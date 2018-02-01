1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования

Об этом сегодня, 1 февраля, в областном пресс-клубе сообщила директор филиала фонда ОСМС по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА.

Брифинг был посвящен вопросам, связанным с переносом срока внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.

25 декабря 2017 года в закон об ОСМС были внесены поправки. В соответствии с ними сроки перехода на страховую медицину перенесены на 2 года – до 1 января 2020 года.

- В 2018-2019 годах медицинскую помощь граждане будут получать так же, как и прежде – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - отметила директор филиала. – Согласно внесенным в закон изменениям, меняется и порядок внесения взносов и отчислений в фонд ОСМС. В рамках поэтапного внедрения медстрахования с 1 июля 2017 года взносы уплачивали работодатели, индивидуальные предприниматели и физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера. С 1 января этого года, по прежнему закону, должны были начать выплаты самозанятые и государство – за 14 категорий граждан, большая часть из которых относится к социально уязвимым категориям населения. Но был риск выпадения из системы ОСМС самозанятых. Поэтому срок внедрения отодвинут.

За 2 года должен быть четко определен статус самозанятых, решено, как их регистрировать с точки зрения налогового учета, максимально упрощен порядок этой регистрации.

Что касается платежей, то с 1 января 2018 года их производят только работодатели, причем в случае ИП за себя предприниматель не обязан платить, а за работников должен. За второе полугодие 2017 года и первый месяц 2018-го работодатели Костанайской области выплатили в фонд ОСМС 1 млрд 704 млн тенге.

Корреспондент «НГ» поинтересовался, что будет происходить с этими деньгами, раз уж внедрение системы ОСМС отсрочено. Тем более, что сумма будет расти – работодатели остаются плательщиками в фонд. В прошлом году с июля они платили 1% с начисленной зарплаты работника, в этом году и на следующий – 1,5%.

- Эти средства аккумулируются Национальным банком РК, - ответила Аймухамбетова.

- Они просто лежат? – уточнили мы. – И чем во время отсрочки ОСМС будет заниматься фонд ОСМС?

-Ну как «просто лежат»... На них идет какой-то процент. Банк гарантирует их сохранность. Что касается второго вопроса, то по закону теперь фонд является единственным заказчиком медицинских услуг, - пояснила директор филиала. - Все закупки медицинских услуг, которые раньше производились через управление здравоохранения, комитет оплаты медицинских услуг, теперь в нашем ведении. Но в ближайшие два года мы будем приобретать эти услуги в рамках только гарантированного объема медицинской помощи