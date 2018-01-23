После трагедии в Актюбинской области костанайские полицейские начали проверку всех маршрутных автобусов
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться с 22 января по 18 февраля. Как сообщает пресс-службы ДВД Костанайской области, полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.
- Нашими сотрудниками осуществляется проверка автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан, - отметил начальник местной полицейской службы ДВД Костанайской области Негмет ИСМАГУЛОВ. - Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, техническому осмотру транспортных средств и соблюдению водителями Правил дорожного движения. Кроме того, в рамках ОПМ будет обеспечена проверка по выявлению незаконных мигрантов, нелегальных перевозчиков, в особенности с иностранной регистрацией.
ОПМ проводится совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля и представителями общественности. Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов перед выездом на линию, наличию у водителей регистрационных документов. Причем контроль начинается уже с момента выезда транспорта из автопарка.
Напомним, утром 18 января на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай Актюбинской области, произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. Из 57 человек, находившихся в салоне, 52 человека погибли, выжили пятеро. Все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся в Казань.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 152
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Медный: и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные...
В Костанае 19 большегрузных машин вторые сутки не могут выехать в сторону Астаны
Зачем стоять и мерзнуть? Есть в 1.5 км в сторону зтб паркинг акжол. Там сауна,баня,девочки. Недорого. Небробывал. Ну говорят все мазя. 8-)
Как только не назовут борьбу с одноглазой змеёй.
Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов
и цифра такая хорошая 2.7 млрд на "систему" а ещё на планшетики... сколько недоразумений будет... пропал/потерял/отняли планшетик, считай гос. тайну разгласил... ну и личные данные кого...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Валентин: Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol: