Некоторые районы Костаная останутся без света в связи с ремонтом на подстанциях

Пресс-служба акимата Костаная распространила информацию об отключении электроэнергии с 14 по 16 февраля в частном секторе и спальных районах. Отключение связано с ремонтными работами на подстанциях.

Напомним, ранее "НГ" уже писала об отключении электроэнергии по 15 февраля.

ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)

14 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, "Адал И", «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».



ТП-620 (текущий ремонт оборудования подстанции)

16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00

б/с ул. Чкалова 2,2/1, Быковского 1,2,3, Маяковского 103,105,107/1.