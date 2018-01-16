«Подписал бы обращение - и потерял работу». В суде допросили свидетелей по делу о защите чести и достоинства руководства ФК «Тобол»

Иск в отношении своих бывших и нынешних коллег подали директор ФК «Тобол» Николай Панин, его заместитель Ольга Соболева и начальник юридического отдела Оксана Кацюба. Сегодня, 15 января, в Костанайском городском суде прошло заседание по рассмотрению иска Николая Панина. Сам он на слушание не явился, так как находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

За причиненный ему моральный вред истец просит компенсацию в размере 1 млн тенге. Плюс покрытие расходов на лингвистическую экспертизу (20 000 тенге) и оплата госпошлины (13 000 тенге).

В заключении лингвистической экспертизы, которое предоставила суду сторона истца, сказано, что в коллективном обращении, ставшем поводом для иска, содержится не просто критика - в тексте есть негативные суждения о директоре клуба, как о руководителе, а также обвинения в его адрес по поводу якобы совершенных им правонарушений. То есть, письмо направленно на то, чтобы опорочить честь и достоинство Панина.

Представитель Панина заявила, что ее клиент не считает обращение шестерых человек коллективным. И отметила - ответчики должны доказать достоверность сведений, изложенных в обращении.

- Сейчас он испытывает дискомфорт, раздражение и отчаяние. Ввиду того, что не понимает, почему ответчики таким образом отреагировали на его приход, - заключила она.

Также она пояснила, что Панин, как руководитель, имел право проводить проверку, а если ответчики хотели наладить работу предприятия, то должны были обратиться с рациональными предложениями к нему, либо к учредителю.

Сторона ответчиков пригласила в суд около десяти свидетелей, выслушать сегодня успели только троих.

Первым выступил специалист по ТБ и по совместительству - специалист по работе с болельщиками - Марат КУЗЕМБАЕВ.

- В июне 2017 года в коридоре клуба встретил Нуралы Мырзабаева (на тот момент - директор рынка Нижняя оптовка - "НГ"). На нем лица не было и я не мог не поинтересоваться, что случилось, - рассказал он. - Мы давно знакомы. Вышли на улицу и он рассказал все. Николай Борисович (Панин - "НГ") сказал Мырзабаеву, чтобы он писал заявление об уходе по собственному желанию, поскольку это было четкое указание сверху. Я удивился.

Через неделю на парковке возле офиса клуба Кузембаев встретил директора Наримановского рынка Ерлана Джакеева.

- Я подвез его домой, по дороге он рассказал, что у него состоялся аналогичный разговор с директором клуба, - сообщил свидетель.

Кузембаев тогда спросил - на каком основании Джакеев должен писать заявление. Тот рассказал, что в кассе рынка незаконно инициировали проверку и обнаружили недостачу. Однако эти деньги на время ремонта кассы и своего отпуска Джакеев убрал в сейф своего кабинета, так что не пропали.

Аналогичный разговор, по словам свидетеля, у него был с Асем Шахметовой.

- Вы знакомы с письмом. Согласны с изложенным? - спросил представитель ответчиков. - Почему вы не подписали обращение?

- Обстановка действительно такая. Письмо мне передали коллеги. Оно и у меня в кабинете лежало, в приемной, с ним многие знакомы, - ответил Кузембаев. - На тот момент ко мне не было претензий со стороны руководства. Во-вторых, подписал бы я его - и потерял работу. Возможно, даже сидел бы здесь.

Вторым свидетелем стал юрист ТОО Александр ХАНДУСЬ. На вопрос о том, была ли необходимость в создании юридического отдела, он ответил отрицательно. По его словам, в работе с приходом нового сотрудника ничего не изменилось, так как обязанности Александра разделили на него и Оксану Кацюбу.

- Скажите, вам что-либо известно о намерениях Панина уволить работников? - спросил адвокат ответчиков Сергей ПОНОМАРЕВ.

- Летом 2017 года в отношении Шарипова, Шахметовой и Джакеева ставились вопросы о необходимости увольнения, - ответил Хандусь. - Начальство интересовало, как можно это сделать, за какие проступки. Разговоры эти были в кабинете директора. Конкретно - об увольнении этих троих сотрудников. Вообще много о ком интересовался директор.

По его мнению, директор собирал информацию не с целью лучше узнать подчиненых - интересовала Панина в основном информация о проступках сотрудников.

- Меня интересует, почему вы, как юрист, зная о правонарушениях и проступках, не написали докладную, не обратились в органы, к учредителю, с сообщением о том, что Панин хочет уволить людей? - спросил представитель ответчиков. - Готовы сейчас подписать обращение?

- Я, как юрист, хочу работать и получать за это деньги. Я не хочу стать следующим. С текстом обращения я знаком. Обстановка напряженная, коллектив разделен. Обстановка у нас действительно такая, как ее описали, - ответил свидетель. - Если смотреть с позиции того, что я переживаю за свое место работы, то не готов подписать. Если отбросить это, то в письме есть моменты, которые имели место быть и происходят по сей день.

Представитель ответчиков настаивал, что Николай Панин и Оксана Коцюба являются близкими людьми: они познакомились, работая в ГКП «Дворец спорта акимата Костаная», после этого Панин ушел руководить ФК «Окжетпес» в Кокшетау и спустя некоторое время бухгалтером этого клуба была назначена Кацюба.

- После этого Николай Борисович перешел работать в ФК «Тобол», сюда же была пристроена Оксана Николаевна. Для этого было раздвинуто штатное расписание, были созданы юридический отдел и должность начальника отдела, - отметил Сергей Пономарев. - При этом она сама себя на эту должность утвердила. Не будучи начальником юридического отдела, она согласовала приказ, где подписалась, как начальник отдела, и согласовала свою должность сама с собой.

- Вы возражаете против работы Оксаны Николаевны в клубе? - спросил судья.

- Нет, - ответил представитель ответчиков. - Мы не против работы и Панина в должности руководителя. Люди своим обращением искали защиты. Им не нужны увольнения. Нужно, чтобы Панин не трогал их по пустякам.

Третий свидетель - водитель Владимир КОРОЛЕВ - работает в футбольном клубе "Тобол" 18 лет. Он показвал, что после возвращения Панина в коллективе появилось напряжение. По словам Королева, в начале августа 2017 года он получил распоряжение забрать бухгалтера рынка Нижняя оптовка Байменову из ее дома и отвезти в кассу рынка.

- Она выдала мне 250 000 тенге, которые я отвез спортивному директору Нидергаусу, - рассказал водитель. - Потом отвез бухгалтера домой.

Теперь уже бывший директор рынка Нижняя оптовка Нуралы МЫРЗАБАЕВ пояснил этот эпизод в суде. По его словам, Панин позвонил ему после окончания рабочего дня, около 18.00, и приказал выдать из кассы необходимую сумму.

- Без необходимого приходника я этого сделать не мог, так как потом повесили бы на меня, - отметил Мырзабаев. - Панин работал тогда всего неделю в должности. Новому спортивному директору нужен был аванс. Деньги мы оформили, через неделю сумму вернули. Панин неоднократно брал деньги из кассы, мы всегда оформляли нужные бумаги, чтобы суммы возвращались.

Водитель отметил, что со сменой руководства коллектив раскололся на две части.

Напомним, поводом для иска стало коллективное письмо, из-за которого в футбольном клубе разгорелся скандал. В нем сотрудники ФК «Тобол» жаловались, что с приходом Панина на должность директора работать стало практически невозможно. По их словам, нездоровой тенденцией стали постоянные угрозы увольнения и давление со стороны начальства.