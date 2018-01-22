Директор ТОО "ФК "Тобол" не смог защитить в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Решение по иску директора костанайского футбольного клуба "Тобол" Николая Панина к своим бывшим и нынешним подчиненным Костанайский городской суд вынес сегодня, 22 января. Судья Алтай Ергалиев посчитал, что честь, достоинство и деловая репутация Панина после жалобы сотрудников ФК «Тобол», растиражированной в Интернете, никак не пострадали.
Такое решение стало большой неожиданностью для ответчиков, так как суды по двум аналогичным искам - от заместителя директора ТОО Ольги Соболевой и начальника юротдела Оксаны Кацюбы - авторы коллективного письма на прошлой неделе проиграли...
Напомним, все три иска появились после жалобы на руководство ФК «Тобол», которая была отправлена во множество инстанций - начиная от акима области и заканчивая местными СМИ. Смысл обращения работников ТОО сводился к тому, что с приходом Панина на должность в коллективе сложилась неблагоприятная обстановка - многим пришлось работать под постоянной угрозой увольнения. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, эту точку зрения поддерживали не только подписанты, но и другие сотрудники ТОО. Под обращением же подписались шестеро: Ерлан Джакеев, Нуралы Мырзабаев, Мейрам Шарипов, Асем Шахметова, Айдана Беисова и Айгерим Мусина.
Уже через пару месяцев вся эта инициативная группа получила статус ответчиков по гражданскому судопроизводству. Николай Панин, Ольга Соболева и Оксана Кацюба заявили иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. В иске Панин настаивал, что все описанное в жалобе не соответствует действительности, и запросил 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Как пояснила в суде представитель истца Людмила Емельянова, злополучное письмо доставило директору футбольного клуба «дискомфорт, раздражение и отчаяние».
Ольгу Соболеву оскорбила фраза о ее некомпетентности. Ответчики написали, что у 28-летней заместителя директора нет «ни стажа, ни жизненного опыта». Оксана Кацюба посчитала затрагивающей честь, достоинство и деловую репутацию фразу: «...сам господин Панин устроил на работу начальником вновь созданного юридического отдела свою подопечную и близкого человека Кацюба Оксану Николаевну».
Ответчики иски категорически не признали. Их адвокат Сергей ПОНОМАРЕВ настаивал, что в обращении содержится только критика, а также на том, что все сведения, отраженные в нем, соответствуют действительности. Бывшие сотрудники футбольного клуба рассказывали о том, как их заставляли уйти с работы. Те, кто работает в ТОО до сих пор, говорили о нездоровой обстановке, сложившейся в коллективе. "Мы хотели найти защиты у компетентных органов, а вместо этого попали под суд", - удивлялись в суде ответчики.
Как выяснилось на судебных заседаниях, в документации ТОО «ФК «Тобол» имелись нарушения. К примеру, 14 августа впервые за 50 лет существования клуба в нем появилась штатная единица начальника юридического отдела. Приказ об изменении штатного расписания почему-то подписала… начальник юридического отдела Оксана Кацюба.
- Получается, что приказ визирует начальник отдела, которого еще не существует, - выступил в суде Сергей Пономарев. - Все это, равно как и немаленький оклад в 200 000 тенге, говорит о том, что Оксана Кацюба была в клубе на особом положении. Кроме того, Панин и Кацюба были знакомы давно и работали вместе не только в Костанае, но и в футбольном клубе «Окжетпес».
Больше месяца шли судебные разбирательства, в ходе которых стороны предоставили судьям кипы документов, были выслушаны десятки свидетелей. В итоге 16 января судья Райхан Оспанова вынесла решение - удовлетворить иск Оксаны Кацюбы частично. Согласно этому документу, ответчикам надлежит отправить во все инстанции, куда они писали жалобу, письма с опровержением, а также извиниться перед истицей. Моральный вред, причиненный Кацюбе, суд оценил в 30 000 тенге. Эта сумма будет взыскана с ответчиков в солидарном порядке.
19 января судья Алмаз Ергалиев вынес решение по иску Ольги Соболевой. Оно было почти таким же, как и по иску Кацюбы, за исключением денежной компенсации - начальнику юридического отдела ее не присудили.
- Мы будем обжаловать решения по этим двум искам, - сообщил "НГ" адвокат Сергей Пономарев.
Фото из архива "НГ"
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