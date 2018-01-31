Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
Вторая встреча и опять одна клоунесса с похвальбой. И жиденькие боты акимата, рассаженные по залу в галстуках, которых в жизни ни одни местный утопающий в грязи житель ностить не будет! Хотите...
31.01.18 20:35
ваще
Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение
112: Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников.. из КНБ пишешь? я так и понял. и не удивился как можно атаковать сайт нг? да можно. но кому...
31.01.18 20:25
рудничанин
Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае
Хохол: Кто тебе сказал что без аккумулятора лимузин заехал и выехал ? гражданин продолжает настаивать что взяточники, преступники не должны сидеть в тюрьме. он не согласен с решением судей нашей...
31.01.18 20:15
Александр Родионович Бородач
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
112: Костанай нужно сравнивать только думаю с европейскими городами, и то он лучше и краше их многих.. Повеселил на ночь.Не усну теперь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
31.01.18 20:11
Александр Родионович Бородач
Не грози КТЭК, доказывая свою правоту
До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)
31.01.18 20:05
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

31 января 2018, 14:05 |  Криминал

Гибель 74-летнего Ожана Ещанова под колесами лимузина в июле прошлого года вызвала массу кривотолков в Костанае. Слишком уж неправдоподобной выглядела первоначальная версия о том, что белый «Линкольн»… поехал сам, без водителя.

Так бы дело и закрыли, но появилась видеозапись с места происшествия, а с ней и подозреваемый - 37-летний владелец лимузина Михаил ГЛУХЕНЬКИЙ. Точку в этой истории поставил суд № 2 Костаная 31 января.

Михаил Глухенький настаивал, что машина поехала сама

По словам родственников погибшего, Ожан Ещанов всю жизнь был трудягой. Он и на пенсии не хотел отдыхать – служил охранником. На работе и погиб.

Согласно обвинительному заключению, 11 июля на территорию базы по ул. Карбышева в Костанае, где находился Ещанов, заехал лимузин «Линкольн» с подложным номером и без страхового полиса. За рулем был Михаил Глухенький, который является владельцем лимузинного бизнеса - сдает машины напрокат. Водитель совершил маневр, в результате которого сбил пенсионера. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Ещанов скончался от травматического шока, получив серьезные травмы головы, грудной клетки и множественные разрывы внутренних органов. Глухенькому вменили ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть).

В пользу этой версии говорит запись с камеры видеонаблюдения, которую обнаружили только благодаря сыновьям погибшего. На ней видно, как лимузин въезжает на территорию базы в 16.55. Уже через 5 минут рабочие звонили в скорую помощь, надеясь, что человека, которого пришлось доставать из-под колес лимузина с помощью домкрата, еще можно спасти…

Свидетель Салмагамбетов сообщил в суде, что видел, как Глухенький совершил наезд на Ещанова. И подтвердил свои слова на полиграфе, испытание которым свидетель прошел добровольно.

Таковы факты, но есть в этом деле и моральная сторона, которую нельзя сбрасывать со счетов, говорит представитель потерпевших Валентина ТАРАСЕНКО.

- Недопустимо, что подсудимый до сих пор не признал свою вину, - выступила она на прениях 30 января. – Неправильно, что он даже не предложил помощи в похоронах и поминках. А после последнего судебного заседания Глухенький обратился к сыновьям погибшего и сказал, что их отец лазил по помойкам, чем чуть не спровоцировал драку в зале суда…

Не дождавшись помощи от подсудимого, потерпевший Жумагельды ЕЩАНОВ заявил гражданский иск о возмещении 1 390 000 тенге за материальный ущерб и чуть меньше 3 млн тенге - за моральный вред.

Жумагельды Ещанов: «Если бы Глухенький признал, что виноват, мне бы стало легче»

Позиция Михаила Глухенького менялась несколько раз. По словам Валентины Тарасенко, изначально он вообще отрицал, что в момент трагедии находился на базе. А после появления видео сказал, что находился в помещении, когда произошла трагедия.

- Я приношу свои извинения, - обратился подсудимый на прениях к потерпевшему. - Я хотел помочь материально, но потерпевшим было не до того. На моем месте мог оказаться каждый. Я не совершал этого маневра. Я приехал, поставил машину... Не знаю, как дедушка оказался там. Сам был в шоке.

Адвокат Сергей БЗИКОВ заявил на прениях, что его подзащитного следует оправдать, так как ПДД он не нарушал и в смерти Ожана Ещанова невиновен.

- В протоколе написано, что клеммы аккумулятора были отсоединены, - аргументировал адвокат. - А это значит, что автомобиль был обесточен. Поэтому Глухенький не мог им управлять, а значит, он не нарушал Правил дорожного движения. Как его можно судить по статье 345? Вины Глухенького в трагедии нет. Откуда он мог знать, что его машина сама покатится? Однако ущерб Глухенький возместить обязан. Мы согласились с заявленной суммой материального ущерба, однако хотели бы попросить, чтобы суд внимательно изучил подтверждающие документы. На многие расходы нет квитанций. Компенсацию за моральный вред мы также считаем завышенной. Достаточно и 1 млн тенге.

