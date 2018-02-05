В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях
Пресс-служба акимата Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 6 по 15 февраля с отключением потребителей частного сектора и спального районов.
ТП-114 (текущий ремонт оборудования подстанции)
6 февраля с 10:00 до 17:00
ч/с ул. Каирбекова 181-234, 5 Апреля 168-235, Абая 292-314, Рабочая 15-445, 31/1-31/12, Сьянова 209-219, Шипина 46/1-46/12.
КТП-ГорЖилСтрой (текущий ремонт оборудования подстанции)
7 февраля с 10:00 до 17:00
ч/с ул. Железнодорожная 1а, 44 а, 40-72, 64/2-64/9, Гоголя 169-177, Павлова 154-177, Бородина 63-83.
ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)
9 февраля с 10:00 до 17:00
ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, Адал И, «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».
ТП-АЦК-АвтоцентрКамаз (текущий ремонт оборудования подстанции)
15 января с 10:00 до 17:00
Промзона по ул. Карбышева 32б,34, 36, 37а, 30а, 36а, 36в, 42.
ТП-567 (текущий ремонт оборудования подстанции)
15 января с 10:00 до 17:00
Промзона по ул. Карбышева 22а,20б,16а,14, 12, 12/2, 26/1, 26а.
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