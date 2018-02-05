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05.02.18 21:02
yudjin
Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
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05.02.18 20:57
Добринцофф
В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях
Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,когда у всего частного сектора котлы от электричества работают,а канализационный коллектор по каирбекова...
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elektron
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В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях

5 февраля 2018, 16:34 |  ЖКХ

Пресс-служба акимата Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 6 по 15 февраля с отключением потребителей частного сектора и спального районов.

ТП-114 (текущий ремонт оборудования подстанции)

6 февраля с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Каирбекова 181-234, 5 Апреля 168-235, Абая 292-314, Рабочая 15-445, 31/1-31/12, Сьянова 209-219, Шипина 46/1-46/12.

КТП-ГорЖилСтрой (текущий ремонт оборудования подстанции)

7 февраля с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Железнодорожная 1а, 44 а, 40-72, 64/2-64/9, Гоголя 169-177, Павлова 154-177, Бородина 63-83.

ТП-349 (текущий ремонт оборудования подстанции)

9 февраля с 10:00 до 17:00

ч/с ул. Баймагамбетова 220-238, Байтурсынова 167-205, Рабочая 71-112, Дулатова 181-211, Шипина 78-87, 69/1-69/8, 166-182, Алтынсарина 155-229, Адал И, «Техмотив», швейный цех «Стрелец», магазин «Зоосфера».

ТП-АЦК-АвтоцентрКамаз (текущий ремонт оборудования подстанции)

15 января с 10:00 до 17:00

Промзона по ул. Карбышева 32б,34, 36, 37а, 30а, 36а, 36в, 42.

ТП-567 (текущий ремонт оборудования подстанции)

15 января с 10:00 до 17:00

Промзона по ул. Карбышева 22а,20б,16а,14, 12, 12/2, 26/1, 26а.
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Комментарии к новости

§ Сыкымы
Re: В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 05.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 января вроде уже прошло :lol:
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* Добринцофф
Re: В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5779
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,когда у всего частного сектора котлы от электричества работают,а канализационный коллектор по каирбекова прокладывать в самые морозы,вот когда -30 стукнуло они там полога натянули,бетон замесили,по теплу не судьба видно.
Профайл

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