В Костанае приостановлена работа инватакси

Традиционно в начале года костанайские инвалиды сталкиваются с проблемой автотранспорта. 12 марта инвалид-колясочник Азамат ЕЛЕМИСОВ сообщил «НГ», что не может выйти на работу, так как инватакси не работает.

Азамат Елемисов сообщал об этой же проблеме два года назад - в январе 2016-го /Фото из архива "НГ"

- Я инвалид 1-й группы и постоянно пользуюсь услугами инватакси, - рассказал Азамат. - Весь январь все было нормально, с середины февраля вызвать такси невозможно. Говорят, что закончилось финансирование и такси заработает с 19 марта. Все это время мы не можем выехать на работу и по делам, обычные такси не всегда соглашаются везти инвалида с коляской.

Люди с ограниченными возможностями с трудом устраиваются на работу, учебу. Инватакси - единственный способ добраться в поликлинику, на работу или в общество инвалидов на тренировки.

- Действительно, есть такая проблема, - прокомментировал ситуацию председатель ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов» Владимир СОВА. - Возникли проблемы с финансированием, вовремя не были проведены госзакупки, такси временно не работает. Две машины инва-такси работают, но только в экстренных ситуациях.

В отделе соцзащиты нам пояснили, что инватакси уже с 12 марта должно начать работу.

- Неправда, такси перестало выезжать не с середины февраля, - заявила заведующая сектором по работе с инвалидами и ветеранами отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Гульнара КАКЕНОВА. - С 12 января мы провели госзакупки на обслуживание инватакси на оставшийся год. Сейчас идет пролонгация, деньги из местного бюджета на услуги уже выделены. Такси должно заработать уже с 12 марта.

Сегодня, 13 марта, в 11 часов, Азамат Елемисов, по просьбе корреспондентов попытался вызвать машину.

- Сказали, что работа начнется с 19 марта. Пусть «Наша Газета» вас возит с 12 числа, - передал Азамат разговор с диспетчером.

Заведующая сектором по работе с инвалидами и ветеранами на вопрос о том, почему такси до сих пор не заработало, отвечать отказалась, попросив направить официальный запрос.

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