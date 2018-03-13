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В Костанае приостановлена работа инватакси

Лика НОВИКОВА

13 марта 2018, 11:52 |  Общество

Традиционно в начале года костанайские инвалиды сталкиваются с проблемой автотранспорта. 12 марта инвалид-колясочник Азамат ЕЛЕМИСОВ сообщил «НГ», что не может выйти на работу, так как инватакси не работает.

Азамат Елемисов сообщал об этой же проблеме два года назад - в январе 2016-го /Фото из архива "НГ"

- Я инвалид 1-й группы и постоянно пользуюсь услугами инватакси, - рассказал Азамат. - Весь январь все было нормально, с середины февраля вызвать такси невозможно. Говорят, что закончилось финансирование и такси заработает с 19 марта. Все это время мы не можем выехать на работу и по делам, обычные такси не всегда соглашаются везти инвалида с коляской.

Люди с ограниченными возможностями с трудом устраиваются на работу, учебу. Инватакси - единственный способ добраться в поликлинику, на работу или в общество инвалидов на тренировки.

- Действительно, есть такая проблема, - прокомментировал ситуацию председатель ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов» Владимир СОВА. - Возникли проблемы с финансированием, вовремя не были проведены госзакупки, такси временно не работает. Две машины инва-такси работают, но только в экстренных ситуациях.

В отделе соцзащиты нам пояснили, что инватакси уже с 12 марта должно начать работу.

- Неправда, такси перестало выезжать не с середины февраля, - заявила заведующая сектором по работе с инвалидами и ветеранами отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Гульнара КАКЕНОВА. - С 12 января мы провели госзакупки на обслуживание инватакси на оставшийся год. Сейчас идет пролонгация, деньги из местного бюджета на услуги уже выделены. Такси должно заработать уже с 12 марта.

Сегодня, 13 марта, в 11 часов, Азамат Елемисов, по просьбе корреспондентов попытался вызвать машину.

- Сказали, что работа начнется с 19 марта. Пусть «Наша Газета» вас возит с 12 числа, - передал Азамат разговор с диспетчером.

Заведующая сектором по работе с инвалидами и ветеранами на вопрос о том, почему такси до сих пор не заработало, отвечать отказалась, попросив направить официальный запрос.

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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 11:56
Комментарий удален модератором.

Бурятский таксист
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите ка, хамят. Не один год возят , деньги есть скорей всего в заначке, могли бы до 19 марта и за свой счет повозить, необанкротились бы.

капец капецкий
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отвечать отказалась, попросив направить официальный запрос.
...жесть!! а не проще разогнать этих тунеядцев...что бы бумагу экономить, не отправляя запросы..смотри ка...министры...секретная организация...официальный запрос им ...не нужно тянуть время, разгоните, дайте рабочие места молодежи...очень много молодых, уверенных в себе и энергичных..которые легко возглавят эту службу... :-x

Читатель 1
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может "велодорожку в астане" сюда и надо?))) да много куда есть эти деньги использовать: коляски закупить и тд!!

капец капецкий
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
набрали пассивных тунеядцев, занимают рабочие места и получают з/п за счет налогоплатильщиков, при этом ни чего не делают и не стремятся...оборзевшие трутни..НГ доведите информацию до Акима области, уверен он не в курсе...

§ Солнышко
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 13.03.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О..могу дальше выступить пророком. Сейчас с акимата позвонят в компанию инватакси, и "попросят" поработать до 19 марта "за так" с намёком на незаключение в будущем с ними договора. Потом на запрос НГ ответят, что всё шоколадно.
Профайл

андрей
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здесь единственное место на всей цивилизованной планете , где инвалиды по сути 100 % оплачивают проезд в общественном транспорте , в частных мед.учреждениях , так 10 % скидыаают что бы не ныли .Одно слово ..............Объявляю конкурс на подходящие слова вместо многоточия

* 112
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший бизнес, на инвалидах, на детишках и на благотворительности..
У нас почему то к нему привыкнуть не могут и не хотят..
Раскрутить это дело, миллионером быстро можно стать, долларовым..
Профайл

!!!
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хамье

Родитель инвалида
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И везде,куда бы не обращался-преграды.Лекарства появились в конце февраля,памперсы после 8 марта,такси тоже к 19 марта.А как жить на пенсию инвалидскую?Никто не застрахован от того,что с ним или с его близкими может случиться беда.Тогда как запоете?

Оленька
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь бюджетные деньги можно направить на нужные инвалидам вещи: медикаменты,коляски и т.д. ,а не на содержание таких бездушных чиновников

капец капецкий
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас почему то к нему привыкнуть не могут и не хотят..
да нормально они уже привыкли...ни чего не делать...требовать официальные запросы...и сочинять басни, в ответах на эти запросы... :-x нормально вошло в привычку...естественно, не за бесплатно... 8-)

?
Re: В Костанае приостановлена работа инватакси




Отправлено: 13.03.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как может здоровый человек понять проблемы больного?На такие должности нужно принимать человека,который либо сам имеет проблемы со здоровьем,либо родителя,который воспитывает ребенка-инвалида,чтобы быть "в теме"

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