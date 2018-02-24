Каждый шестой автобус в Казахстане технически неисправен – исследование МВД
По данным полицейского ведомства, ежегодно по вине водителей автобусов совершается порядка 500 ДТП, в которых погибают около 60 человек, а страдают 800, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
О состоянии автобусов и низкой дисциплине водителей общественного транспорта рассказали в МВД Казахстана.
"В Казахстане ежегодно по вине водителей автобусов совершается 500 ДТП, в результате которых погибает около 60 и получают увечья свыше 800 человек", – привёл данные по итогам широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
По сообщению МВД, водители общественного транспорта известны отсутствием ответственности и дисциплины. Кроме того, вина за ДТП также лежит на должностных лицах, которые отвечают за выпуск пассажирского автотранспорта на линию
"Выявлено 14 фактов, когда водители автобусов, которые несут ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров, управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Есть факты, когда водитель автобуса был задержан за рулём в наркотическом опьянении. Такой случай зарегистрирован в Актюбинской области, водитель при этом обслуживал городской маршрут, в автобусе находились пассажиры", – сообщил заместитель министра. .
Почти каждое шестое из проверенных транспортных средств является технически неисправным. Об этом стало известно благодаря проведённому ОПМ.
Кроме того, во время рейда стражи порядка выявили 65 автобусов, которые не прошли предрейсовый осмотр, и установили 780 фактов управления автобусом, не прошедшим обязательный технический осмотр
"Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии единых требований к организации нерегулярных перевозок и формальности проведения предрейсового осмотра автотранспортного средства на местах. МВД выработало предложения по повышению безопасности и комфортности пассажирских перевозок автомобильным транспортом, которые будут направлены в МИР РК как в уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций для их дальнейшей реализации", – подчеркнули в пресс-службе МВД.
Вопрос, связанный с безопасностью автобусов, встал остро после случившегося ЧП в Актюбинской области, когда погибли 55 человек.
Автобус, ехавший из Узбекистана в Россию через Казахстан, не проходил техосмотр два года. Причиной его возгорания стало то, что люди в нём пользовались паяльной лампой.
После трагедии в регионе в Союзе автоперевозчиков Казахстана рассказали, что ЧП можно было бы избежать, если бы на дорогах усилили контроль.
"Каждый год происходят такие резонансные случаи. Это закономерность, потому что при становлении бизнеса в начале 2000-х отменили лицензию. Любое физическое лицо сегодня может купить автобус, выйти на дорогу и начать работу. Реального контроля на дорогах нет. Если останавливает полицейский, то он смотрит: горят ли лампы, работают ли тормоза, максимум может проверить права. Режим труда, отдыха, свидетельство на маршрут, – этого никто не проверяет. Специалистов в МВД нет, именно поэтому мы потеряли контроль на дорогах", – сказал генеральный директор Союза автоперевозчиков Казахстана Сабит Аманбаев.
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