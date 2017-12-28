Снижающий штрафы закон подписал Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото Турара Казангапова

- Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", направленный на дальнейшую гуманизацию административно-деликтного права, укрепление законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Напомним, в КоАП предлагалось узаконить предписания, которые оформляются по показаниям камер фотовидеофиксации. По ним также будут полагаться скидки в случае уплаты штрафа в течение десяти дней с момента получения уведомления.

Также законопроект предусматривает снижение размеров штрафов. Для водителей в качестве наказания появится больше предупреждений. Будут и статьи, наказания по которым хотят ужесточить, добавятся новые, которых не было ранее.

Например, за выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, который привел к созданию нового затора в поперечном направлении (часть 1 статьи 594), предложили выносить предупреждение или штраф в размере 3 МРП, за повторное нарушение в течение года - 7 МРП. В настоящее время за создание пробки должны штрафовать на 10 МРП.

За выезд на встречную полосу, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом (часть 3 статьи 596), предлагают сократить меру наказания - лишение водительского удостоверения до шести месяцев. В действующем КоАП за "встречку" лишают водительских прав на один год.

За невключенные фары днем (часть 1 статьи 602) наказание хотят смягчить до предупреждения или 3 МРП. В действующем кодексе штраф за это нарушение равен 5 МРП.

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час (часть 1 статьи 592) штраф предлагается снизить до 5 МРП. Сегодня за такое превышение положен штраф 10 МРП.

За остановку или стоянку в запрещенных местах (статья 597) предлагается снизить штраф вдвое - от 5 до 10 МРП, и 15 МРП - за повторное. Сегодня за нарушение правил парковки налагается штраф в размере от 10 до 20 МРП.

За стоянку на местах для инвалидов предлагается снижение штрафа до 10 МРП. Сегодня за это нарушение водителей штрафуют на 50 МРП.

За неподчинение полицейским (статья 613) наказание хотят установить в размере 30 МРП. Если водитель проигнорирует требование повторно в течение года, то прав может лишиться на шесть месяцев, а уже лишенный водительского удостоверения еще и заплатит 50 МРП. В настоящее время за невыполнение требования об остановке авто - сразу лишение на один год, а для тех, у кого водительского удостоверения нет, - штраф 20 МРП.