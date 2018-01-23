После трагедии в Актюбинской области костанайские полицейские начали проверку всех маршрутных автобусов

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться с 22 января по 18 февраля. Как сообщает пресс-службы ДВД Костанайской области, полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.

- Нашими сотрудниками осуществляется проверка автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан, - отметил начальник местной полицейской службы ДВД Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ. - Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, техническому осмотру транспортных средств и соблюдению водителями Правил дорожного движения. Кроме того, в рамках ОПМ будет обеспечена проверка по выявлению незаконных мигрантов, нелегальных перевозчиков, в особенности с иностранной регистрацией.

ОПМ проводится совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля и представителями общественности. Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов перед выездом на линию, наличию у водителей регистрационных документов. Причем контроль начинается уже с момента выезда транспорта из автопарка.

Напомним, утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай Актюбинской области, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. Из 57 человек, находившихся в салоне, 52 человека погибли, выжили пятеро. Все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся в Казань.