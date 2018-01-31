Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае

Гибель 74-летнего Ожана Ещанова под колесами лимузина в июле прошлого года вызвала массу кривотолков в Костанае. Слишком уж неправдоподобной выглядела первоначальная версия о том, что белый «Линкольн»… поехал сам, без водителя.

Так бы дело и закрыли, но появилась видеозапись с места происшествия, а с ней и подозреваемый - 37-летний владелец лимузина Михаил ГЛУХЕНЬКИЙ. Точку в этой истории поставил суд № 2 Костаная 31 января.

Михаил Глухенький настаивал, что машина поехала сама

По словам родственников погибшего, Ожан Ещанов всю жизнь был трудягой. Он и на пенсии не хотел отдыхать – служил охранником. На работе и погиб.

Согласно обвинительному заключению, 11 июля на территорию базы по ул. Карбышева в Костанае, где находился Ещанов, заехал лимузин «Линкольн» с подложным номером и без страхового полиса. За рулем был Михаил Глухенький, который является владельцем лимузинного бизнеса - сдает машины напрокат. Водитель совершил маневр, в результате которого сбил пенсионера. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Ещанов скончался от травматического шока, получив серьезные травмы головы, грудной клетки и множественные разрывы внутренних органов. Глухенькому вменили ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть).

В пользу этой версии говорит запись с камеры видеонаблюдения, которую обнаружили только благодаря сыновьям погибшего. На ней видно, как лимузин въезжает на территорию базы в 16.55. Уже через 5 минут рабочие звонили в скорую помощь, надеясь, что человека, которого пришлось доставать из-под колес лимузина с помощью домкрата, еще можно спасти…

Свидетель Салмагамбетов сообщил в суде, что видел, как Глухенький совершил наезд на Ещанова. И подтвердил свои слова на полиграфе, испытание которым свидетель прошел добровольно.

Таковы факты, но есть в этом деле и моральная сторона, которую нельзя сбрасывать со счетов, говорит представитель потерпевших Валентина ТАРАСЕНКО.

- Недопустимо, что подсудимый до сих пор не признал свою вину, - выступила она на прениях 30 января. – Неправильно, что он даже не предложил помощи в похоронах и поминках. А после последнего судебного заседания Глухенький обратился к сыновьям погибшего и сказал, что их отец лазил по помойкам, чем чуть не спровоцировал драку в зале суда…

Не дождавшись помощи от подсудимого, потерпевший Жумагельды ЕЩАНОВ заявил гражданский иск о возмещении 1 390 000 тенге за материальный ущерб и чуть меньше 3 млн тенге - за моральный вред.

Жумагельды Ещанов: «Если бы Глухенький признал, что виноват, мне бы стало легче»

Позиция Михаила Глухенького менялась несколько раз. По словам Валентины Тарасенко, изначально он вообще отрицал, что в момент трагедии находился на базе. А после появления видео сказал, что находился в помещении, когда произошла трагедия.

- Я приношу свои извинения, - обратился подсудимый на прениях к потерпевшему. - Я хотел помочь материально, но потерпевшим было не до того. На моем месте мог оказаться каждый. Я не совершал этого маневра. Я приехал, поставил машину... Не знаю, как дедушка оказался там. Сам был в шоке.

Адвокат Сергей БЗИКОВ заявил на прениях, что его подзащитного следует оправдать, так как ПДД он не нарушал и в смерти Ожана Ещанова невиновен.

- В протоколе написано, что клеммы аккумулятора были отсоединены, - аргументировал адвокат. - А это значит, что автомобиль был обесточен. Поэтому Глухенький не мог им управлять, а значит, он не нарушал Правил дорожного движения. Как его можно судить по статье 345? Вины Глухенького в трагедии нет. Откуда он мог знать, что его машина сама покатится? Однако ущерб Глухенький возместить обязан. Мы согласились с заявленной суммой материального ущерба, однако хотели бы попросить, чтобы суд внимательно изучил подтверждающие документы. На многие расходы нет квитанций. Компенсацию за моральный вред мы также считаем завышенной. Достаточно и 1 млн тенге.

Прокурор Амирхан АСКАРОВ возразил, что лимузин был осмотрен только через 2 часа 20 минут после ДТП. За это время можно было сделать с машиной все, что угодно, в том числе и вытащить клемму. Также гособвинитель заметил, что самопроизвольно покатившаяся машина не сможет набрать такую скорость, чтобы сбить человека насмерть.

- Прошу отнестись к показаниям подсудимого критически и расценить их как способ уйти от уголовной ответственности, - сказал Аскаров. - Прошу назначить ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В последнем слове Глухенький просил не лишать его свободы, так как у него «маленький ребенок и два бизнеса».

Судья Еримхан Кадырбаев решил иначе - 31 января Михаила Глухенького взяли под стражу в зале суда. Согласно приговору, следующие 3 года и 9 месяцев он должен провести в колонии минимальной безопасности. Также суд лишил его права управления транспортом на срок 3 года. Иск о возмещении материального вреда судья удовлетворил в полном объеме, моральный ущерб, причиненный сыну погибшего, Кадырбаев оценил в 2 млн тенге.

Фото Надежды КОВАЛЬСКОЙ

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