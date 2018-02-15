В Казахстане в этом году внедрят новые услуги по проверке платежей за ОСМС и прикреплению к поликлиникам, сообщила председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Елена Бахмутова.

- Фонд намерен предложить новые госуслуги, расширяющие возможности казахстанцев по проверке платежей на обязательное социальное медицинское страхование, а также получение услуг по прикреплению к поликлиникам. Мы ожидаем, что новый сервис будет доступен уже к концу первого полугодия 2018 года. У граждан появится возможность получить информацию о поступлениях и участии в системе ОСМС через ЦОНы, – сказала Елена Бахмутова на пресс-конференции в СЦК.

Часть этой информации уже доступна на портале "электронного правительства", но пользователь должен иметь электронную цифровую подпись, чтобы увидеть последнюю дату платежа.

- Это удобно не для всех. Об этом нам часто пишут пользователи медицинских услуг. С внедрением услуги через ЦОНы граждане смогут получить подробную выписку с историей своих взносов и отчислений и справку о статусе участия в системе ОСМС, – отметила Елена Бахмутова.

В прошлом году фонд впервые начал работу с поставщиками медицинских услуг‚ в том числе с поликлиниками. Сумма контрактов с ними зависит от ряда факторов, но в первую очередь от числа прикреплённого населения. Из 18 млн человек правом свободного прикрепления воспользовались только 360 тысяч, из них 29 тысяч сделали это онлайн через портал "электронного правительства".

- С начала года мы зафиксировали жалобы пациентов о фальсификации данных прикрепления и необоснованных отказах в прикреплении. Их немного, и мы с ними разбираемся. В целом эти жалобы отрицательно влияют на репутацию всех поставщиков фонда, даже добросовестных. Мы придаём этой работе большое значение и считаем, что преодолением системных проблем может стать изменение порядка прикрепления и исключение из этого процесса самих поликлиник, то есть контакта с ними. Это нужно сделать через ЦОНы или портал "электронного правительства". Сейчас разрабатываем предложения о введении в реестр новых государственных услуг‚ оказываемых через ЦОНы, – проинформировала глава фонда.

Бахмутова добавила, что действующая процедура прикрепления к поликлинике предполагает, что человек должен прийти в учреждение. Специалист в регистратуре принимает заявления и вносит параметры в базу. Однако часть населения прикреплена с помощью недобросовестной рекламы, сообщений конкурентов о негативных фактах в медицинских организациях, а некоторые казахстанцы не писали заявления, но оказались прикреплены к поликлинике.

- Масштабы фальсификаций я пока не знаю, это отдельные заявления. Чтобы понять масштабы, каждый человек должен озаботиться и узнать, к какой поликлинике он прикреплён. Пока речь идёт о единицах, – продолжила Елена Бахмутова.

Она напомнила, что в ноябре 2017 года заработало приложение "ФМС: Народный контроль" по оценке работы больниц и поликлиник.

- Мы будем дальше развивать мобильное приложение. В последующем намерены интегрировать данные из мобильного приложения на официальный сайт фонда с возможностью вывода рейтинга клиник в разрезе регионов за конкретный период времени, – заключила она.

9 февраля заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году. Президент поддержал эту инициативу. Ранее сроки сдвинули на 2020 год.