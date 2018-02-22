Задержанных по подозрению в краже из квартиры костанайского фотографа проверяют на причастность к другим преступлениям

Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. Также в пресс-релизе написано, что среди задержанных 10 февраля по подозрению в краже костанайцев «сотрудников ДВД Костанайской области не имеется».

Напомним, потерпевший Кирилл Филиппенков утверждает, что Аскар Амренов, который при задержании выпрыгнул из окна, работает в 7-м управлении ДВД Костанайской области.

О том, что Аскар Амренов работает в так называемой «семерке», в соцсетях сообщил потерпевший / Фото из Instagram

Как выяснила «НГ», 7-е управление действительно не относится к ДВД, так как является подведомственным напрямую МВД РК. Так что формально ДВД правы, но фактически... Настораживает и то, что на прямой вопрос "НГ" - является ли Аскар Амренов сотрудником полиции - нам до сих пор так и не ответили.

При задержании полицейский Аскар Амренов выпрыгнул из окна 4-го этажа / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Напомним, помимо Аскара Амренова 10 февраля были задержаны его брат Азат Касымов и друг - известный костанайский спортсмен Мукаш Тулкенов. Все трое арестованы. Аскар Амренов, который серьезно пострадал после прыжка с 4-го этажа, находится под конвоем в больнице.

Фото из Instagram