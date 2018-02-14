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14.02.18 21:08
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В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию

14 февраля 2018, 11:10 |  ЖКХ

Ранее "НГ" уже дважды писала об отключении электроэнергии в частном и спальном секторах Костаная (здесь и здесь). Сегодня пресс-служба акимата города Костаная распространила дополнительную информацию об отключении электроэнергии.

Список пополнила подстанция ТП-115, в охранной зоне высоковольных линий которой будут проводить обрезку деревьев. Без электроэнергии абоненты этой подстанции будут сидеть 3 дня.

ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)

14 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, Адал И, «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».

ТП-115 (обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ)

С 14 по 16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Свободы 43-96, Красносельская 34-94, Транспортная 1-15, Темирязева 1-47, Мичурина 3-64.

ТП-620 (текущий ремонт оборудования подстанции)

16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

б/с ул. Чкалова 2,2/1, Быковского 1,2,3, Маяковского 103,105,107/1.
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Комментарии к новости

Я
Re: В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию




Отправлено: 14.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде своей улицы 5 Декабря в списках не увидел, однако уже дважды, получается без предупреждения, на весь день отключают свет. Предупрежден - значит соответственно корректируешь свои рабочие моменты, напрямую зависящие от электричества. Дважды, как писал выше, работа вставала, естественно в самый неподходящий/важный момент. Монополист предоставляющий эл. энергию, это понятно - что хочу то и ворочу, но я плачу по счетам вовремя и хочу получать услугу соответственно, а не оказываться в ситуации, когда работа встает. В суд бы подать на таких монополистов, но опять же - как и у всех, просто нет времени на это. Этим наверно и пользуются услугодатели. Так-же замечу, что частный сектор, в большинстве своем, отапливается котлами на газе, естественно работающих от электричества: нет эл. - нет отопления, и это зимой!

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