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drakon: Отчего , ветерана красным , красите ? Мне же эта кара , по его распоряжению грозит .
22.02.18 22:27
архимед
Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям
Такие люди не гнушаются любыми кражами! Так что проверять их нужно на причастность всех нераскрытых краж из квартир, из офисов, из помещений юридических лиц! В общем нужно "долбить",...
22.02.18 22:11
1952/Доктор СИЗО
Многопартийные однопартийные выборы
drakon: ра СИЗО - в Депутаты!!! Беру самоотвод. Я и так присутствую на большинстве ихних заседаний, посвященных новому градостроительству и переименованию улиц. 100 процентов депутатства для меня...
22.02.18 22:05
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: ну ты и гад... мальчиш-плохиш немецкий Да какой он немецкий? от родясь загранпаспорта не видел ;-) :lol:
22.02.18 21:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: правда что ли? а я думал на всю сумму заработка... Нет,налог платится с той суммы,которая идёт больше 400 евро... :lol:
22.02.18 21:55
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Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

22 февраля 2018, 13:48 |  Криминал

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. Также в пресс-релизе написано, что среди задержанных 10 февраля по подозрению в краже костанайцев «сотрудников ДВД Костанайской области не имеется».

Напомним, потерпевший Кирилл Филиппенков утверждает, что Аскар Амренов, который при задержании выпрыгнул из окна, работает в 7-м управлении ДВД Костанайской области.

О том, что Аскар Амренов работает в так называемой «семерке», в соцсетях сообщил потерпевший / Фото из Instagram

Как выяснила «НГ», 7-е управление действительно не относится к ДВД, так как является подведомственным напрямую МВД РК. Так что формально ДВД правы, но фактически... Настораживает и то, что на прямой вопрос "НГ" - является ли Аскар Амренов сотрудником полиции - нам до сих пор так и не ответили.

При задержании полицейский Аскар Амренов выпрыгнул из окна 4-го этажа / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Напомним, помимо Аскара Амренова 10 февраля были задержаны его брат Азат Касымов и друг - известный костанайский спортсмен Мукаш Тулкенов. Все трое арестованы. Аскар Амренов, который серьезно пострадал после прыжка с 4-го этажа, находится под конвоем в больнице.

Фото из Instagram
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Комментарии к новости
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Ди
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не бичи же не инвалиды, что заставило их слелать этот шаг? Нехватка адреналина, чувство полнейшей безнаказанности? Всякие ситуации в жизни бывали, но чтобы пойти украсть, берешь больше смен, чтобы больше заработать, как то выкручиваешься. А они? Мыслят иначе?

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настораживает и то, что на прямой вопрос "НГ" - является ли Аскар Амренов сотрудником полиции - нам до сих пор так и не ответили.

Как это не ответили?
Еще как ответили.
В прошлый еще раз же:
Цитата:
Касательно предоставления сведений в отношении задержанных, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования могут быть преданы гласности в случаях, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ди:
Не бичи же не инвалиды, что заставило их слелать этот шаг?

А я вот подумал: а кто его знает - за деньгами ли они полезли?
Или может там этот Шрайбикус чего-то более интересного нафотографировал?

Пшу
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самого потерпевшего надобно тоже проверить

Со стороны виднее
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может фотограф в деле был с ними???... С Москвы контролировал процесс... Просто что-то пошло не так 8-)

романтика
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Или может там этот Шрайбикус чего-то более интересного нафотографировал?

Ты намекаешь на фото криминального порядка по отношении к фотографу или к третьим лицам? Если первое, то, добытые таким способом, улики не принимаются в суде. Если второе, то это ж праздничный фотограф, а не частный детектив. Думай лучше.

романтика
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пшу:
Самого потерпевшего надобно тоже проверить

Хорошо. Напишите список кого еще надо проверить (соседа, услышавшего шум), проверим, на заболевания, на уплату налогов, на интернет пиратство, на чистоту и порядок в доме.

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
романтика:
это ж праздничный фотограф, а не частный детектив

Это профессиональный фотограф.
С чего ты решил что он только праздники фотографирует?
Откуда ты знаешь чем именно он занимался?
А насчет незаконности улик, добытых таким путем - так кто ж на следствии скажет что-де мы тут выкрали фотки, на, полюбуйся?
Скажут что фотки были добыты в ходе оперативной деятельности...
Думай лучше.

