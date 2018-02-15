Костанайский полицейский, участвовавший в краже, при задержании спрыгнул с 4 этажа

Квартиру в Костанае, в доме по пр. Аль-Фараби, обокрали 10 февраля. В тот день хозяин жилья находился в России. Однако воры вели себя слишком шумно, чем привлекли внимание соседей.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что дверь одной из квартир взломана, внутри находились трое мужчин. Как стало известно «НГ» из неофициальных источников, одним из них был полицейский. Испугавшись, он выпрыгнул из окна квартиры, находящейся на 4 этаже. 30-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Костанайской городской больницы со сложным переломом ноги. Также известно, что второй задержанный является известным костанайским спортсменом, чемпионом Азии по боксу.

Хозяин квартиры - костанайский фотограф - написал о происшествии в социальной сети Инстаграм и разместил фото двоих задержанных с нелестными комментариями. Он сообщил, что подозреваемых знал хорошо и до инцидента находился с ними в приятельских отношениях.

В пресс-службе ДВД Костанайской области ситуацию прокомментировали так:

- 10 февраля 2018 года в подъезде жилого дома по пр.Аль-Фараби г.Костаная по подозрению в краже были задержаны 3 гражданина. При задержании один из подозреваемых выпрыгнул из окна и получил телесные повреждения. По данному факту УВД г. Костаная начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 УК РК. Касательно предоставления сведений в отношении задержанных, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования могут быть преданы гласности в случаях, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.