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22.01.18 19:12
112
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
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22.01.18 19:12
коматозник
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
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"Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на полиэтиленовые пакеты прокомментировал Бозумбаев

22 января 2018, 17:07 |  Государство

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о планах ведомства по борьбе с полиэтиленовыми пакетами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

На брифинге в правительстве министру задали вопрос с просьбой разъяснить информацию о предполагаемом запрете на бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов в Казахстане. В ответ Канат Бозумбаев пошутил, что знает о том, как ведомство "троллят" в социальных сетях из-за этого вопроса.

- Ну я читаю, конечно, и в том числе как нас "троллят" в Facebook, мол, Министерству энергетики нечем заняться... В реальности общественные организации вышли на Министерство энергетики, и мы взяли в работу изучение этого вопроса, - пояснил Канат Бозумбаев.

Он объяснил, чем связано внимание ведомства к этой проблеме. "В первую очередь это связано с тем, что в соответствии с действующим Экологическим кодексом с 1 января 2019 года полиэтилен и ряд других вредных веществ нельзя будет захоранивать на полигоне. Поэтому мы изучаем опыт международный в первую очередь. Вы знаете, что большое количество лет нужно, чтобы в почве полиэтилен мог каким-нибудь образом "переработаться", грубо говоря, поэтому он несет большой вред окружающей среде", - сказал министр.

Канат Бозумбаев заявил, что никто полиэтиленовые пакеты запрещать не собирается, пока не будет найдена достойная и недорогая альтернатива пластику.

- Не собираемся мы методом запретов идти, чтобы было понятно. Мы в первую очередь сейчас хотим понять для себя, в чем альтернатива. И для этого изучаем международный опыт. Если будет альтернатива, по стоимости сопоставимая для населения нашей страны: биоразлагаемые пакеты, бумажные и так далее, тогда мы пойдем таким образом, чтобы заменять полиэтиленовые пакеты, - рассказал министр.

- Да, рассматривается вопрос, связанный с тем, чтобы бесплатно хотя бы не раздавать эти пакеты. Я жил в разных регионах страны, на юге страны раздают, на севере продают. В Астане вы сталкивались, наверное, за город только выезжаешь, какое количество этих пакетов. В 2018 году мы эту работу проведем, она будет гласной, открытой, вместе с общественными организациями, только потом необходимые решения будут приняты, - заключил Канат Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены запретить бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов.
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Комментарии к новости

тырц-пырц
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...




Отправлено: 22.01.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому мы изучаем опыт международный в первую очередь. Вы знаете, что большое количество лет нужно, чтобы в почве полиэтилен мог каким-нибудь образом "переработаться", грубо говоря, поэтому он несет большой вред окружающей среде", - сказал министр.

сколько ушло денег на "изучение мирового опыта?"

§ сайлау курманов
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эти разовые мешочки тоньше гандона , делайте потолще и продавайте по дороже , может тогда народ согласится пользоваться ими многократно , бабули уж точно не будут выбрасывать
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Фу
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...




Отправлено: 22.01.18 - 19:16
Комментарий удален модератором.

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