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01.02.18 20:58
коматозник
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
365: если так будут падать деньги, то западные медицинские корпорации придут на наш рынок, и тогда не будет проблем с врачами и с технологиями., дай Бог. Хи-хи -хи...
01.02.18 20:56
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01.02.18 20:52
Дантист
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
Кто-то уже радостно потирает руки... И детям и правнукам хватит. Наивно ждать, что врачи с запада попрут к нам. А вот деньги туда, запросто.
01.02.18 20:49
КГСПС
Наши автобусы ездят на все 100...
Добринцофф: Почему ваши претензии не к работодателю ,а к перевозчику? А почему у перевозчиков претензии к пассажирам, а не к правительству и к поставщикам топлива и запчастей?
01.02.18 20:49
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1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования

Галина ПЕТРЕНКО

1 февраля 2018, 18:45 |  Государство

Об этом сегодня, 1 февраля, в областном пресс-клубе сообщила директор филиала фонда ОСМС по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА.

Брифинг был посвящен вопросам, связанным с переносом срока внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.

25 декабря 2017 года в закон об ОСМС были внесены поправки. В соответствии с ними сроки перехода на страховую медицину перенесены на 2 года – до 1 января 2020 года.

- В 2018-2019 годах медицинскую помощь граждане будут получать так же, как и прежде – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - отметила директор филиала. – Согласно внесенным в закон изменениям, меняется и порядок внесения взносов и отчислений в фонд ОСМС. В рамках поэтапного внедрения медстрахования с 1 июля 2017 года взносы уплачивали работодатели, индивидуальные предприниматели и физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера. С 1 января этого года, по прежнему закону, должны были начать выплаты самозанятые и государство – за 14 категорий граждан, большая часть из которых относится к социально уязвимым категориям населения. Но был риск выпадения из системы ОСМС самозанятых. Поэтому срок внедрения отодвинут.

За 2 года должен быть четко определен статус самозанятых, решено, как их регистрировать с точки зрения налогового учета, максимально упрощен порядок этой регистрации.

Что касается платежей, то с 1 января 2018 года их производят только работодатели, причем в случае ИП за себя предприниматель не обязан платить, а за работников должен. За второе полугодие 2017 года и первый месяц 2018-го работодатели Костанайской области выплатили в фонд ОСМС 1 млрд 704 млн тенге.

Корреспондент «НГ» поинтересовался, что будет происходить с этими деньгами, раз уж внедрение системы ОСМС отсрочено. Тем более, что сумма будет расти – работодатели остаются плательщиками в фонд. В прошлом году с июля они платили 1% с начисленной зарплаты работника, в этом году и на следующий – 1,5%.

- Эти средства аккумулируются Национальным банком РК, - ответила Аймухамбетова.

- Они просто лежат? – уточнили мы. – И чем во время отсрочки ОСМС будет заниматься фонд ОСМС?

-Ну как «просто лежат»... На них идет какой-то процент. Банк гарантирует их сохранность. Что касается второго вопроса, то по закону теперь фонд является единственным заказчиком медицинских услуг, - пояснила директор филиала. - Все закупки медицинских услуг, которые раньше производились через управление здравоохранения, комитет оплаты медицинских услуг, теперь в нашем ведении. Но в ближайшие два года мы будем приобретать эти услуги в рамках только гарантированного объема медицинской помощи
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Комментарии к новости

365
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...




Отправлено: 01.02.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если так будут падать деньги, то западные медицинские корпорации придут на наш рынок, и тогда не будет проблем с врачами и с технологиями., дай Бог.

555107
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...




Отправлено: 01.02.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие радостные лица как будто что то недоброе затеяли

* Добринцофф
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5759
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.02.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то же заплатил,через каспий,без очередей и драконовских комиссий.
Хотел ещё налоги заплатить,но у них там сбой какой-то,пришлось по старинке через КНП.
Профайл

§ Дантист
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 01.02.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то уже радостно потирает руки... И детям и правнукам хватит. Наивно ждать, что врачи с запада попрут к нам. А вот деньги туда, запросто.
Профайл

коматозник
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...




Отправлено: 01.02.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
если так будут падать деньги, то западные медицинские корпорации придут на наш рынок, и тогда не будет проблем с врачами и с технологиями., дай Бог.

Хи-хи -хи...

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