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27.01.18 19:38
Серый волк
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27.01.18 19:23
неравнодушная
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
yudjin: сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет...тады сиди и не пиликай. у тебя то есть? вброс защитан
27.01.18 19:17
Серый волк
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов. Прецендент заметили? Если...
27.01.18 19:17
...
В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Житель: Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли? Почему только проверили и отчитались, они еще и сроки для устранении недостатков...
27.01.18 18:50
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В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок

informburo.kz

27 января 2018, 15:44 |  Государство

Генеральная прокуратура РК провела анализ соблюдения законности при организации внутригородских пассажирских автобусных перевозок, сообщает informburo.kz. По его результатам надзорный орган внёс представление в адрес премьер-министра об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих, сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура выявила ряд проблемных вопросов в автотранспортной отрасли: недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования.

"Последствия указанных пробелов уже сказываются на субъектах предпринимательства, занятых в сфере автоперевозок по всей республике. К примеру, в городе Усть-Каменогорске фискальный орган усмотрел неверное применение налогового режима автопредприятиями при осуществлении совместной деятельности. В целях защиты общественных интересов 18 января этого года прокурор Усть-Каменогорска обратился в суд с заявлением об отмене налоговых уведомлений в адрес автоперевозчиков", – сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В начале января перевозчики ВКО пожаловались на ДГД по области. После проверок шести юрлицам доначислили налогов на 4,5 млрд тенге. По мнению перевозчиков, решение налоговых органов чревато остановкой автобусного движения в Усть-Каменогорске. Они ничего не нарушили, заключили с индивидуальными предпринимателями договоры о перевозках, чтобы меньше платить налоги. В ДГД посчитали, что это уход от налогов, так как ИП платят только три процента налогов, а юрлица – корпоративный подоходный налог в размере 20% от оборота.

Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов.

В акте реагирования Генпрокуратура предложила принять комплексные меры по улучшению качества и доступности пассажирских автоперевозок, обеспечению прозрачности формирования тарифов, развитию транспортных услуг в условиях добросовестной конкуренции и социальной ответственности.

После трагедии в Актюбинской области со сгоревшим автобусом, в котором погибли 52 пассажира, МИР РК инициировало проверку всех рейсовых автобусов.

Также генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок.

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Комментарии к новости

Житель
Re: В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере...




Отправлено: 27.01.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли?

андрей
Re: В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере...




Отправлено: 27.01.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное единственное место , где инвалиды 1 и 2 группы ездят оплачивая почти полностью проезд , зато памятников понаставили

...
Re: В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере...




Отправлено: 27.01.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Проверку провели,отчитались,а рухлядь и металлолом как возили людей так и возят, так что проверяли?

Почему только проверили и отчитались, они еще и сроки для устранении недостатков поставили, сразу ведь все невозможно устранить, постепенно парк приведут в порядок.

§ Серый волк
Re: В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9349
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.01.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов.

Прецендент заметили?
Если Генпрокуратура отстоит свою точку, то можно смело пользоваться прецендентным правом и обращаться в прокуратуру по аналогичному поводу.
Основные, ключевые несколько маршрутов должны дотироваться в городе. Перевозка по ним стоить дешевле, работать они должны до полуночи с установленным и просчитанным редким интервалом, обеспечивая город транспортом. Остановки этих маршрутов должны быть освещены, и на каждой иметься информационный стенд с интервалом и информацией о субсидированных маршрутах.

Кроме того это действие должно наконец добраться хоть через прокуратуру до перевозки инвалидов и ветеранов по социальным картам.

При этом конечно есть коррупционный момент.
В очередной раз в акимате могут поделиться со своими взяточными дружбанами субсидиями, поделить их, а жителям города показать кукиш.

Тут необходим качественный общественный контроль с точным обсуждением, как именно и на каких маршрутах должны быть организованы перевозки по субсидиям до каждого рубля.
Иначе украдут 100%.

Цитата:
андрей:
где инвалиды 1 и 2 группы ездят оплачивая почти полностью проезд , зато памятников понаставили

И на поводу безмозглых утырков исторические для горожан улицы переименовывают с ключевыми для города и его истории названиями. Показывая свою безграмотность, незнание истории города и провоцируя рост националистических неадекватов.

Самое последнее, чего не хватало к безумию, экономическому провалу, и поголовной коррупции, это ещё и национальные расслоения и рост напряженности.

В бандероль таких и автобусом в Актюбински посылочкой!
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