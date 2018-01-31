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Александр Родионович Бородач
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31.01.18 20:11
Александр Родионович Бородач
Не грози КТЭК, доказывая свою правоту
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31.01.18 20:05
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Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с пассажирами в связи с отсутствием талона на техосмотр

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

31 января 2018, 11:57 |  Происшествия

27 января на контрольном посту заградительной системы «Рубеж» полицейские батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области остановили автобус «Мерседес», следовавший маршрутом «Рудный-Челябинск».

Иллюстративное фото

Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД, у водителя не оказалось талона технического осмотра за 2018 год. В автобусе находились 22 пассажира: 15 граждан РК и 7 граждан РФ.

В течение 40 минут пассажирам подобрали другой автобус, а котором они поехали дальше. Автобус, не прошедший техосмотр, отправили на штрафстоянку. Был составлен административный протокол по ч. 9 ст. 590 КоАП РК (управление транспортным средством, не прошедшем государственный или обязательный технический осмотр).

Напомним, у водителя сгоревшего 18 января пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области также не было талона на техосмотр. Последний раз он проходил его в 2015 году. Из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам, 52 человека погибли на месте. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации. Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.
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Комментарии к новости

ЖЫЛБЫЛ
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 12:03
Комментарий удален модератором.

§ dandiv
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 31.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 января уже прошел техосмотр, непонятно чего тянули с прохождением?
Профайл

Гость
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько ошибок в данной статье, редакция исправьте их! Слово "Талон" дважды напечатано последовательно, вместо предлога "на" буква "а" (а котором они поехали) и до.

Народный контроль
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
непонятно чего тянули с прохождением?

Всё та же "русское авось"!

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
ТТС как-то бог послал рейс в Челябинск;
На трассу ТТС взгромоздясь,
Прокатится было совсем уж собралась,
----------------------------------------------
Плутовка к системе «Рубеж» на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с полицейских глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
- Талона технического осмотра за 2018 год нет у нас.
А ей в ответ,- автобус на штраф стоянку!

неравнодушная
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья 27 января, сейчас 31 ЯНВАРЯ 31 января, Карл! спите долго.

§ Допекло
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...
Допекло


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 13.01.16
Отправлено: 31.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На автобусах водитель обязан иметь при себе талон или автор имел ввиду, что автобус не прошёл техосмотр?
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правп
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забыл купить

§ Тимур Гафуров
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 311
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 31.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Столько ошибок в данной статье

исправлено. спасибо
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неравнодушная
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 13:04
Комментарий удален модератором.

...
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 13:13
Комментарий удален модератором.

Внимательный
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 13:28
Комментарий удален модератором.

Внимательный
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 13:52
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с...




Отправлено: 31.01.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
ТТС как-то бог послал рейс в Челябинск;

Со стихосложением полный капут, не стоит и пытаться...
А с внимательностью еще хуже, маршрут Рудный - Челябинск, причем здесь ТТС

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