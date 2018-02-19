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Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при странных обстоятельствах

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

19 февраля 2018, 12:55 |  Происшествия

24-летняя уроженка п. Тобол Ирина Фирсунина и ее жених, челябинец Денис Сидоров, решили отметить День влюбленных по данным одних источников в Дубае, по данным других -  в Шри-Ланке. Однако в первый же день отдыха, 14 февраля, девушка потеряла сознание и умерла на глазах у жениха и друзей. Причина смерти до сих пор не установлена.

Как сообщила «НГ» подруга погибшей, Ирина закончила школу в п. Тобол, потом училась с ней в костанайском колледже бытсервиса. Пару лет назад девушка уехала в Челябинск, где устроилась продавцом в магазин. В России встретила Дениса Сидорова, который, как говорят друзья, собирался сделать Ирине предложение 13 марта - в ее 25-й день рождения.

На отдых в Шри-Ланку пара поехала с друзьями. По словам очевидцев, утром 14 февраля Ирина стала заходить в бассейн и потеряла сознание. Молодые люди сразу же вызвали врача, однако он констатировал смерть.

После вскрытия медики сообщили Денису Сидорову, что не смогли установить причину смерти. Теперь возникли проблемы с транспортировкой тела. Дело в том, что Ирина являлась гражданкой Казахстана, а в Шри-Ланке нет дипломатического представительства РК. Теперь у Дениса Сидорова требуют $6 000. В эту сумму входят и услуги врачей.

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Комментарии к новости
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Павк
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...




Отправлено: 19.02.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так Шри-Ланка или Дубаи?

§ Сэм
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.02.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля пухом. Такая молодая.
В Tengrinews написали, что пара отдыхала в Дубае, ОАЭ.
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неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...




Отправлено: 19.02.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад девушка уехала в Челябинск, где устроилась продавцом в магазин., то есть здесь она не могла это сделать?

§ Ольга Колоколова
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2233
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.02.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так Шри-Ланка или Дубаи?
Разные источники дают разные данные. Уточнили в информации
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Бот
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...




Отправлено: 19.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
то есть здесь она не могла это сделать?

А вашего ли ума это дело, где и когда работать или отдыхать?

§ Сергей_я
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
Пару лет назад девушка уехала в Челябинск, где устроилась продавцом в магазин., то есть здесь она не могла это сделать?

Вы не поверите, но в Россию едут не потому что там есть то, что нет тут. И там не все русские казахи работают на элитных профессиях. Разница в том, что там просто возможно жить, работая продавцом. А тут нет. Тут только выживать, жить не получится.
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1952/Доктор СИЗО
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе в Шри-Ланке при...




Отправлено: 19.02.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

Цитата:
Ольга Колоколова:
Разные источники дают разные данные. Уточнили в информации

не удивляйтесь, здесь половина форума путают Королевство Бахрейн с Пакистаном)_))))

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:05
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:09
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:11
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:13
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:17
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:23
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:36
Комментарий удален модератором.

1952/Доктор СИЗО
Re: Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при...




Отправлено: 19.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вы не поверите, но в Россию едут не потому что там есть то, что нет тут. И там не все русские казахи раб

все это конечно так, хотя на самом деле совсем это не так. Сергей Потапыч поройся на челябинских форумах, есть про эту женщину публикация? Или у них лет 30 нужно прожить, что бы они посчитали условно своей гражданкой?

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