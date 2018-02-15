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drakon
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15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
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Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

15 февраля 2018, 14:34 |  Криминал

Известный костанайский фотограф Кирилл Филиппенков сообщил "НГ", что злоумышленники украли из его квартиры 4 910 000 тенге. Все задержанные оказались давними знакомыми потерпевшего.

- В ту ночь нас не было дома, - сообщил «НГ» Филиппенков. - Соседка, которая живет под нами, услышала шум. Она посмотрела в глазок и увидела трех мужчин в масках и с ломом. Затем стало слышно, как они ломают дверь. Соседка позвонила в полицию. Полицейские задержали двоих. Третий лежал на улице — выпрыгнул из окна и получил переломы. Из квартиры пропали деньги, там все было перевернуто вверх дном. Где деньги, неизвестно до сих пор. Все трое задержанных мне знакомы. Тот, который выпрыгнул из окна, - сотрудник 7-го отдела ДВД Костанайской области Аскар Амренов. Второй — его брат Азат Касымов. Третий — в прошлом знаменитый костанайский спортсмен Мукаш Тулкенов.

В данный момент по делу проводится следствие.

Напомним, кража произошла 10 февраля в доме по ул. Аль-Фараби. Увидев полицейских, 30-летний мужчина, находившийся в квартире, выпрыгнул из окна. С многочисленными переломами он был госпитализирован в реанимационное отделение костанайской городской больницы.

В ДВД Костанайской области тот факт, что один из подозреваемых является полицейским, не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-служба ведомства ссылается на тайну следствия и ст. 201 УПК.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где деньги, неизвестно до сих пор

Да все прекрасно знают где эти деньги. У тех, кто произвел задержание. Да, вернут потом. Но точно не всю сумму :lol: Надо ж отблагодарить тех, кто поймал 8-)
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Рихард
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот зачем разместили эти снимки? Они ни о чем не говорят. Работники НГ, зачем их лица закрываете? народ должен их знать в лицо. пусть всеобщий позор их достанет, хотя бы через близкое окружение, которое тоже должно стыдиться. Может так хоть как то начнется процесс воспитания общества? Значит законопослушных во весь рост снимки показываете а жуликов нет.

Баха
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 14:55
Комментарий удален модератором.

Бурятский эксперт
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 14:57
Комментарий удален модератором.

§ юля елиссева
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.02.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УСБ-шник пошел грабить хаты? Ёпа мама, чего ему не хватало то?
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Житель
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там в ДВД сидят такие же как этот УСБэшник с верху до низу,как они скажут правду?

§ drakon
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Тот, который выпрыгнул из окна, - сотрудник УСБ ДВД Костанайской области Аскар Амренов. .

Не - верю. Ну не может сотрудник УСБ - воровать... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 15.02.2018 - 15:14]
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вывод
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доверять можно только самому себе и то с трудом, и даже если завелись денежки, то лучше не афишировать это ни перед кем, а прикрываться кредитами, бесконечными долгами и прочим трепом, чтобы знакомые тебя жалели а не пытались ограбить))) и хомячить красную икру с вискарем под одяелом в одного)

Баха
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Третий — в прошлом знаменитый костанайский спортсмен Мукаш Тулкенов.

не брат ли Амир, которого осудили?? экс полисмен.

Алдар Косе
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лицо знакомое. где то я уже его видел.
весь в квадратиках- асмой переболел чтоли?😂

Читатель
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем известен этот фотограф??? Можно уточнить? Первый раз его слышу

§ Дантист
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 555
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 15.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивлюсь, если окажется, что этот полицейский вовсе не полицейский, потому как пару часов перед этим уволился из органов...
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Аноним
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему только в Инстаграме растрезвонил? Надо было по всему городу объявления развешать - "покидаю страну на неделю, хата без присмотра, заходите - кто хотите". И зачем такую сумму налом дома держать? В банк не судьба отнести?

шолом вам
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...




Отправлено: 15.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не - верю. Ну не может сотрудник УСБ - воровать..


Ээх, вон ты как...
Может.
Всё уже давно поменялось в дацком каралевстве.

§ Сергей_я
Re: Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ»...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.02.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
И зачем такую сумму налом дома держать?

Для кого-то это ТАКАЯ сумма, а для кого-то так. Вот и все.
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