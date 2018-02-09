Опять перерешили! Похоже, ОСМС будут внедрять не в 2020, а в 2019 году

Заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев обратился к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году, сообщает informburo.kz.

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Как ранее писала "НГ", до этого сроки внедрения были сдвинуты на 2020 год.



На расширенном заседании правительства Назарбаев напомнил, что внедрение ОСМС отложили из-за проблем с вовлечением самозанятого населения.

- Они не платят налогов, короче говоря, находятся "в тени". Я неоднократно, на протяжении как минимум пяти лет, говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой (Тамаре, министр труда и социальной защиты населения - ред.) я много раз говорил, – обратился президент страны к министру труда и соцзащиты. – Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?

Тамара Дуйсенова рассказала о проведённой в этом направлении работе. По её словам, количество самозанятых казахстанцев сократили более чем на миллион.

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- Нурсултан Абишевич, мы проделали большую работу. На сегодня по вашему поручению установили статус всех 18 миллионов человек. 2,7 млн (самозанятых. – ред.) проверили, 1,5 млн осталось. По ним все данные акимам регионов даны, – сообщила министр.

После вопроса главы государства о том, когда же система страхования начнёт работать, с места поднялся заместитель премьер-министра Ерболат Досаев.

- Всю информацию и распределение с учётом регистрации, то, что Тамара Касымовна доложила, мы законодательную работу должны провести весной этого года. С учётом программы массовой занятости и поддержки предпринимательства мы хотели бы попробовать взять раннее обязательство, что ОСМС мы сдвинем на один год, и хотим начать в 2019 году вместо 2020-го, – отметил Досаев.

Президент страны просьбу поддержал и добавил, что другая системная проблема кроется в цифровизации здравоохранения.

- До сих пор нет электронных паспортов здоровья, врачи ведут документацию на бумаге, модернизация на местах слабо обеспечивается компьютерами и доступом к интернету. Это зона прямой ответственности акимов, – подытожил Нурсултан Назарбаев.