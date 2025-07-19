Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик ЖУМАНГАРИН высказался о важности нового Налогового кодекса, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам чиновника, сейчас не все казахстанцы и бизнесмены в частности платят налоги.

- Заплати налоги и спи спокойно. Это не каждому в голову изначально приходит. У нас не все платят налоги. Я же неслучайно называю процент теневой экономики. 16,5 - многие говорят. И там во многом это связано с тем, что не платят налоги. Поэтому это вопрос достаточно глубокий, философский даже, - сказал Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане.

По его словам, налоговая система в Казахстане до сегодняшнего дня не стимулировала рост бизнеса.

- Вы знаете, есть кривая жизненного цикла бизнеса, детство - в детстве есть такое понятие, как "младенческая смертность" - 2-3 года и предприятие погибает. Очень редко предприятия растут: 12-14 лет, чтобы они существовали. У нас вместо того, чтобы предприятия укрупнялось, росло с малого в средний, из среднего в крупный бизнес, наоборот, происходило раздробление, потому что это было выгодно, - сказал чиновник.

Ранее вице-премьер сравнил новый Налоговый кодекс с автомобильной реформой в Казахстане, когда казахстанцев обязали пристегивать ремни безопасности в авто.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и поправки по вопросам налогообложения.

Напомним, сегодня ранее "НГ" также сообщала об увеличении АСП и жилищной помощи в Казастане.