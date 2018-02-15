Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий

Известный костанайский фотограф Кирилл Филиппенков сообщил "НГ", что злоумышленники украли из его квартиры 4 910 000 тенге. Все задержанные оказались давними знакомыми потерпевшего.

- В ту ночь нас не было дома, - сообщил «НГ» Филиппенков. - Соседка, которая живет под нами, услышала шум. Она посмотрела в глазок и увидела трех мужчин в масках и с ломом. Затем стало слышно, как они ломают дверь. Соседка позвонила в полицию. Полицейские задержали двоих. Третий лежал на улице — выпрыгнул из окна и получил переломы. Из квартиры пропали деньги, там все было перевернуто вверх дном. Где деньги, неизвестно до сих пор. Все трое задержанных мне знакомы. Тот, который выпрыгнул из окна, - сотрудник 7-го отдела ДВД Костанайской области Аскар Амренов. Второй — его брат Азат Касымов. Третий — в прошлом знаменитый костанайский спортсмен Мукаш Тулкенов.

В данный момент по делу проводится следствие.

Напомним, кража произошла 10 февраля в доме по ул. Аль-Фараби. Увидев полицейских, 30-летний мужчина, находившийся в квартире, выпрыгнул из окна. С многочисленными переломами он был госпитализирован в реанимационное отделение костанайской городской больницы.

В ДВД Костанайской области тот факт, что один из подозреваемых является полицейским, не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-служба ведомства ссылается на тайну следствия и ст. 201 УПК.