Прокурор Амирхан АСКАРОВ возразил, что лимузин был осмотрен только через 2 часа 20 минут после ДТП. За это время можно было сделать с машиной все, что угодно, в том числе и вытащить клемму. Также гособвинитель заметил, что самопроизвольно покатившаяся машина не сможет набрать такую скорость, чтобы сбить человека насмерть.

- Прошу отнестись к показаниям подсудимого критически и расценить их как способ уйти от уголовной ответственности, - сказал Аскаров. - Прошу назначить ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В последнем слове Глухенький просил не лишать его свободы, так как у него «маленький ребенок и два бизнеса».

Судья Еримхан Кадырбаев решил иначе - 31 января Михаила Глухенького взяли под стражу в зале суда. Согласно приговору, следующие 3 года и 9 месяцев он должен провести в колонии минимальной безопасности. Также суд лишил его права управления транспортом на срок 3 года. Иск о возмещении материального вреда судья удовлетворил в полном объеме, моральный ущерб, причиненный сыну погибшего, Кадырбаев оценил в 2 млн тенге.

Фото Надежды КОВАЛЬСКОЙ

За наезд на пенсионера-охранника на лимузине будут судить 37-летнего водителя в Костанае

В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.01.18 18:05 Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение
31.01.18 17:11 Погода в Костанайской области станет более комфортной уже после четверга
31.01.18 16:33 Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты
31.01.18 15:44 Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
31.01.18 14:49 Продлить временную регистрацию в Казахстане можно будет через SMS
31.01.18 13:28 «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
31.01.18 12:53 Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане 25 марта
31.01.18 11:57 Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с пассажирами в связи с отсутствием талона на техосмотр
31.01.18 11:22 ФК "Тобол" проводит УТС-2 в Турции
31.01.18 11:01 Первая в 2018 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 3 февраля

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Самара 37
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Мишаня и мою свадьбу катал позитивный человек

Нуртас
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец судья!!! правильно, а про этого обвиняемого все знают.

Народный контроль
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В последнем слове Глухенький просил не лишать его свободы, так как у него .... два бизнеса».
Юморист однако! На зоне ремонтом авто займётся,тоже бизнес.

пэтриот
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В протоколе написано, что клеммы аккумулятора были отсоединены, - аргументировал адвокат. - А это значит, что автомобиль был обесточен. Поэтому Глухенький не мог им управлять, а значит, он не нарушал Правил дорожного движения. Как его можно судить по статье 345? Вины Глухенького в трагедии нет. Откуда он мог знать, что его машина сама покатится

Странный адвокат , как же лимузин тогда заехал на базу и выехал без аккумулятора ? Может он ветеринар ?
Или помогал потерпевшим - это точнее будет !

1952/доктор СИЗО
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 15:17
Комментарий удален модератором.

И че
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А подложные номера?а страховка?

Хохол
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Странный адвокат , как же лимузин тогда заехал на базу и выехал без аккумулятора ?

А адвокат и не говорит что он был без аккумулятора , он говорит что на момент осмотра места происшествия , клеммы с аккумулятора были скинуты и клиент его не мог поэтому быть за рулём , утверждая что наезд был самопроизвольный без водителя . Прокурор же ему возразил , пояснив что осмотр машины был произведён только после 2х часов после ДТП , а не сразу после наезда .

§ frezer33307
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 31.01.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Мишаня. Удачи фарту и азарту и ударного труда на колхозе. Ну и скорейшего освобождения.
Профайл

...
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А адвокат и не говорит что он был без аккумулятора , он говорит что на момент осмотра места происшествия , клеммы с аккумулятора были скинуты и клиент его не мог поэтому быть за рулём ,


дуру включил. как обычно.

§ 112
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9100
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Габариты не чувствовал у лимузина..
Теперь то чего отбрыкиваться..
Профайл

454арчви
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И че" прав. Лимузин вообще не имел права куда-либо ездить своим ходом.

пэтриот
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол
А адвокат и не говорит что он был без аккумулятора , он говорит что на момент осмотра места происшествия , клеммы с аккумулятора были скинуты и клиент его не мог поэтому быть за рулём

Хорошо , более точнее - как без подключенного аккумулятора (скинутые клеммы) заехала и выехала машина ? Довод адвоката ни о чем. Расцениваю как помощь потерпевшим и работа во вред своему клиенту . За это ему большое спасибо !

валера
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так и надо

Хохол
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Хорошо , более точнее - как без подключенного аккумулятора (скинутые клеммы) заехала и выехала машина ?

Кто тебе сказал что без аккумулятора лимузин заехал и выехал ? Как я понял сторона защиты утверждает что подсудимого вообще не было рядом в момент происшествия , и этому якобы свидетельствует то что у авто был отключён от аккумулятора . Отключают люди аккумулятор иногда , когда оставляют своё авто на стоянке . Чё тебе не понятно ? Приехал Миша , отключил и ушёл . Только после появления видео , оказалось что не ушёл , но даже после этого сторона защиты утверждает что он был в помещении , а не за рулём . Отключили они клеммы после наезда , что б сделать как будто несчастный случай , якобы от самопроизвольного движения авто .

111
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если с камеры видели все, то пусть и посмотрят когда клеммы сняты были

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 1
Всего: 129

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх