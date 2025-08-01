Ответить на вопросы переписи онлайн можно на сайте sanaq.gov.kz с 1 до 31 августа. Очный этап пройдет с 20 сентября по 20 октября.

Сельхозперепись в Казахстане проходит в рамках 10 всемирной программы сельхозпереписи продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО. Сегодня, 1 августа, на сайте sanaq.gov.kz открыли доступ к заполнению онлайн-опросника.

О преимуществах заочной переписи рассказала заместитель руководителя департамента бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Костанайской области Ольга ПАНЧЕНКО на брифинге в РСК.

- Онлайн-формат позволяет самостоятельно пройти перепись на сайте, не дожидаясь интервьюера. - пояснила она. - Это сэкономит время, позволит быстрее собрать и обработать данные. Важно, чтобы все сельхозформирования и как можно больше личных подсобных хозяйств прошли перепись онлайн.

Ольга Панченко (справа) / Кадр трансляции брифинга

Как пройти перепись онлайн

- Необходимо авторизироваться с помощью ЭЦП, СМС и QR-кода с приложения egov mobile. На сайте будут доступны два варианта опросника: первый для сельхозпроизводителей, второй для домохозяйств, у которых есть сад, огород или скот. Вопросы касаются использования земли, наличия техники, содержания скота, инфраструктуры, производства, сбыта сельхозпродукции и условий труда. На сайте встроены подсказки, размещена подробная видеоинструкция, а также работает чат-бот, который отвечает на вопросы моментально и работает круглосуточно. Одно из преимуществ онлайн-переписи - это возможность сохранения данных. То есть, если вы начали заполнять анкету, но не успели завершить, можно вернуться в любое время и продолжить с того момента, где остановились.

Если в селе у респондента нет компьютера или доступа к интернету, он может обратиться в зоны самообслуживания в акиматах и районных отделах статистики.

- Вся информация строго конфиденциальна, она не передается в налоговые органы, полицию, другие госстпруктуры, - отметила Панченко. - Все данные защищены законом о госстатистке и используются только в обобщенном виде для анализа ситуации в аграрной сфере страны.

Круглосуточный колл-центр переписи доступен по номеру 1446.

- Участие в переписи - это ваша возможность повлиять на развитие сельского хозяйства страны, - отметила Ольга Панченко. - От ваших ответов будет зависеть, где будут строить хранилища, какие программы субсидий будут работать.

28 мая на брифинге руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ пояснил, что в переписи будут участвовать юридические лица и ИП, занимающиеся растениеводством, животноводством и рыбоводством, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства (ЛПХ), где содержатся сельхозживотные или выращиваются культуры. А вот дачников эта акция не коснется.

Тогда же Галымжанов подчеркнул - отказ от участия в переписи грозит административной ответственностью в соответствии с законодательством:

- Переписной персонал обязан охватить всех респондентов. Но цели штрафовать у нас нет. Мы имеем достаточно времени и будем пытаться получить статистические данные во время личной беседы методом убеждения. Если человек наотрез отказывается давать такие данные, мы его силой не будем заставлять. Можно сказать, что участие добровольное. Мы призываем граждан к сознательному участию в переписи. Ведь это не просто статистическое мероприятие, а дело государственной важности, затрагивающее каждого.