Бывалый
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
романтика:
фото криминального порядка

Не обязательно, кстати, криминального порядка.
Возможно в ходе какого-то следствия необходимо заиметь доказательства знакомства кого-то с кем-то.
А вот тут тебе и фотограф, который работал на мероприятии (м.б. закрытом), где эти двое встречались, здоровкались, чокались, выпивая...
Чем тебе не вариант?

Читатель
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 16:12
Комментарий удален модератором.

Асель
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте нас тоже обокрали значит они. Когда соседка сказала фоторобот давайте составим полиция всегда на другую тему переходили. Вот козлы. Как теперь на них написать заявление?? Куда обратится

Народный контроль
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как так можно обвинять человека? Обвинять можно только по решению суда! Кто дал право фотографу обвинять на страницах прессы? И что за город Мосвка? В каком оно государстве?

§ Кушмурунец23
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.02.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Кушмуруне в 2017 году была серия серьезных краж. Приезжие открывали квартиры нагло днем, когда никого не было. Брали только деньги, все аккуратно, так что хозяева придя домой ничего не замечали. Двери за собой закрывали, ни каких следов взлома и т.д. Засветилась даже крутая бэха, не нашенская. Приезжали нагло даже через день... Их приметили и сообщили местной полиции. Местный участковый даже догнал.... Улики, отмычки они выбросили когда смывались от погони, но их все равно нашли. Вот только в последствии выяснилось что "это не они". Был слух, что один из них из органов или у него кто то родственник высоко сидящий в органах. Воровали явно по наводке кушмурунской КРЫСЫ, так как точно знали что люди получили кредит или только что продали авто... Чем закончилось? Не знаю... тишина. Возможно вот эти "пасаны" и в нашем Кушмуруне "гостили"!!!
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романтика
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...




Отправлено: 22.02.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А насчет незаконности улик, добытых таким путем - так кто ж на следствии скажет что-де мы тут выкрали фотки, на, полюбуйся?
Скажут что фотки были добыты в ходе оперативной деятельности...
Думай лучше.

Оооо, противник видеокамер в СИЗО (на благо "раскрываемости" - "повесить", выбить) и тюрьмах возбудился. Как у опера (или кто он там в МВД?) оказались улики - первый вопрос защиты. Любой адвокат настоит в суде на отклонении этих улик (как подброшенных в ходе незаконного влома в жилище или добытых неизвестным путем - делал другой фотограф, а подкинули ему, например). Короче, к противнику камер в СИЗО добавился защитник взлома жилища операми (в неслужебное время, с родственниками и друзьями, а не коллегами по спец. службе) без понятых, санкции суда или спец. разрешения (там какая-то же облегченная версия есть в отношении тех же террористов или коррупционеров высших эшелонов).Цитата:
Бывалый:
в ходе какого-то следствия необходимо заиметь доказательства знакомства кого-то с кем-то.

Ох и топорная работа получается у опера, опять же, при чем тут брат и друг, а не коллеги спецы, которые и спец. средства имеют? В недавнем деле о дилерах "синтетики" из Рудного, оперативники сработали с видеосъемкой, почему-то, крайне незаметно для владельцев наркодилеров. В общем, ты сам понимаешь что хватаешься за соломинку, ведь всегда есть самые маловероятные, малоправдоподобные варианты, которые могут помочь оправдать(-ться).

§ Кушмурунец23
Re: Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.02.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как так можно обвинять человека? Обвинять можно только по решению суда! Кто дал право фотографу обвинять на страницах прессы? И что за город Мосвка? В каком оно государстве?

Обвинять можно и без суда! Фотограф обвиняя этих "крыс" отвечает за свои слова. Фотограф не прячется за псевдоним "Народный контроль" а заявляет от своего имени! А что за город, конечно же трудно догадаться. Да и не надо тебе сильно напрягаться.
Чего ты так то на фотографа? Случайно эти "пасаны" что решили "полетать с 4-го этажа" не твои родственники? А то как то получается что "плохой фотограф" и "бедные хорошие сотрудник(и)"
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