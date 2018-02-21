Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в Казахстан назначена на 22 февраля
Тело Ирины Фирсуниной доставят в Казахстан завтра, 22 февраля. Об этом сообщила «НГ» коллега жениха погибшей Анна Мустаева.
Ожидается, что сначала тело отправят в Алматы, после - в Костанайскую область, где должны состояться похороны.
Напоминим, уроженка п. Тобол Ирина Фирсунина погибла 14 февраля на острове Шри-Ланка, куда прилетела отдыхать с женихом Денисом Сидоровым. Заходя в бассейн, девушка вдруг потеряла сознание и умерла. Врачи не смогли ее спасти.
Из-за того, что причина смерти до сих пор не выяснена, страховая компания отказалась покрывать расходы на услуги медиков и транспортировку тела. Счет составил около $6 000, поэтому коллеги Дениса Сидорова объявили сбор средств.
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