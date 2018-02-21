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Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в Казахстан назначена на 22 февраля

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

21 февраля 2018, 16:17 |  Происшествия

Тело Ирины Фирсуниной доставят в Казахстан завтра, 22 февраля. Об этом сообщила «НГ» коллега жениха погибшей Анна Мустаева.

Ожидается, что сначала тело отправят в Алматы, после - в Костанайскую область, где должны состояться похороны.

Напоминим, уроженка п. Тобол Ирина Фирсунина погибла 14 февраля на острове Шри-Ланка, куда прилетела отдыхать с женихом Денисом Сидоровым. Заходя в бассейн, девушка вдруг потеряла сознание и умерла. Врачи не смогли ее спасти.

Из-за того, что причина смерти до сих пор не выяснена, страховая компания отказалась покрывать расходы на услуги медиков и транспортировку тела. Счет составил около $6 000, поэтому коллеги Дениса Сидорова объявили сбор средств.

В МИД РК прокомментировали загадочную смерть казахстанки в Шри-Ланке
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Комментарии к новости

§ 74
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так где она погибла то??

одные и друзья туристки из Челябинска, которая скоропостижно скончалась в отеле Дубая (ОАЭ), к вечеру 19 февраля собрали 400 тысяч рублей. Эта сумма необходима для транспортировки тела девушки на родину, в Казахстан. Об этом «URA.RU» сообщили в салоне «Альдо Коппола», где работал друг погибшей девушки. Вопрос о доставке тела будет решен в ближайшие дни.

Несмотря на то, что туристка Ирина была застрахована, близкие решили не дожидаться, когда страховая компания выплатит деньги. Как рассказали «URA.RU» друзья Ирины, по результатам первых анализов, взятых после вскрытия, не была установлена причина смерти. «Надо было ждать еще три недели, чтобы установить причины и признать случай страховым. За каждый день шла бы новая сумма. Родные приняли решение собрать деньги самим», — сообщили друзья.

Похоронят девушку не в Челябинске, где она жила со своим женихом Денисом, а в Казахстане, поскольку она является гражданкой этой республики. Сбор денег объявили коллеги Дениса, когда узнали о трагедии.

Трагедия произошла 14 февраля. Ирина и Денис пошли искупаться в бассейне отеля Дубая. Заходя в воду, 24-летняя девушка внезапно потеряла сознание и упала. Все попытки врачей сначала привести ее в чувство, а затем реанимировать, оказались безуспешны.

https://ura.news/news/1052324336
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§ Ольга Колоколова
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2234
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.02.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так где она погибла то??
С самого начала в разных источниках были разночтения. Некоторые умудрялись менять дубай на Шри-Ланку по два раза в одном тексте. Мы в итоге взяли за основу инфу МИД РК - там Шри-Ланка. Думаем, так и есть - в Шри-Ланке посольства РК нет. В ОАЭ - есть
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неравнодушная
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...




Отправлено: 21.02.18 - 18:02
Комментарий удален модератором.

Гауез
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...




Отправлено: 21.02.18 - 18:23
Комментарий удален модератором.

1952/СИЗО
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...




Отправлено: 21.02.18 - 18:29
Комментарий удален модератором.

Гауез
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...




Отправлено: 21.02.18 - 18:46
Комментарий удален модератором.

1952/Доктор СИЗО
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...




Отправлено: 21.02.18 - 18:48
Комментарий удален модератором.

спрашивается
Re: Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в...




Отправлено: 21.02.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на кой черт вообще нужна страховая?

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