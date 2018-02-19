Быстрее не бывает

Форум
yudjin
Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
1952/Доктор СИЗО: начит не успел на общегородской праздник. Не вышло себе компромата нащелкать. а я туда уже 3 года не хожу - делаю праздник своими руками... а халящиков и без меня снимут. ...
19.02.18 22:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сейчас - прошёл по своему земельному участку,подснежники - нашёл. b.radikal.ru Наверное они попали к нам на участок, когда осенью Барбара, в лесу брала- мох,чтобы на зиму укрывать цветы... :lol:...
19.02.18 22:05
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Все украли! Весь Март вынесла. А еще куртка кожанная. Пять. Нет - десять. Спишут на бедную воришку всю недостачу на пару лет
19.02.18 21:46
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
112: Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес.. Вот кто СССР разворовывал 8-)
19.02.18 21:44
рудничанин
Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
112: Своей хочу подарить А3 сотку.. сковородку или кастрюлю подари.как обычно.
19.02.18 21:18
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В МИД РК прокомментировали загадочную смерть казахстанки в Шри-Ланке

19 февраля 2018, 15:40 |  Государство

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали внезапную смерть казахстанки на отдыхе за рубежом. Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, сейчас решается вопрос доставки тела в Казахстан.

"15 февраля в Посольство Казахстан в Индии поступила информация о смерти в Шри-Ланке гражданки Казахстана 1993 года рождения. Наши дипломаты сразу связались с родителями девушки, которые проживают в Костанае. Сейчас решается вопрос доставки тела погибшей в Казахстан. Этим вопросом занимается почетный консул Казахстана в Шри-Ланке, он уже отрабатывает все необходимые процедуры с соответствующей специальной компанией", - сообщил Жайнаков.

"Насколько нам известно, смерть девушки произошла внезапно. Врачи не смогли установить причину. По настоянию матери погибшей девушки, было произведено вскрытие тела в столице Шри-Ланки в городе Коломбо. Девушка была застрахована, но учитывая, что по словам врачей результаты вскрытия станут известны не раньше 2-3 месяцев, страховая компания пока не может компенсировать расходы, связанные с происшествием. Поэтому все расходы по доставке тела в Казахстан взял на себя знакомый девушки, который сопровождал ее в поездке", - пояснили в пресс-службе МИД РК.

Ранее "НГ" писала, что девушка из Казахстана умерла во время отдыха за рубежом при странных обстоятельствах. 24-летняя уроженка поселка Тобол Костанайской области Ирина Фирсунина и ее жених, челябинец Денис Сидоров, решили отметить День влюбленных за границей. По словам очевидцев, утром 14 февраля Ирина стала заходить в бассейн и потеряла сознание. На место инцидента сразу же вызвали врача, однако он констатировал смерть. Также сообщалось, что у молодого человека возникли проблемы с транспортировкой тела. Чтобы вернуть погибшую на родину якобы нужно не менее 6 тысяч долларов США.

Фото из социальных сетей
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.02.18 16:54 В Костанае начался чемпионат области по быстрым шахматам - рапиду
19.02.18 16:30 Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
19.02.18 16:00 Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
19.02.18 15:02 "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
19.02.18 12:55 Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при странных обстоятельствах
19.02.18 11:32 Победителем первенства области по волейболу среди девушек 2004-2005 г. р. стала команда «Костанай-1»
19.02.18 11:02 В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога онкодиспансера
19.02.18 10:11 ХК "Горняк" дважды обыграл на выезде "Алматы"
18.02.18 18:01 "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае прошли народные гуляния
18.02.18 15:24 Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам

Комментарии к новости

§ yeti91
Re: В МИД РК прокомментировали загадочную смерть казахстанки в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 19.02.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже тромб может оторвался
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В МИД РК прокомментировали загадочную смерть казахстанки в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
моя знакомая Анжелика , что содержит сеть притонов в рудном рассказывала , у них частенько происходят подобные истории, не ловко даже тут писать , но оказывается девушки могут подавиться от избытка любви или кровью истечь в случае разрыва
Профайл Посетить вебсайт

неравнодушная
Re: В МИД РК прокомментировали загадочную смерть казахстанки в...




Отправлено: 19.02.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
девушки могут подавиться от избытка любви или кровью истечь в случае разрыва

хех, не дописал разрыва маточных труб или гемморагии в цервикальном канале.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 2
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх