Некоторые районы Костаная останутся без света в связи с ремонтом на подстанциях
Пресс-служба акимата Костаная распространила информацию об отключении электроэнергии с 14 по 16 февраля в частном секторе и спальных районах. Отключение связано с ремонтными работами на подстанциях.
Напомним, ранее "НГ" уже писала об отключении электроэнергии по 15 февраля.
ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)
14 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00
ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, "Адал И", «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».
ТП-620 (текущий ремонт оборудования подстанции)
16 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00
б/с ул. Чкалова 2,2/1, Быковского 1,2,3, Маяковского 103,105,107/1.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
для 112 www.shram.kiev и от трёх смайликов :lol: :lol: :lol:
Коммунисты предлагают остановить приватизацию
112: Три - памагите! Марик,а я и не знал.Что смайлики - не ставить...
Ты должен объяснять на пальцах - Назарбаев Жумагалиеву
elektron: Ну точно скопировала откуда то ;-) Это наверное -подруга Бывалого... :-x
«Я и моя машина». Без KIA - как без ног
Позитивная девушка,а фотосессию делает -одно удовольствие :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хохол: Лиля то с утра скандинавским бегом занимается . Земеля,подскажите вас контузило или до сих пор кумарите по той тёте с палочками :lol: