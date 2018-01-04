Как изменятся штрафы за нарушения ПДД в 2018 году

Tengrinews.kz рассказывает о том, как изменятся штрафы после введения в действия поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Иллюстративное фото / Турар Казангапов

Напомним, поправки вступят в силу 9 января 2018 года.

МРП в Казахстане в 2018 году составляет 2 405 тенге.

К примеру, если раньше за создание дорожного затора могли оштрафовать на 10 МРП, что при прошлом МРП в 2 269 тенге составляло 22 690 тенге, то сейчас за выезд на перекресток в случае образовавшейся автомобильной пробки, которая помимо привела к созданию нового затора в поперечном направлении, предусмотрено предупреждение или штраф в размере 3 МРП или 7 215 тенге. В случае повторного нарушения в течение года - 7 МРП, что составляет 16 835 тенге.

Сегодня за превышение скорости от 10 до 20 километров в час штраф снижен до 5 МРП или 12 025 тенге. В прошлом году водители за это нарушение могли лишиться 22 690 тенге с учетом старого МРП. Кроме того, за штрафы с камер фото и видеофиксации теперь также предусматривается 50-процентная скидка. К примеру, при нарушении скоростного режима на 10-20 километров в час в течение семи дней можно погасить штраф за 6 012 тенге.

За нарушение правил расположения авто на проезжей части, встречного разъезда или обгона снизили штраф до 15 МРП, что составляет 36 075 тенге, в прошлой редакции кодекса за это нарушение было положено 20 МРП штрафа. С учетом прошлогоднего МРП (2269 тенге) сумма составила бы 45 380 тенге.

Также вдвое снижен штраф за остановку или стоянку в запрещенных местах. За данное нарушение теперь предусматривает штраф в 5-10 МРП (до 24 050 тенге). За повторное нарушение предусмотрено 15 МРП, что равно 36 075 тенге.

За стоянку на местах для инвалидов снизили штраф с 50 МРП до 10 МРП или 24 050 тенге. В 2017 году казахстанцы оплачивали этот штраф за 113 450 тенге (при МРП 2017 года).

Изменилось наказание за нарушение водителями ПДД, повлекшее материальный ущерб - штраф 20 МРП (48 100 тенге в 2018 году) или лишение прав на срок до шести месяцев. Ранее за это предусматривался штраф в размере до 10 МРП или лишение водительского удостоверения на девять месяцев.

В случае ДТП, повлекшим легкий вред здоровью потерпевшему, водитель может лишиться прав на девять месяцев или заплатить штраф в размере 40 МРП – 96 200 тенге в 2018 году. По правилам предыдущей редакции кодекса автомобилист мог быть лишен прав на год или оштрафован на 15 МРП - 31 815 тенге в 2017 году.

До 60 МРП (до 144 300 тенге в 2018 году) заплатит водитель без водительского удостоверения, устроивший аварию. Согласно новой редакции КоАП РК за допуск к управлению авто пьяного водителя физлицам грозит штраф до 70 МРП – 168 350 тенге, должностным лицам и юрлицам - от 100 до 200 МРП, то есть от 240 500 до 481 000 тенге.

За невключенные фары в дневное время суток наказание смягчено до предупреждения или 3 МРП (7 215 тенге в 2018 году). До изменений в кодексе штраф за это нарушение был равен 5 МРП (11 345 тенге).

Напомним, с 15 июля 2017 года с 5 до 3 МРП снижен штраф за несоблюдение требований разметки (стоп-линия). За повторное нарушение в течение года будут также взимать 10 МРП. Во второй половине 2017 года казахстанцы оплачивали этот штраф за 6 807 тенге. С учетом повышения МРП в 2018 году штраф за стоп-линию обойдется в 7 215 тенге.