Бывшая жительница Костаная умерла на отдыхе за границей при странных обстоятельствах

24-летняя уроженка п. Тобол Ирина Фирсунина и ее жених, челябинец Денис Сидоров, решили отметить День влюбленных по данным одних источников в Дубае, по данным других - в Шри-Ланке. Однако в первый же день отдыха, 14 февраля, девушка потеряла сознание и умерла на глазах у жениха и друзей. Причина смерти до сих пор не установлена.

Как сообщила «НГ» подруга погибшей, Ирина закончила школу в п. Тобол, потом училась с ней в костанайском колледже бытсервиса. Пару лет назад девушка уехала в Челябинск, где устроилась продавцом в магазин. В России встретила Дениса Сидорова, который, как говорят друзья, собирался сделать Ирине предложение 13 марта - в ее 25-й день рождения.

На отдых в Шри-Ланку пара поехала с друзьями. По словам очевидцев, утром 14 февраля Ирина стала заходить в бассейн и потеряла сознание. Молодые люди сразу же вызвали врача, однако он констатировал смерть.

После вскрытия медики сообщили Денису Сидорову, что не смогли установить причину смерти. Теперь возникли проблемы с транспортировкой тела. Дело в том, что Ирина являлась гражданкой Казахстана, а в Шри-Ланке нет дипломатического представительства РК. Теперь у Дениса Сидорова требуют $6 000. В эту сумму входят и услуги врачей.

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