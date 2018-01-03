На прениях по "таможенному делу" в Костанае адвокат показал судье отрывок из фильма "Не может быть"

Таким необычным образом адвокат Михаил ЩУР выразил своё отношение к показаниям свидетелей, выступившим по делу о взятках на таможенном посту "Костанай-ЦТО".

Для демонстрации суду на прениях, которые проходят сегодня, 3 января, в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области, адвокат подсудимой Ляйлы Нургазиной выбрал следующий отрывок:

- Гражданин Горбушкин, мы пригласили вас по делу некоего Щукина свидетелем.

- Ой, свидетелем...

- Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу?

- Как свидетель, по этому делу я могу показать все!

- Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина?

- Щукина? Щукина я вообще не знаю.

- Вот как? Так что же вы в таком случае можете показать по этому делу?

- Все! Все, что угодно!

Михаил Щур прокомментировал: большинство свидетелей могли подтвердить своими показаниями "все, о чем их просили".

- Обвинение представляет собой набор слов, - продолжил адвокат. - Нет события преступления, нет доказательств. Я считаю, что обвинение не нашло в суде подтверждения, что несёт за собой оправдательный приговор.

Солидарен с ним и адвокат Малика Жаксалыкова Ринат КУЗУБАЕВ, который попросил оправдать его подзащитного, заметив, что ни на одной видеозаписи нет четкого момента передачи денег.

- Значит, и фактов таких не было, тем более, что часть так называемых взяткодателей не подтверждают, что давали деньги. А других мы так и не смогли допросить в суде, так как мое ходатайство не удовлетворили, - резюмировал адвокат Жаксалыкова.

Между тем гособвинитель запросил для Нургазиной и Жаксалыкова по 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Всем остальным подсудимым - по 10 лет.

Напомним, на скамье подсудимых 8 бывших сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» ДГД Костанайской области во главе с бывшим руководителем поста - 42-летней Ляйлой Нургазиной.

Как говорится в обвинительном заключении, Нургазина создала преступную схему, чтобы брать с предпринимателей взятки за то, что им и так положено по закону. Согласно действующем законодательству, грузовая таможенная декларация оформляется в сроки, не превышающие 2 часа. На деле эта процедура часто затягивается. В итоге предприниматели-экспортеры и импортеры, чьи вагоны с товаром простаивают, терпят многомиллионные убытки. Чтобы этого не произошло, участники внешнеэкономической деятельности платили мзду - в основном по 1 000 тенге за вагон. Взятки предприниматели передавали брокерам, те - специалистам таможенного поста, специалисты - своему коллеге Малику Жаксалыкову, который аккумулировал все «левые» доходы и отдавал всю сумму Ляйле Нургазиной. За это таможенникам выдавали ежемесячную премию - от 40 000 до 70 000 тенге работникам в качестве премии. Схема работалас ноября по декабрь 2016 года. 12 декабря таможенники были задержаны на рабочем месте сотрудниками антикоррупционной службы.

Еще до начала судебного процесса подсудимые Ляйла Нургазина, Малик Жаксалыков, Гульнара Алтынбаева, Гульжан Ахметова, Сауле Бекмухамбетова, Даурен Тукибаев, Вера Леонова и Асем Туралина заключили с прокуратурой сделку о признании вины. Фигурантов, среди которых несколько матерей-одиночек, пообещали избавить от нескольких лет за решеткой и назначить им штрафы. Однако судью суда № 2 Костаная Батырбека Кудабаева процессуальное соглашение не устроило, он вернул дело в прокуратуру.