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Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в Казахстане

15 февраля 2018, 15:11 |  Государство

Во втором полугодии 2018 года возможность такой фальсификации в ФСМС собираются исключить с помощью новой госуслуги, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото Турара Канзагапова

В Казахстане в этом году внедрят новые услуги по проверке платежей за ОСМС и прикреплению к поликлиникам, сообщила председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Елена Бахмутова.

- Фонд намерен предложить новые госуслуги, расширяющие возможности казахстанцев по проверке платежей на обязательное социальное медицинское страхование, а также получение услуг по прикреплению к поликлиникам. Мы ожидаем, что новый сервис будет доступен уже к концу первого полугодия 2018 года. У граждан появится возможность получить информацию о поступлениях и участии в системе ОСМС через ЦОНы, – сказала Елена Бахмутова на пресс-конференции в СЦК.

Часть этой информации уже доступна на портале "электронного правительства", но пользователь должен иметь электронную цифровую подпись, чтобы увидеть последнюю дату платежа.

- Это удобно не для всех. Об этом нам часто пишут пользователи медицинских услуг. С внедрением услуги через ЦОНы граждане смогут получить подробную выписку с историей своих взносов и отчислений и справку о статусе участия в системе ОСМС, – отметила Елена Бахмутова.

В прошлом году фонд впервые начал работу с поставщиками медицинских услуг‚ в том числе с поликлиниками. Сумма контрактов с ними зависит от ряда факторов, но в первую очередь от числа прикреплённого населения. Из 18 млн человек правом свободного прикрепления воспользовались только 360 тысяч, из них 29 тысяч сделали это онлайн через портал "электронного правительства".

- С начала года мы зафиксировали жалобы пациентов о фальсификации данных прикрепления и необоснованных отказах в прикреплении. Их немного, и мы с ними разбираемся. В целом эти жалобы отрицательно влияют на репутацию всех поставщиков фонда, даже добросовестных. Мы придаём этой работе большое значение и считаем, что преодолением системных проблем может стать изменение порядка прикрепления и исключение из этого процесса самих поликлиник, то есть контакта с ними. Это нужно сделать через ЦОНы или портал "электронного правительства". Сейчас разрабатываем предложения о введении в реестр новых государственных услуг‚ оказываемых через ЦОНы, – проинформировала глава фонда.

Бахмутова добавила, что действующая процедура прикрепления к поликлинике предполагает, что человек должен прийти в учреждение. Специалист в регистратуре принимает заявления и вносит параметры в базу. Однако часть населения прикреплена с помощью недобросовестной рекламы, сообщений конкурентов о негативных фактах в медицинских организациях, а некоторые казахстанцы не писали заявления, но оказались прикреплены к поликлинике.

- Масштабы фальсификаций я пока не знаю, это отдельные заявления. Чтобы понять масштабы, каждый человек должен озаботиться и узнать, к какой поликлинике он прикреплён. Пока речь идёт о единицах, – продолжила Елена Бахмутова.

Она напомнила, что в ноябре 2017 года заработало приложение "ФМС: Народный контроль" по оценке работы больниц и поликлиник.

- Мы будем дальше развивать мобильное приложение. В последующем намерены интегрировать данные из мобильного приложения на официальный сайт фонда с возможностью вывода рейтинга клиник в разрезе регионов за конкретный период времени, – заключила она.

9 февраля заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году. Президент поддержал эту инициативу. Ранее сроки сдвинули на 2020 год.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я нигде не прикреплялся, как узнать и где свой статус - может меня уже "прикрепили" ?? ("без меня, меня женили")

023
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Если я нигде не прикреплялся, как узнать и где свой статус - может меня уже "прикрепили" ?? ("без меня, меня женили")

Нужно смотреть в ЕГОВЕ, там указана поликлиника и лечащий врач, если никогда в жизни не обращался в поликлинику, то не где значит не прикреплен, если была карточка в какой нибудь поликлинике то скорее всего там и прикреплен.

аргентинец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто продвинутый в вопросе прикрепления к медЪучреждениям, разъясните пожалуйста такую ситуацию? К примеру, допустим я буду закреплен к городской поликлинике, но при обращении туда, там не окажется такого специалиста ( о квалификации пока не говорю)....но есть такой специалист в каком нибудь частном медъучреждении, где понятно с меня потребуют оплату, Но я же добросовестно ежемесячно перечислял медицинскую страховку? Чето я не догоняю.

гость
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:


Страховка пока не работает. Прикрепление работает только в объеме ГОБМП. Если спеца нет, значит это уже больше ГОБМП.

гость
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
023:
если никогда в жизни не обращался в поликлинику, то не где значит не прикреплен,

Нет, все закреплены (вначале сильно "шерстили" участки по спискам переписи населения и обходом) и потом немало кого перетаскивали и перетаскивают недобросовестные.

аргентинец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Если спеца нет, значит это уже больше ГОБМП.
Спасибо, но на фига тогда работодатель сейчас перечисляет за меня страховку ежемесячно, если я завтра пойду лечиться к частнику за теперь свои кровные?

§ Затоболец
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.02.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всю семью прикрепил в Поликлинику №1, что в Затобольке, что в городе одно и тоже, специалистам запись на месяц вперед.
Прикрепился к городской поликлинике из-за того, что есть свои плюсы, а это - здание отремонтированное, гардероб раздельный детский и взрослый, поликлиника разделена на отделения: детская и взрослая, и санузлы лучше
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гость
Re: Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в...




Отправлено: 15.02.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
но на фига тогда работодатель сейчас перечисляет за меня

этого никто не знает, даже министры, объяснить смогут. :-)

Гость
Фальсификации при прикреплениях к поликлиникам выявили в Казахстане




Отправлено: 15.02.18 - 21:36
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