 2018, 10:00 |  Криминал

Костанайский областной суд 4 апреля рассмотрел апелляционную жалобу по делу 37-летнего Михаила Глухенького, который в июле 2017 года насмерть сбил на лимузине 74-летнего Ожана Ещанова.

Фото из архива "НГ"

Водитель, которому ранее назначили 3 года и 9 месяцев тюрьмы, был освобожден из-под стражи в зале суда.

- Приговор суда № 2 Костаная постановили отменить, - сообщили «НГ» в пресс-службе областного суда. - Наказание снизили до 2 лет и 6 месяцев условно. В отношении Глухенького установили пробационный контроль на весь срок наказания.

Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. К тому же смягчающим обстоятельством посчитали наличие у осужденного малолетнего ребенка.

Без изменения оставили приговор в части лишения Глухенького водительских прав на 3 года.

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Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27264
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Комментарии к новости

Кот
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимаю, у наших судов разные законы?
одни осуждают, другие освобождают.
тогда судей надо наказывать, которые вынесли неправильный приговор.
бардак какой то.

БС
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное в этом деле это наверное то, что признал вину и возместил ущерб. А то раньше выдумывал, что не сбивал, в машине не находился, а она сама покатилась, обвиняя пенсионера. А реальным сроком запахло, понял что придется платить по счетам.

§ юля елиссева
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.04.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откупился Мишаня.
Профайл

да уж
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит у кого маленькие дети и не на кого бизнес оставить- тем можно.
так получается.

Олег
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное здорово пощипали, обычно после такого облегчения, бизнесу кирдык а по долгам которые он влез, еще детям и внукам придется расчитываться, лучше отсидел бы, так что можно считать потерпевшая сторона должна быть удовлетворена.

Серж
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 10:45
Комментарий удален модератором.

Акбол
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прецедент же был, когда Максат Усенов, сбил 6 человек, ему дали условно, теперь это практика.
Хотя закон о до судебном урегулировании, если компенсирован, ущерб, придумали для компенсации, материального ущерба, к примеру- разбитое окно, или покоцаный автомобиль, виновник восстанавливает, за свой счёт и к нему не претензий. Как можно за деньги, компенсировать жизнь? Это не правильная, правопременительная практика.

У6
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, сколько же он заплатил??? Получается можно давить людишек и платить деньги что бы не садили, чтож, печаль

дружок Мишани
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ооо.... решил-таки потратиться? ну ничего, собьет еще по пьяне кого-нибудь, тогда уж точно не откупится. будем ждать, дорогие суд и прокуратура.

Акбол
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути теперь, крупный чиновник, с деньгами и со связями, может купить жизнь человека. Жесть. Хотя по конституции, жизнь неприкосновенна. :-(

§ 112
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.04.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акбол:
Как можно за деньги, компенсировать жизнь? Эт

Это наказание для провинившегося.
Обычная практика..
У пострадавшей стороны есть выбор..
Профайл

45
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акбол:
Прецедент же был, когда Максат Усенов, сбил 6 человек, ему дали условно, теперь это практика.
Хотя закон о до судебном урегулировании, если компенсирован, ущерб, придумали для компенсации, материального ущерба, к примеру- разбитое окно, или покоцаный автомобиль, виновник восстанавливает, за свой счёт и к нему не претензий. Как можно за деньги, компенсировать жизнь? Это не правильная, правопременительная практика.

Ну посадили бы его на три года, и что отсидел бы в том же сизо библиотекарем год, полтора, послал бы всех на...р, в том числе потерпевших и адвокатов и ни копейки не платил бы, чуть, чуть сизошников подогрел бы в виде спонсорской помощи и все, и бизнес процветал бы и накопления на месте и никаму не должен, а так его все поимели, а это намного больней.

45
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акбол:
По сути теперь, крупный чиновник, с деньгами и со связями, может купить жизнь человека. Жесть. Хотя по конституции, жизнь неприкосновенна.

Жизнь человека у нас вообще бесценна, то есть ничего не стоит, вот все хают англо - саксонскую модель судопроизводства, так там четко прописано сколько человек стоить, в зависимости от уровня образования, опыта работы, производительности, например бомж без образования, без работы не может стоить как инженер высшей квалификации кормилец семьи.

Машенька
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленький ребенок...Что отец одиночка? Бред...

Народный контроль
Re: Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили...




Отправлено: 06.04.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего.
А что дедушка покойник дал разрешение расплатиться деньгами и простить виновника ДТП? При чём тут родственники , не пойму? По моему сейчас отменили статью , где есть смертельный при ДТП, ПРИМИРЕНИЕ сторон.

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