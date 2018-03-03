На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов

«НГ» уже сообщала о рассмотрении этого вопроса 21 февраля на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата, с участием представителей общественных организаций инвалидов и НПО. После двухчасового обсуждения поднятые проблемы договорились внести для обсуждения на сессии облмаслихата.

2 марта вопрос об исполнении законодательства РК по защите прав граждан с ограниченными физическими возможностями сессия рассмотрела. На этот раз с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, секретарей районных маслихатов, а также заместителей акимов районов, курирующих социальные вопросы.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА сообщила, что финансирование мероприятий по реализации прав инвалидов из года в год увеличивается. Больше средств начали выделять на реабилитацию, на обеспечение техническими средствами, а также на реализацию мер по доступности к объектам общего пользования.

Предпринимаются попытки и по трудоустройству. С этой целью, с 2016 года для инвалидов на предприятиях введено квотирование рабочих мест. С начала 2017 года в области такие квоты установлены на 459 предприятиях для 2 483 человек.

- С 2018 года, при поддержке республиканского бюджета предусмотрено субсидирование затрат работодателям на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, - сообщила Абенова.

Однако, выступивший на сессии председатель Костанайского городского общества инвалидов Владимир СОВА заявил, что проблема трудоустройства не решена. В Костанае несколько раз проводились ярмарки вакансий для трудоустройства инвалидов, но ни одно предприятие брать их на работу желания не изъявило.

- Было несколько единичных случаев, когда с инвалидами заключили договор, но потом, через неделю – расторгли, - возмутился Сова.

В докладе Гульнар Абеновой также прозвучало, что в Костанае, Рудном и Аркалыке успешно работает инватакси. По этому поводу Владимир Сова сообщил, что в Костанае инвалидов, нуждающихся в пользовании этой услугой, гораздо больше, чем такси. Он попросил акимат и депутатов выделить бюджетные средства для расширения парка инватакси.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ идею поддержал и дал поручение своему заместителю Ерлану Спанову это предложение учесть.

Аналогично глава региона отреагировал и на замечание руководителя организации инвалидов по поводу недостатка медицинских препаратов и отсутствия пандусов в некоторых новых домах в мкр Аэропорт. Он поручил разобраться с этими проблемами присутствующим на сессии руководителям соответствующих управлений областного акимата.

Прозвучали жалобы и на несовершенство механизма выделения инвалидам технических средств, им часто выдают дешевые и некачественные устройства. Говорили и о том, что инвалидам очень мало выделяют квартир. По этому поводу Мухамбетов ответил, что данные вопросы вне компетентности местных властей, их нужно решать на законодательном уровне.

Председатель постоянной комиссии маслихата Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ по этому поводу сообщила, что по некоторым такого рода проблемам предложения костанайцев уже направлены в Мажилис.

Среди других вопросов, рассмотренных на сессии, был отчет секретаря областного маслихата Сайлаубека ЕЩАНОВА о проведенной работе за 2017 год, а также предложения Костанайского, Алтынсаринского и Камыстинского районных акиматов о переименовании некоторых сел и сельских округов. Отчет приняли к сведению, и за смену названий проголосовали единогласно.