В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях

Пресс-служба акимата Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 6 по 15 февраля с отключением потребителей частного сектора и спального районов. ТП-114 (текущий ремонт оборудования подстанции) 6 февраля с 10:00 до 17:00 ч/с ул. Каирбекова 181-234, 5 Апреля 168-235, Абая 292-314, Рабочая 15-445, 31/1-31/12, Сьянова 209-219, Шипина 46/1-46/12. КТП-ГорЖилСтрой (текущий ремонт оборудования подстанции) 7 февраля с 10:00 до 17:00 ч/с ул. Железнодорожная 1а, 44 а, 40-72, 64/2-64/9, Гоголя 169-177, Павлова 154-177, Бородина 63-83. ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции) 9 февраля с 10:00 до 17:00 ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, Адал И, «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера». ТП-АЦК-АвтоцентрКамаз (текущий ремонт оборудования подстанции) 15 января с 10:00 до 17:00 Промзона по ул. Карбышева 32б,34, 36, 37а, 30а, 36а, 36в, 42. ТП-567 (текущий ремонт оборудования подстанции) 15 января с 10:00 до 17:00 Промзона по ул. Карбышева 22а,20б,16а,14, 12, 12/2, 26/1, 26а.