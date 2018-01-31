Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с пассажирами в связи с отсутствием талона на техосмотр
27 января на контрольном посту заградительной системы «Рубеж» полицейские батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области остановили автобус «Мерседес», следовавший маршрутом «Рудный-Челябинск».
Иллюстративное фото
Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД, у водителя не оказалось талона технического осмотра за 2018 год. В автобусе находились 22 пассажира: 15 граждан РК и 7 граждан РФ.
В течение 40 минут пассажирам подобрали другой автобус, а котором они поехали дальше. Автобус, не прошедший техосмотр, отправили на штрафстоянку. Был составлен административный протокол по ч. 9 ст. 590 КоАП РК (управление транспортным средством, не прошедшем государственный или обязательный технический осмотр).
Напомним, у водителя сгоревшего 18 января пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области также не было талона на техосмотр. Последний раз он проходил его в 2015 году. Из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам, 52 человека погибли на месте. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации. Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.
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До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)