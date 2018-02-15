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drakon
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15.02.18 21:39
Читатель 1
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
На первое фото посмотрите... выражение мммм...лица(подразумевается не это слово) ни о чём не говорит??? (впечатление, что результат известен был)
15.02.18 21:15
стрелочник
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Неужели вы наивно думаете,что судья самостоятельно принимал решение по такому резонансному делу?
15.02.18 21:15
Гость
Хозяин обворованной полицейским квартиры дал «НГ» эксклюзивный комментарий
112: сам такой же, Тут , ты дружище , конечно прав ...
15.02.18 21:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
шутка юмора: лихо тебя поддел Коин. а ты прикинулась что ничего не понимаешь А что свой ник придумать слабо или москов не хватает? или так удобнее, не "светиться" и под других писать...
15.02.18 20:57
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Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при задержании спрыгнул с 4 этажа

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

15 февраля 2018, 12:05 |  Криминал

Квартиру в Костанае, в доме по пр. Аль-Фараби, обокрали 10 февраля. В тот день хозяин жилья находился в России. Однако воры вели себя слишком шумно, чем привлекли внимание соседей.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что дверь одной из квартир взломана, внутри находились трое мужчин. Как стало известно «НГ» из неофициальных источников, одним из них был полицейский. Испугавшись, он выпрыгнул из окна квартиры, находящейся на 4 этаже. 30-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Костанайской городской больницы со сложным переломом ноги. Также известно, что второй задержанный является известным костанайским спортсменом, чемпионом Азии по боксу.

Хозяин квартиры - костанайский фотограф - написал о происшествии в социальной сети Инстаграм и разместил фото двоих задержанных с нелестными комментариями. Он сообщил, что подозреваемых знал хорошо и до инцидента находился с ними в приятельских отношениях.

В пресс-службе ДВД Костанайской области ситуацию прокомментировали так:

- 10 февраля 2018 года в подъезде жилого дома по пр.Аль-Фараби г.Костаная по подозрению в краже были задержаны 3 гражданина. При задержании один из подозреваемых выпрыгнул из окна и получил телесные повреждения. По данному факту УВД г. Костаная начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 УК РК. Касательно предоставления сведений в отношении задержанных, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования могут быть преданы гласности в случаях, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.
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Комментарии к новости

ордынец
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай "веселуха".

ГАЛИНА
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо срочно поднимать зарплату сотрудникам мвд,, не от хорошей жизни он пошел на воровство))) !! наверное голодает !!)))

Член Органов
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГАЛИНА:

Дада очень голодные. Не каких им благ от Госуд. Жалко мне их, особенно их семьи.

Житель
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,бедные сотрудники,особенно гаишники,живут в общагах а не в каттеджах,начальники подразделений вообще ещё смотрят чёрно белые телевизоры,как не воровать?

§ drakon
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В пресс-службе ДВД Костанайской области ситуацию прокомментировали так:

Цитата:

и законных интересов других лиц.

Кто комментировал?
Кто эти - другие лица?
Эти лица - опустились до Банальной кражи... :lol: :oops:
Профайл

Якутский эксперт
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы. Можно гордится нашими полицейскими. То крышуют наркоту, то квартиры вскрыаают. Про доверее насиления к ним ваще и речи не может быть.
Ну с спротсменом все и так понятно, не че нового. Они всегда были в окружении криминала. Многие даже с мутным прошлым сегодня занимают не последние кресла.

пэтриот
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл ломать ноги себе сложным переломом ? Ему как сотруднику (бывшему ) не знать что все равно посодют ? Теперь к тюремному сроку еще проблема ноги лечить , которые потом всю жизнь (непутевую) к непогоде будут болеть .
Наверное очень угодить фотографу хотел :-)

гость
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где этот полицмен учился, кто рекомендовал, как работают кадровые службы и службы собственной безопасности, нашалник куда смотрит?

§ drakon
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Якутский эксперт:
То крышуют наркоту, то квартиры вскрыаают.

А ещё то,о чём никто - не знает... :lol: :-o
Профайл

И че
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позор...

Сердж
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позор всему двд области и в целом по РК. Им ведь подняли з/плату и с июня сделали перерасчет. Б...ди когда же накушаются.

гость
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думала, почему по моем заявлению не могут поймать преступников. Только заявление чтобы подать простояла 2 часа в очереди. Потом на 3 этаж отправили, там следователь еще час принимал заявление, у них свой бланк и надо свои анкетные данные все указать. Со своим заявлением нельзя, они сами диктуют, что писать, что нет, а талон о приеме заявления дежурный выдает на выходе из УВД в догонку. Этот талон вообще не о чем, сроков принятия решения нет, зачем он нужен? До сих пор ответа на заяву нет. Теперь понимаю, им не до заявителей...

Ерлан
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можете написать заявление собственноручно и как считаете нужным. Затем отправляете заказным письмом через казпочту. Как увд получит письмо, к вам придет почтаольен и вручит талон получения письмо. С момента получения письмо увдшникамм отсчитываете 14 раб дней, за этот срок Вам должен на адрес ваш домаш прийти официальный ответ. Если письма нет, пишите заявление в прокуратуру о бездействии Увд,:главное талон сораните от капочты. Прокуратура возбудит в отношении них дело и заставит их дать Вам ответ

Директор Пляжа
Re: Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при...




Отправлено: 15.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как после такого к полицейским относится? Теперь в каждом видеть потенциального вора и не пускать на порог дома?

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