В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию

Ранее "НГ" уже дважды писала об отключении электроэнергии в частном и спальном секторах Костаная (здесь и здесь). Сегодня пресс-служба акимата города Костаная распространила дополнительную информацию об отключении электроэнергии.

Список пополнила подстанция ТП-115, в охранной зоне высоковольных линий которой будут проводить обрезку деревьев. Без электроэнергии абоненты этой подстанции будут сидеть 3 дня.

ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)

14 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, Адал И, «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».

ТП-115 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ)

С 14 по 16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Свободы 43-96, Красносельская 34-94, Транспортная 1-15, Темирязева 1-47, Мичурина 3-64.

ТП-620 (текущий ремонт оборудования подстанции)

16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

б/с ул. Чкалова 2,2/1, Быковского 1,2,3, Маяковского 103,105,107/1.