Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
Казахстан намерен внедрить поэтапный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отвечая на вопрос в своем блоге.
"Добрый день. во многих странах постепенно ограничивают либо запрещают использование пластиковых пакетов и тары. Например в Кении полностью запретили использовать полиэтиленовые пакеты, в Англии такие пакеты могут использовать только продавцы мяса. Почему в Казахстане нельзя сделать тоже самое?", - обратился Саржан Саят на блог министра.
На что министр по инвестициям и развитию ответил, что на рынке Казахстана действует более 50 компаний, занятых производством полимерной упаковки с использованием вторичного сырья. Большинство компаний сосредоточены в Алматы, Астане, Павлодаре, Караганде, Костанае, Актобе, Шымкенте. В остальных городах расположены 1-2 компании.
"В настоящее время, Министерство энергетики Республики Казахстан, изучив опыт международных стран по ограничению или запрету на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, считает целесообразным ввести поэтапный запрет реализации полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в Казахстане, а именно: I этап. Введение запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов. II этап. Введение запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов. Данная инициатива была направлена на рассмотрение местным исполнительным органам, Казахстанской ассоциацией по управлению отходами "KazWaste" и НПП РК "Атамекен", - сообщил Касымбек.
Он добавил, что местные исполнительные органы полностью поддержали эту инициативу и считают ее необходимой при выработке альтернативных вариантов.
"KazWaste поддерживает запрет на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов, и считает необходимо введение обязательства продавать полиэтиленовые пакеты. Однако не поддерживает второй этап, запрет на реализацию и производства полиэтиленовых пакетов, по следующим причинам: 1. Использование небольших полиэтиленовых пакетов обеспечивают необходимую гигиену (защищают хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты и пр.); 2. Производители пакетов обеспечивают работой в Казахстане не одну сотню людей", - пояснил глава МИР РК.
Касымбек добавил, что палата Атамекен также считает, что данная норма приведет к ограничению предпринимательской деятельности, к увеличению числа безработицы и снижению поступлений в бюджет.
"Министерство энергетики предлагает распространить данную инициативу на одноразовые полиэтиленовые пакеты, за исключением пакетов тоньше 0,015 мм, которые предназначены для: защиты сыпучих пищевых продуктов, фруктов, овощей или хлебных изделий от грязи и патогенных микроорганизмов; защиты от просачивания из сырой рыбы, сырого мяса или сырой птицы в негерметичной упаковке; упаковки химической продукции, таких как аэрозольных баллонов и гелей. Во избежание увеличения числа безработицы и сокращение бюджета МЭ РК предлагается рассмотреть вопрос стимулирования производства альтернативной упаковки (биоразлогаемые пакеты, бумажные пакеты и так далее), которая после использования не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Также, рассматривается возможность субсидирования затрат на производство альтернативных вариантов упаковочной продукции", - заключил Женис Касымбек.
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Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
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