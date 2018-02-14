В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию
Ранее "НГ" уже дважды писала об отключении электроэнергии в частном и спальном секторах Костаная (здесь и здесь). Сегодня пресс-служба акимата города Костаная распространила дополнительную информацию об отключении электроэнергии.
Список пополнила подстанция ТП-115, в охранной зоне высоковольных линий которой будут проводить обрезку деревьев. Без электроэнергии абоненты этой подстанции будут сидеть 3 дня.
ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)
14 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00
ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, Адал И, «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».
ТП-115 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ)
С 14 по 16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00
ч/с ул. Свободы 43-96, Красносельская 34-94, Транспортная 1-15, Темирязева 1-47, Мичурина 3-64.
ТП-620 (текущий ремонт оборудования подстанции)
16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00
б/с ул. Чкалова 2,2/1, Быковского 1,2,3, Маяковского 103,105,107/1.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 116
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Andrew: Предлагали реку Тобол переименовать в честь какого-нибудь "героя". " Народный контроль" героев на примете нету, случаем. А чё искать. Они уже тут. ;-) Тобол так и...
chasikov81: Город от их переименований лучше не становится, а вот их карманы тяжелеют... . а тебе что дали обещание, что если переименуют улицу станет лучше? chasikov81: Прежде чем...
Татьяна: практически ко всем новостям, прочитанным за последние дни, в том числе и к этой, самый уместный комментарий- известная фраза С.Лаврова из двух слов... Про ЦОНы вы то же так говорили,...
Подарок тренеру, сюрприз в ванной и пиво с рыбой - как казахстанцы планируют отмечать День всех влюбленных
У меня манты.. И то будут через пару часов.. Хороший и практичный подарок..
Дантист: Что только не делают, лишь бы людей не лечить! И терминологию новую пристёгивают к этому... Расскажу случай, молодая пара, у не постоянный выкидыш, как водиться врачи во всем виноваты,...