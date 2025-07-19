В Северо-Казахстанской области решили активно бороться с переработками чиновников. Среди предложенных мер - отключение света в офисах в нерабочее время и проверки без предупреждения, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Совет по этике СКО озаботился переработкой госслужащих региона. На заседании совета были заслушаны несколько руководителей управлений, которые заверили, что переработок своих сотрудников не допускают.

- В полседьмого все уходят из здания, никого не заставляем работать сверхурочно. Если же человек остаётся после работы или выходит в выходные, то только на основании приказа, с доплатой за выход на работу, - в частности, сказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Кайрола Галеев.

Однако некоторые члены совета отнеслись к сказанному с недоверием: "Почему-то не верится в это. В вашем управлении работы всегда много…".

Председатель совета по этике Ержан Карымсаков подчеркнул, что если госслужащий остаётся после работы, то это обязательно должно оформляться в соответствии с законодательством.

- Да, бывают срочные поручения из администрации, от акима, или готовят выступления, доклады. Мы это всё понимаем, но это же не каждый день. Всё по закону должно быть: выносится приказ, доплачивается определённая сумма, а не так – надо, значит, сиди до ночи, - отметил он.

В первом полугодии выборочные проверки выявили 37 фактов переработки в управлениях внутренней политики, здравоохранения, образования, экономики, предпринимательства, цифровых технологий.

- Все сидят на работе. И сигналы нам постоянно поступают, что на рабочих местах допоздна находятся. В данном направлении работа очень слабая. Да, коллеги мои ходят, но этого мало. Будем делать масштабный рейд по всем госорганам. Я сам выйду инкогнито и сам пойду по рабочим местам. Причём в одно место по два-три раза подряд будем заходить без всякого предупреждения. Вот тогда мы уже конкретно увидим картину по работе в данном направлении, - заявил председатель совета по этике.

По его словам, переработка на госслужбе воспринимается всеми как что-то само собой разумеющееся, а вопрос по работе допоздна вызывает смех у госслужащих.

- Когда я поднимаю этот вопрос, мы проводим совещания, разъяснения - все смеются между собой, типа: о чём вы вообще говорите? И продолжают сидеть на работе до ночи. А когда мы приходим, говорят: вот, я машину жду, я свою работу делаю, ещё что-то. Но человек ведь работает. Мы говорим: "Дорогие мои, 18:30 - всё, сигнал. 15 минут допускается ещё, бумаги собрать, компьютер выключить. Они же ещё и светом пользуются до 10-11 ночи. Не знаю, когда это все исправится, - недоумевает Ержан Карымсаков.

На это члены совета высказали мнение: в нерабочее время в офисах госслужащих нужно отключать свет. Также там напомнили о негласном правиле: все сидят на работе до тех пор, пока на месте находится руководитель.

- При этом никто из госслужащих нам не пишет в пояснении, что из-за руководителя сидит. Наоборот - вот работа, вот ещё что-то. А на руководителя нам не показывают. Если покажет кто-нибудь, то мы оформим уже материал на руководителя, что не обеспечил режим работы, - заключил Ержан Карымсаков.

Напромним, что недавно "НГ" также сообщала, что президент поручил правительству обеспечить тотальную экономию средств.

"Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к чиновникам.