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Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
23.01.18 19:15
Vital
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
23.01.18 19:14
Иолис
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по грэпплингу
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
23.01.18 18:55
Медный
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
23.01.18 18:07
КГСПС
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
23.01.18 18:05
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После трагедии в Актюбинской области костанайские полицейские начали проверку всех маршрутных автобусов

23 января 2018, 11:05 |  Государство

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться с 22 января по 18 февраля. Как сообщает пресс-службы ДВД Костанайской области, полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.

- Нашими сотрудниками осуществляется проверка автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан, - отметил начальник местной полицейской службы ДВД Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ. - Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, техническому осмотру транспортных средств и соблюдению водителями Правил дорожного движения. Кроме того, в рамках ОПМ будет обеспечена проверка по выявлению незаконных мигрантов, нелегальных перевозчиков, в особенности с иностранной регистрацией.

ОПМ проводится совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля и представителями общественности. Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов перед выездом на линию, наличию у водителей регистрационных документов. Причем контроль начинается уже с момента выезда транспорта из автопарка.

Напомним, утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай Актюбинской области, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. Из 57 человек, находившихся в салоне, 52 человека погибли, выжили пятеро. Все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся в Казань.
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5329
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как будут проверять? У междугородника полюбому будет в запасе паяльная лампа и канистра бензина , только канистра железная должна быть ,это правило еще с детство я помню. К тому же не один сотрудник не сможет определить техсостояние автомобиля на дороге. Наверно тех осмотр должен быть в базе или в автовокзале ,вот где нужно усилить осмотр.
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ваще
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.///

что такое- усиленно.
так понимаю тормозят всех подряд.
но останавливать без причины запрещено.
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?
которая каждую неделю проходит.

Житель
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому доверили?Уверен ни чего не изменится,посмотрите какие развалюхи ездят по районам,микроавтобусы.Кто когда их останавливал?С полицией решат все вопросы 5000 тенге и это все знают.Нужна прямая линия и мнение пассажиров о перевозчиках,а так порядка не будет.

§ DENISKA
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 23.01.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?

По радио передавали, что ОПМ объявлено - "Автобус" в связи с трагедией.
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Народный контроль
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
что такое- усиленно.
так понимаю тормозят всех подряд.
но останавливать без причины запрещено.
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?
которая каждую неделю проходит.

Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку. Нарушений столько было что пришлось два протокола заполнять. И вот так и там людей возят.

§ yeti91
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.01.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно как прокомментируют маршрут автобуса-убийцы под номером 7?
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§ КГСПС
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.01.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку

Это уже клиника. Как говорится - не то плохо, что у самого корова сдохла, а то, что у соседа живая.
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