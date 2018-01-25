За 3 дня водителями общественного транспорта допущено 74 правонарушения - ДВД Костанайской области
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
В числе выявленных нарушений: за незаконное переоборудование - 2, за непройденный предрейсовый и медицинский осмотр - 1, за непройденный обязательный техосмотр - 3, за разговор по сотовому телефону - 17, за превышение скорости движения – 3, за нарушение правил маневрирования - 9, за отсутствие страхового полиса - 5.
Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, выявлено 4 факта нелегальных перевозчиков такси. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Напомним, полицейские взялись за в связи с трагедией в Актюбинской области, которая унесла жизни 52 людей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» началось по всему Казахстану с 22 января и продлится до 18 февраля.
«Местные полицейские в этот период усилят контроль за водителями автобусов и такси. За три дня мероприятия в регионе выявлено 671 нарушений правил дорожного движения, из них 14 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба ведомства.
Последние новости
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 173
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Синоптик об аномальных морозах в Казахстане: "Самое тяжелое испытание впереди"
Холодно в Казахстане, ой, как холодно :lol: :lol: :lol: но это не точно :lol: :lol: :lol: [Исправлено: Медный, 25.01.2018 - 19:43]
Машина то иуда Артёму.Любят девчата выдавать желаемое за действительное
Ваши вопросы редакции и сообществу
112: Я говорил, уже как месяц. Ноль внимания.. Хоть с планшета, хоть с сотки.. По три раза назад отходит.. Думаю все дело в многочисленных рекламах. Зато я уже знаю телефоны Мечты, васап НГ,...
Нет горячей воды
Серый волк: У вас просто дыры в законодательстве и одна огромная и прожорливая дыра коррупции, которой все А у Вас управляющие кампании - это и есть дыры в Вашем законодательстве, причём...
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Вот не по нраву мне такие габариты.