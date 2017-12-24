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24.12.17 16:17
112
Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
Какой то бред и полный маразм.. Сахар теперь с банками и кастрюлями брать будем прямо россыпью из вагона? Ога, сразу там с лопатами стоят работники складской и кидают тебе 25 кг.. А хлеб? Ложить в...
24.12.17 16:11
декаданс
Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
:lol: а почему наше правительство всегда опирается на опыт других стран?они что,своей головой думать совсем не умеют? :lol:
24.12.17 16:11
Vital
ледяные скульптуры в Костанае
ответка: Мой желудок любой шулюм переварит. Не в тепличных условиях вырос. Че за отстойной ник у тебя? Ответка,знаток? Ерунда какая то. Бесплатно дарю , на припиши себе. Файберус, вчкушный...
24.12.17 16:00
Wiвép.
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital: внуков Одного , пока хватает . Vital: немец. Нет , не немец . Vital: Желаю Здоровье Благодарю :lol: Vital: рыбалку уеду. Я бы не поехал.
24.12.17 15:59
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Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане

24 декабря 2017, 13:25 |  Государство

Казахстан намерен внедрить поэтапный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отвечая на вопрос в своем блоге.

"Добрый день. во многих странах постепенно ограничивают либо запрещают использование пластиковых пакетов и тары. Например в Кении полностью запретили использовать полиэтиленовые пакеты, в Англии такие пакеты могут использовать только продавцы мяса. Почему в Казахстане нельзя сделать тоже самое?", - обратился Саржан Саят на блог министра.

На что министр по инвестициям и развитию ответил, что на рынке Казахстана действует более 50 компаний, занятых производством полимерной упаковки с использованием вторичного сырья. Большинство компаний сосредоточены в Алматы, Астане, Павлодаре, Караганде, Костанае, Актобе, Шымкенте. В остальных городах расположены 1-2 компании.

"В настоящее время, Министерство энергетики Республики Казахстан, изучив опыт международных стран по ограничению или запрету на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, считает целесообразным ввести поэтапный запрет реализации полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в Казахстане, а именно: I этап. Введение запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов. II этап. Введение запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов. Данная инициатива была направлена на рассмотрение местным исполнительным органам, Казахстанской ассоциацией по управлению отходами "KazWaste" и НПП РК "Атамекен", - сообщил Касымбек.

Он добавил, что местные исполнительные органы полностью поддержали эту инициативу и считают ее необходимой при выработке альтернативных вариантов.

"KazWaste поддерживает запрет на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов, и считает необходимо введение обязательства продавать полиэтиленовые пакеты. Однако не поддерживает второй этап, запрет на реализацию и производства полиэтиленовых пакетов, по следующим причинам: 1. Использование небольших полиэтиленовых пакетов обеспечивают необходимую гигиену (защищают хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты и пр.); 2. Производители пакетов обеспечивают работой в Казахстане не одну сотню людей", - пояснил глава МИР РК.

Касымбек добавил, что палата Атамекен также считает, что данная норма приведет к ограничению предпринимательской деятельности, к увеличению числа безработицы и снижению поступлений в бюджет.

"Министерство энергетики предлагает распространить данную инициативу на одноразовые полиэтиленовые пакеты, за исключением пакетов тоньше 0,015 мм, которые предназначены для: защиты сыпучих пищевых продуктов, фруктов, овощей или хлебных изделий от грязи и патогенных микроорганизмов; защиты от просачивания из сырой рыбы, сырого мяса или сырой птицы в негерметичной упаковке; упаковки химической продукции, таких как аэрозольных баллонов и гелей. Во избежание увеличения числа безработицы и сокращение бюджета МЭ РК предлагается рассмотреть вопрос стимулирования производства альтернативной упаковки (биоразлогаемые пакеты, бумажные пакеты и так далее), которая после использования не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Также, рассматривается возможность субсидирования затрат на производство альтернативных вариантов упаковочной продукции", - заключил Женис Касымбек.
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Комментарии к новости

Гуля
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю

Народный контроль
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто у нас АБСОЛЮТНО бесплатно реализует полиэтиленовые пакеты? Тогда надо и тетра пакеты запрещать! Просто надо наладить культуру утилизаций пакетов из полиэтилена. Понятно что они экологический вредные. Москву окутал запах термо разлагающего полиэтилена. Надо строить заводы по переработке бытового мусора.

§ Vital
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5205
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А астану не окутал полиэтиленовый мусор? Дышать не чем около шанхая. Тухлятина в перемешку с полиэтиленов . куча птиц летающих около. Видела? Сьезди посмотри.москва отдыхает . кстати? Чем заменим? У нас нет древесины если че. Привозное только.
Профайл

коматозник
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
ь культуру утилизаций пакетов и

Цитата:
Народный контроль:
они экологический вредные

Цитата:
Народный контроль:
Москву окутал запах термо разлагающего полиэтилена

Ты тут сильнее разлагаешь, чем вся маскеу,грамотейка.

декаданс
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: а почему наше правительство всегда опирается на опыт других стран?они что,своей головой думать совсем не умеют? :lol:

§ 112
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8280
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то бред и полный маразм..
Сахар теперь с банками и кастрюлями брать будем прямо россыпью из вагона?
Ога, сразу там с лопатами стоят работники складской и кидают тебе 25 кг..
А хлеб?
Ложить в корзинку, которой пользуются десятки тысяч людишек и оставляют свои гепатиты и туберкулезные палочки?
А мясо?
Тоже с кастрюлями за ним приходить или как будет продаваться фарш, в карман что ли его отсыпать?
Профайл

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