«Пойти в парк, проехать на набережную». № 25 (1056) от 23.06.2022 г.

Набережная вдоль реки Тобол передана государственным учреждением «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района» на доверительное управление ТОО «Сервис КСТ». Соответственно, балансодержателем является данное ТОО. По информации ТОО «Сервис КСТ», на данный момент проведены работы по ограждению территории, закуплено оборудование и инвентарь для строительства пляжной зоны.

Обустройство набережной планируют завершить до августа 2022 года / Фото пресс-службы акима Костанайского района

Товариществом начаты работы по монтажу беседок и экстрим-пляжа, которые планируется завершить в конце июля текущего года. Существуют определенные неудобства в виде неубранности и неухоженности, подобные нюансы несут временный характер в связи с проведением строительно-монтажных работ на территории набережной.

Другие строительно-монтажные работы будут начаты после получения всех разрешительных документов и прохождение всех соответствующих строительных экспертиз.

Пресс-служба акима Костанайского района