Жительницу Костаная Асель КУАНЫШБАЕВУ, получившую тяжёлое осложнение после липосакции, сегодня, 30 июля, перевели из реанимации в профильное отделение городской больницы. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

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- Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, однако врачи отмечают положительную динамику, - отметили в ведомстве.

33-летней женщине 4 июля провели круговую липосакцию в частной клинике «Kes Clinic». 7 июля, после ухудшения самочувствия, она обратилась за экстренной медицинской помощью и была госпитализирована в городскую больницу.



23 июля и. о. главного врача Костанайской городской больницы Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ пояснил журналистам, что в ходе операции в частной клинике произошла перфорация кишечника. Женщине провели экстренную операцию. Врачи обнаружили проколы кишечника и были вынуждены установить илеостому - временный искусственный выход тонкой кишки.

- Пациентка отключена от аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, находится в полном сознании и питается самостоятельно, - пояснял тогда врач. - Говорить пока не может из-за установленной трахеостомической трубки, которая будет удалена после окончательной стабилизации ее состояния. Лабораторные показатели улучшаются.

Родственники пациентки утверждают, что причиной стало тяжёлое осложнение после операции, проведённой в частной клинике. Ее мать Гульжан ЕСМУРАТОВА сообщала "НГ", что родственники обращались в «Kes Clinic» после госпитализации. По ее словам, в клинике отрицают вину, однако предлагали денежную компенсацию при условии, что Асель подпишет расписку об отсутствии претензий к ним в будущем. Семья от предложения отказалась.