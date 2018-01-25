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Медный
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Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
25.01.18 19:38
МаШа
«Я и моя машина». Она - и гараж, и детсад
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
25.01.18 19:27
olegggon
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
25.01.18 19:19
olegggon
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
25.01.18 19:09
kbkz1980
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.
25.01.18 19:06
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За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74 правонарушения - ДВД Костанайской области

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

25 января 2018, 14:08 |  Государство

В числе выявленных нарушений: за незаконное переоборудование - 2, за непройденный предрейсовый и медицинский осмотр - 1, за непройденный обязательный техосмотр - 3, за разговор по сотовому телефону - 17, за превышение скорости движения – 3, за нарушение правил маневрирования - 9, за отсутствие страхового полиса - 5.

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, выявлено 4 факта нелегальных перевозчиков такси. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Напомним, полицейские взялись за в связи с трагедией в Актюбинской области, которая унесла жизни 52 людей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» началось по всему Казахстану с 22 января и продлится до 18 февраля.

«Местные полицейские в этот период усилят контроль за водителями автобусов и такси. За три дня мероприятия в регионе выявлено 671 нарушений правил дорожного движения, из них 14 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба ведомства.

 
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Комментарии к новости

пассажир
Re: За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74...




Отправлено: 25.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Межгород проверьте ТТС. Недавно ехал с Еката. Замёрз как собака.Холод,грязь,пыль

неан
Re: За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74...




Отправлено: 25.01.18 - 15:38
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.01.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
из них 14 водителей задержаны за управление
:-o :-o :-o
Профайл

§ Серый волк
Re: За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9337
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За три дня мероприятия в регионе выявлено 671 нарушений


А где были эти бешеные пчёлы, натаскавшие за три дня 671 улей мёда?
Чем они занимались? И какой мёд и куда будут таскать после 18 февраля?
:lol:
Профайл

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