В МИД РК прокомментировали загадочную смерть казахстанки в Шри-Ланке

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали внезапную смерть казахстанки на отдыхе за рубежом. Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, сейчас решается вопрос доставки тела в Казахстан.

"15 февраля в Посольство Казахстан в Индии поступила информация о смерти в Шри-Ланке гражданки Казахстана 1993 года рождения. Наши дипломаты сразу связались с родителями девушки, которые проживают в Костанае. Сейчас решается вопрос доставки тела погибшей в Казахстан. Этим вопросом занимается почетный консул Казахстана в Шри-Ланке, он уже отрабатывает все необходимые процедуры с соответствующей специальной компанией", - сообщил Жайнаков.

"Насколько нам известно, смерть девушки произошла внезапно. Врачи не смогли установить причину. По настоянию матери погибшей девушки, было произведено вскрытие тела в столице Шри-Ланки в городе Коломбо. Девушка была застрахована, но учитывая, что по словам врачей результаты вскрытия станут известны не раньше 2-3 месяцев, страховая компания пока не может компенсировать расходы, связанные с происшествием. Поэтому все расходы по доставке тела в Казахстан взял на себя знакомый девушки, который сопровождал ее в поездке", - пояснили в пресс-службе МИД РК.

Ранее "НГ" писала, что девушка из Казахстана умерла во время отдыха за рубежом при странных обстоятельствах. 24-летняя уроженка поселка Тобол Костанайской области Ирина Фирсунина и ее жених, челябинец Денис Сидоров, решили отметить День влюбленных за границей. По словам очевидцев, утром 14 февраля Ирина стала заходить в бассейн и потеряла сознание. На место инцидента сразу же вызвали врача, однако он констатировал смерть. Также сообщалось, что у молодого человека возникли проблемы с транспортировкой тела. Чтобы вернуть погибшую на родину якобы нужно не менее 6 тысяч долларов США.

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