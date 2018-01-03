Как изменился МРП в 2018 году

Размеры месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной зарплаты (МЗП) изменились с 1 января, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно закону РК "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" с 1 января 2018 года устанавливаются следующие ставки:

месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 405 тенге;

минимальный размер заработной платы (МЗП) - 28 284 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге;

минимальный размер пенсии - 33 745 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 28 284 тенге.

Эти показатели используются для расчета окончательной "стоимости", к примеру, наложенных штрафов и выплачиваемых из бюджета пособий.

Единовременное пособие на рождение ребенка (для работающих и для неработающих женщин) в соответствии со статьей 10 закона Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" в этом году составит:

на первого, второго, третьего ребенка - 38 МРП. Таким образом, сумма выплаты составит 91 390 тенге;

на четвертого и более ребенка - 63 МРП, или 151 515 тенге.

Пособие на рождение ребенка и (или) пособия по уходу за ребенком по достижению им возраста одного года (для неработающих лиц):

на первого ребенка - 5,76 МРП - 13 852,8 тенге;

на второго ребенка - 6,81 МРП - 16 378,05 тенге;

на третьего ребенка - 7,85 МРП - 18 879,25 тенге;

на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП - 21 404,5 тенге.

Пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей: на каждого, находящегося на иждивении семьи ребенка до 18 лет в размере 1,05 МРП, или 2 525,25 тенге.

Пособие воспитывающему ребенка-инвалида - 1,05 МЗП - 29 698,2 тенге.

Пособия участникам и инвалидам ВОВ - 16 МРП - 38 480 тенге.

Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степеней, - 6,40 МРП - 15 392 тенге.