За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74 правонарушения - ДВД Костанайской области

В числе выявленных нарушений: за незаконное переоборудование - 2, за непройденный предрейсовый и медицинский осмотр - 1, за непройденный обязательный техосмотр - 3, за разговор по сотовому телефону - 17, за превышение скорости движения – 3, за нарушение правил маневрирования - 9, за отсутствие страхового полиса - 5.

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, выявлено 4 факта нелегальных перевозчиков такси. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Напомним, полицейские взялись за в связи с трагедией в Актюбинской области, которая унесла жизни 52 людей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» началось по всему Казахстану с 22 января и продлится до 18 февраля.

«Местные полицейские в этот период усилят контроль за водителями автобусов и такси. За три дня мероприятия в регионе выявлено 671 нарушений правил дорожного движения, из них 14 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба ведомства.