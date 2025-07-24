4 июля этого года 33-летней жительнице областного центра Асель КУАНЫШБАЕВОЙ провели круговую липосакцию в частной клинике «Kes Clinic». Уже 7 июля, после ухудшения самочувствия, она обратилась за экстренной медицинской помощью и была госпитализирована в городскую больницу. Родные девушки утверждают, что причиной стало тяжёлое осложнение после операции, проведённой в частной клинике.

"По отзывам пришла и Асель..."

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- Она хотела выглядеть лучше, были комплексы по поводу внешнего вида, после развода. В этой клинике делали операцию её подруге - также круговую липосакцию, - рассказала "НГ" ее мать Гульжан ЕСМУРАТОВА. - По отзывам пришла и Асель.

Уже с первых часов девушка жаловалась на сильную боль в животе. По словам ее матери, врачи клиники уверяли, что это нормальное состояние после вмешательства, и назначали обезболивающие препараты. Боли продолжались и 5, и 6 июля. Асель снова обратилась в клинику, где ей продолжали делать уколы и ставить системы.

- Утром 7 июля, после очередного обхода, Асель была выписана домой. Однако уже в полдень её состояние резко ухудшилось: появились рвота, острая боль и тошнота. Она вызвала скорую помощь и была доставлена в городскую больницу, - пояснила ее мать. - При поступлении в горбольницу врачи поставили диагноз: сепсис, перфорация подвздошного кишечника, распространенный гнойно-фиброзный перитонит, терминальная фаза, состояние после круговой липосакции, пневмония, хроническая анемия тяжелой степени и полиорганная недостаточность.

С того момента Асель перенесла три экстренные операции, включая лапаротомию, санацию и дренирование брюшной полости, ушивание перфорации тонкой кишки и выведение стомы.

Что говорят врачи

23 июля и.о. главного врача Костанайской городской больницы Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ пояснил журналистам, что в ходе операции в частной клинике произошла перфорация кишечника - редкое и крайне опасное осложнение, требующее срочного хирургического вмешательства.

Фото Андрея СКИБЫ

- Врачами была проведена экстренная операция, которая прошла тяжело, но в полном объёме. С учётом тяжести состояния было принято решение провести телемедицинскую консультацию с Национальным научным центром хирургии в Алматы, - пояснил Альмагамбетов. - Специалисты подтвердили правильность хирургических действий и дали рекомендации по дальнейшему лечению, которые были выполнены.

Он отметил, что сейчас Асель всё ещё находится в реанимации, но отмечается положительная динамика.

- Пациентка отключена от аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, находится в полном сознании и питается самостоятельно, - пояснил врач. - Говорить пока не может из-за установленной трахеостомической трубки, которая будет удалена после окончательной стабилизации ее состояния. Лабораторные показатели улучшаются.

Ответ клиники и реакция семьи

Гульжан Есмуратов также сообщали "НГ", что уже обращалась в «Kes Clinic» после госпитализации дочери. По ее словам, в клинике отрицают свою вину, однако предлагали денежную компенсацию при условии, что Асель подпишет расписку об отсутствии претензий к ним в будущем. Семья от предложения отказалась.

- Я наняла адвоката. Будем обращаться в полицию, прокуратуру. Надеемся на честное расследование, - говорит мама пострадавшей.

Сейчас семья просит огласки и общественного внимания к ситуации. Асель - мать троих несовершеннолетних детей, временно нетрудоспособная и нуждается в длительном лечении, уходе и поддержке.

Сегодня, 24 июля, "НГ" также обратилась за комментарием в клинику по телефону. Администратор ответила, что прокомментировать ситуацию нам сможет только руководитель клиники, но она занята. В мессенджере WhatsApp нам также пообещали прокомментировать ситуацию позже.