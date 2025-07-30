Сепсис после липосакции - Жертву пластической хирургии перевели из реанимации в отделение горбольницы в Костанае
Андрей СКИБА
Жительницу Костаная Асель КУАНЫШБАЕВУ, получившую тяжёлое осложнение после липосакции, сегодня, 30 июля, перевели из реанимации в профильное отделение городской больницы. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
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- Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, однако врачи отмечают положительную динамику, - отметили в ведомстве.
33-летней женщине 4 июля провели круговую липосакцию в частной клинике «Kes Clinic». 7 июля, после ухудшения самочувствия, она обратилась за экстренной медицинской помощью и была госпитализирована в городскую больницу.
23 июля и. о. главного врача Костанайской городской больницы Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ пояснил журналистам, что в ходе операции в частной клинике произошла перфорация кишечника. Женщине провели экстренную операцию. Врачи обнаружили проколы кишечника и были вынуждены установить илеостому - временный искусственный выход тонкой кишки.
- Пациентка отключена от аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, находится в полном сознании и питается самостоятельно, - пояснял тогда врач. - Говорить пока не может из-за установленной трахеостомической трубки, которая будет удалена после окончательной стабилизации ее состояния. Лабораторные показатели улучшаются.
Родственники пациентки утверждают, что причиной стало тяжёлое осложнение после операции, проведённой в частной клинике. Ее мать Гульжан ЕСМУРАТОВА сообщала "НГ", что родственники обращались в «Kes Clinic» после госпитализации. По ее словам, в клинике отрицают вину, однако предлагали денежную компенсацию при условии, что Асель подпишет расписку об отсутствии претензий к ним в будущем. Семья от предложения отказалась.
- Я наняла адвоката. Будем обращаться в полицию, прокуратуру. Надеемся на честное расследование, - рассказывала Есмуратова.
Асель - мать троих несовершеннолетних детей, временно нетрудоспособна, нуждается в длительном лечении, уходе и поддержке.
24 июля "НГ" также обращалась в клинику. Администратор ответила, что прокомментировать ситуацию сможет только руководитель клиники, но она занята. 28 июля нам написал представитель клиники, но комментарий пока не предоставили.
Фото из архива "НГ"
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