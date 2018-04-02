Запретить использование служебного автотранспорта в выходные дни предложили члены Совета по этике Костанайской области

Заседание Совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции прошло в Костанае сегодня, 2 апреля. На нем, в частности, рассмотрели дело руководителя управления по вопросам молодежной политики Кенеша АЛИМЖАНОВА.

Согласно материалам дела, в воскресенье, 25 февраля, Алимжанов незаконно использовал служебный автомобиль "Шкода" с госномером "KZ 402 АА 10".

- Алимжанов находился на мероприятии в КИнЭУ, откуда отправил SMS своему водителю, чтобы он на служебном автомобиле привез его семью, - сообщил член Совета по этике Михаил ЩУР. - Водитель Нургалиев подтвердил, что приехал по указанию начальника. Действия Алимжанова признаны неправомерными, так как водитель находится в его непосредственном подчинении и не мог ему отказать. Алимжанов нарушил Этический кодекс, потому что госслужащий не должен использовать свое служебное положение.

Описание событий 25 февраля сопровождалось видеозаписью, на которой члены семьи Алимжанова выходили из служебного автомобиля.

- Этот факт имел место быть, - признал Кенеш Алимжанов. - С 23-го по 25 февраля в КИнЭУ проходила республиканская акция по отбору старт-ап проектов. Мероприятие затянулось, а на воскресенье я уже договорился с семьей, поэтому отправил SMS водителю. Но худа без добра не бывает. Человеку свойственно ошибаться, вот ошибку допустил и я. 18 лет я на госслужбе, никогда меня ни за что не привлекали.

Руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции Ельдос САГИЕВ отметил, что на дисциплинарных советах все чаще рассматриваются похожие дела.

- Рассматриваем дела акимов сельских округов, связанные с автотранспортом, - сказал он. - Нужны какие-то конкретные рекомендации или меры. Давайте вообще запретим использовать служебный транспорт в выходные дни. Пусть загоняют его в гараж...

- По неправомерному использованию служебного автотранспорта было дано свыше 900 рекомендаций, но, как видим, эффекта они пока не дают по разным причинам, - заметил и. о. руководителя департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - В прошлый раз предлагали ввести систему GPS. Сейчас проводим калькуляцию - во сколько эта установка обойдется. Ну и предложим схему мер по исключению использования служебного автотранспорта в выходные дни.

- Спасибо, что так обсуждаете мой случай, - вдруг включился виновник разбирательства Алимжанов. - Я обсуждал с семьей потом этот случай. Видимо, я неправильно расставил приоритеты. Меня 18 лет назад затачивали на то, что работа важнее всего. Мероприятие затянулось не по моей вине, а я договорился с семьей. Но факт есть факт, он имел место быть. Когда-то должен был произойти этот перелом, хоть и болезненный перелом...

- Вы как будто с должностью прощаетесь, - сухо заметил Сагиев.

Но, судя по всему, Алимжанов и не собирался прощаться с должностью. После словесных расшаркиваний он бодро сказал:

- Могу я идти, а то на совещание опаздываю?

- Ну вы хотя бы задержитесь, чтобы наказание выслушать, - укоризнено заметил Испергенов.

Члены Совета по этике дружно решили, что замечания будет достаточно, потому что "человек осознал", "человек раскаялся". После такого единогласного решения ситуация еще больше стала выглядеть карикатурной.

Напомним, корреспонденты "НГ" несколько раз фиксировали факты перестановки номеров на служебных авто чиновников. Подобными фокусами с перестановками грешили автомобили секретаря костанайского областного маслихата Сайлаубека Ещанова, экс-акима Костаная Гауеза Нурмухамбетова, экс-акима Костанайской области Нуралы Садуакасова. Последний резонансный случай с поддельными номерами был зафиксирован нами в июне 2017 года, когда аким Костанайской области Архимед Мухамбетов приехал на служебном "Лексусе" с поддельными номерами. Факт подделки подтвердили в ОРЭР, заявив, что номер должны были ликвидировать год назад.

Несмотря на все фокусы с перестановками, которые, на наш взгляд, куда более серьезны, чем использование авто для подвоза семьи (потому что подрывают не только этику поведения госслужащих, но и напрямую нарушают КоАП РК), ни один госслужащий за все это время не получил даже малейшего замечания.

Более того, отвечая на вопрос о появлении поддельных номеров на "Лексусе" акима области, Асхат Испергенов объяснял, что этику госслужащего аким не нарушил - во всем виноват водитель, который и был оштрафован. Во всех предыдущих случаях также привлекали к ответственности водителей. И вдруг на Совете по этике прозвучало то, о чем "НГ" постоянно писала: дать указание подчиненному водителю мог только его начальник, поэтому ответственен он.

Этот момент мы попросили прокомментировать Асхата Испергенова.

- Вы понимаете, здесь было конкретное поручение Алимжанова своему водителю - привезти семью, - пояснил председатель Совета по этике. - Это конкретное нарушение п.п. 5 п. 9 Этического кодекса госслужашего, который не должен давать своим подчиненным поручения неслужебного характера, используя свое служебное положение. Что и сделал Алимжанов. Есть конкретные доказательства - SMS водителю, признание Алимжанова.

- То есть, если бы водитель Мухамбетова или водители других чиновников сказали, что поручения по перестановке номеров им дали их начальники, наказывали бы акимов? И Совет по этике бы это рассматривал? - уточнила корреспондент "НГ".

- Во-первых, у водителей должны быть железные доказательства, - ответил Искендиров. - Во-вторых, это больше административное правонарушение. Но есть в Этическом кодексе п.п. 6 ст. 9, где сказано, что госслужащий не должен принуждать своего подчиненного к совершению противоправных действий. Да, при наличии доказательств перестановка номеров может рассматриваться, как принуждение к противоправным действиям.

Фото предоставлены Советом по этике