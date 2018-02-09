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Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в 2019 году

9 февраля 2018, 15:51 |  Государство

Заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году, сообщает informburo.kz

Фото informburo.kz

Как ранее писала "НГ",  до этого сроки внедрения были сдвинуты на 2020 год.

На расширенном заседании правительства Назарбаев напомнил, что внедрение ОСМС отложили из-за проблем с вовлечением самозанятого населения.

- Они не платят налогов, короче говоря, находятся "в тени". Я неоднократно, на протяжении как минимум пяти лет, говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой (Тамаре, министр труда и социальной защиты населения - ред.) я много раз говорил, – обратился президент страны к министру труда и соцзащиты. – Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?

Тамара Дуйсенова рассказала о проведённой в этом направлении работе. По её словам, количество самозанятых казахстанцев сократили более чем на миллион.

Фото Турара Канзагапова

- Нурсултан Абишевич, мы проделали большую работу. На сегодня по вашему поручению установили статус всех 18 миллионов человек. 2,7 млн (самозанятых. – ред.) проверили, 1,5 млн осталось. По ним все данные акимам регионов даны, – сообщила министр.

После вопроса главы государства о том, когда же система страхования начнёт работать, с места поднялся заместитель премьер-министра Ерболат Досаев.

- Всю информацию и распределение с учётом регистрации, то, что Тамара Касымовна доложила, мы законодательную работу должны провести весной этого года. С учётом программы массовой занятости и поддержки предпринимательства мы хотели бы попробовать взять раннее обязательство, что ОСМС мы сдвинем на один год, и хотим начать в 2019 году вместо 2020-го, – отметил Досаев.

Президент страны просьбу поддержал и добавил, что другая системная проблема кроется в цифровизации здравоохранения.

- До сих пор нет электронных паспортов здоровья, врачи ведут документацию на бумаге, модернизация на местах слабо обеспечивается компьютерами и доступом к интернету. Это зона прямой ответственности акимов, – подытожил Нурсултан Назарбаев.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бабло кончается, а перспектив никаких.

Непонятливая
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что изменится?До сих пор не бесплатных лекарств,даже для онкологически больных.Нет ни за деньги ,ни без денег.С разными другими заболеваниями нет жизненно необходимых препаратов.Вы вдумайтесь "жизненно ",т.е.без них человеку нет жизни.Имеешь деньги,но не имеешь возможности их купить,потому,что они просто не продаются в аптеках.Ими государство должно обеспечивать,они входят в перечень гарантированных лекарств.Разве что-то в 2019 изменится?

патриот
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту
...не нужно бабушку лохматить...Вы только о поборах думаете..у Вас и в 2021 году ничего не выйдет...только можете рапортовать о готовности..а на самом деле, на местах ничего не готово, к этому...многие руководители леч.учреждений, сами не знают что и как будет...не говоря уже о среднем мед.персонале... :-( в простой ЦРБ, с диагнозом ОКС можно просидеть 3-4 часа...все будут ходить мимо, с умным видом...а к концу рабочего дня, Вас заметят...и поспешно "сплавят" в ближайший город...от греха по подальше...

362
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Бабло кончается, а перспектив никаких.

у самозанятых? да там есть такие что пол города могут прокормить, вот их и хотят за ушки вытащить и загрузить их налогами.

Шарип
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Непонятливая:
А что изменится?До сих пор не бесплатных лекарств,даже для онкологически больных.Нет ни за деньги ,ни без денег.С разными другими заболеваниями нет жизненно необходимых препаратов.Вы вдумайтесь "жизненно ",т.е.без них человеку нет жизни.Имеешь деньги,но не имеешь возможности их купить,потому,что они просто не продаются в аптеках.Ими государство должно обеспечивать,они входят в перечень гарантированных лекарств.Разве что-то в 2019 изменится?

У вас когда нибудь было хорошо? Вы когда нибудь жили? всю жизнь ноете, ноете, своим нытьем Советскую Власть смели, из за таких мы потеряли СССР, там вам ничего не нравилось, всегда чего то не хватало.

362
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патриот:
Вас и в 2021 году ничего не выйдет...только можете рапортовать о готовности..а на самом деле, на местах ничего не готово, к этому...многие руководители леч.учреждений, сами не знают что и как будет...не говоря уже о среднем мед.персонале..

Не знаю будет нет но уже ощутил на себе, пошел в аптеку покупать лекарство антибиотик, раньше брал его без рецепта, а теперь не дают, спрашиваю почему, говорят запретили, я говорю раньше же давали, она говорит, сейчас нас подключили к системе и все лекарства которые у нас есть и которые мы продали попадают на центральный сервер и нас контролируют, прошел 7 аптек везде один результат, прикрепился в другую поликлинику карточку со старой поликлиники не брал, меня закрепили без проблем только затребовали удостоверение личности, через день одобрили, удивился почему не спрашивают историю болезни, когда пошел на прием узнал что вся моя история болезни на сервере.

Читатель 1
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(быстрее освоить хотят?) "Пятилетку досрочно!!")))

§ seroff
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 09.02.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в наши поликлиники их посмотрим потом как быстро они захотят внедрить эту хрень,или решили повторить первый подвиг с мед .страхованием?
Профайл

декаданс
Re: Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в...




Отправлено: 09.02.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное достоинство нашей медицины,это то,что она излечивает от желания лечиться.. :lol:

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