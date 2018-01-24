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Эколог Мэлс Елеусизов высказался об отказе от полиэтиленовых пакетов

24 января 2018, 18:45 |  Общество

Председатель экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов не согласен с обсуждаемыми планами по отказу в Казахстане от полиэтиленовых пакетов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Своим мнением он поделился в кулуарах Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата.

Иллюстративное фото с сайта unsplash.com

Эколог считает, что переход на бумажные пакеты еще более усугубит экологическую и климатическую ситуацию в мире.

- Полиэтиленовые пакеты, в принципе, удобные. Заставить всех от них отказаться будет физически невозможно. Просто надо правильно их собирать и перерабатывать. Когда они летают по воздуху, это, конечно, проблема. А так, чтобы делать бумажные, это сколько нужно лесов вырубить. И так мы повырубали 70 процентов лесов на планете. Поэтому и не справляется Земля уже с этим объемом парниковых газов, - объяснил свою точку зрения Елеусизов.

Он также рассказал, что температура за последнее время поднялась на полградуса, что не заметно человеку, но влияние такого потепления очень серьезное.

- Из-за полградуса вон что творится вокруг. Доведем до полутора - просто вымрем вместе со всей биотой - это и насекомые, и животные, и растения. В первую очередь слабые будут вымирать. В конце концов и человек, находящийся на вершине, погибнет, - считает председатель экологического союза "Табигат".

Напомним, на минувшей неделе министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о планах ведомства по борьбе с полиэтиленовыми пакетами. В частности, он заявил, что никто полиэтиленовые пакеты запрещать не собирается, пока не будет найдена достойная и недорогая альтернатива пластику.

- Если будет альтернатива, по стоимости сопоставимая для населения нашей страны: биоразлагаемые пакеты, бумажные и так далее, тогда мы пойдем таким образом, чтобы заменять полиэтиленовые пакеты, - рассказал министр.

Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
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