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Некоторые районы Костаная останутся без света в связи с ремонтом на подстанциях

9 февраля 2018, 17:05 |  ЖКХ

Пресс-служба акимата Костаная распространила информацию об отключении электроэнергии с 14 по 16 февраля в частном секторе и спальных районах. Отключение связано с ремонтными работами на подстанциях.

Напомним, ранее "НГ" уже писала об отключении электроэнергии по 15 февраля.

ТП-349    (текущий ремонт оборудования подстанции)

14  февраля  2018 года   с 10:00 до 17:00   

ч/с ул. Баймагамбетова  220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, "Адал И", «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».

ТП-620    (текущий ремонт оборудования подстанции)

16  февраля  2018 года   с 10:00 до 17:00  

б/с ул. Чкалова 2,2/1, Быковского 1,2,3, Маяковского 103,105,107/1.
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