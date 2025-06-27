Президент поручил правительству обеспечить тотальную экономию средств. "Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к чиновникам. Корреспондент Tengrinews.kz узнал, как казахстанский кабинет министров сокращает свои расходы.

Фото: primeminister.kz

Как рассказали в правительстве, чиновники начали реализовывать так называемую "политику повышения эффективности бюджетного планирования". В первую очередь снижаются нецелевые расходы. Высвобождаемые деньги отправляют на срочные и стратегические нужды.



"Анализ исполнения бюджета за 2023 год выявил неосвоенные средства, которые могли быть направлены на мероприятия второстепенного значения. Это позволило провести внутреннюю оптимизацию, не прибегая к внешним заимствованиям", - отметили в пресс-службе правительства.

Форумы под нож

По данным правительства, были сокращены расходы на проведение различных мероприятий, в том числе это:

Международный экономический форум Астана;

XII Форум машиностроителей Казахстана;

конкурс на соискание премии "Алтын сапа";

выставка "Лучший товар Казахстана";

торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Парыз";

республиканский форум, посвященный празднованию Дня труда;

международная конференция в рамках Концепции антикоррупционной политики.

Также были сокращены расходы на командировки.

Отказ от неэффективных проектов и субсидий

Кабинет министров также запустил пересмотр неприоритетных проектов, особенно капиталоемких, таких как строительство зданий, ремонтные работы и капитальные вложения. Также под нож попали низкоэффективные субсидии, в частности поддержка внутренних авиамаршрутов и железнодорожных перевозок. Эти направления показали низкую отдачу, отмечают в пресс-службе правительства.

Согласно официальным данным правительства, это помогло сэкономить более 400 миллиардов тенге. Эти деньги были направлены на поддержку ключевых секторов, включая повышение зарплат медицинским работникам, увеличение финансирования лесных и природоохранных учреждений.

Уменьшаем бюджет

Как говорят в правительстве, заявленная потребность государственных органов составляла более 32 триллионов тенге. При этом кабинет министров смог "ужаться" и утвердил проект республиканского бюджета на уровне 25,7 триллиона тенге.

"Такое сокращение стало возможным благодаря тщательному учету расходов и анализу эффективности использования бюджетных средств. Принятые решения подчеркивают усиливающуюся роль принципа сбалансированности бюджета как ключевого инструмента обеспечения макроэкономической устойчивости и долгосрочной финансовой дисциплины", - отмечают в пресс-службе правительства.

Не спустить "в трубу"

В кабинете министров обещают строгий контроль за расходами, в частности за инвестициям в социальные нужды и развитие человеческого капитала. Так, запущена масштабная реформа системы господдержки уязвимых слоев населения. Она предполагает переход от категориального подхода, при котором помощь предоставлялась на основании формальных критериев (например, статус многодетной семьи), к механизму, основанному на реальной оценке нуждаемости конкретной семьи или гражданина.

Для этого создана единая цифровая платформа, которая автоматизирует назначение выплат и льгот, сокращает дублирование мер поддержки, снижает коррупционные риски, минимизируя человеческий фактор. Семьи делятся на 6 категорий — от крайней уязвимости (нехватка средств даже на питание) до высокого достатка (отсутствие материальных проблем). Основные ресурсы получают наиболее нуждающиеся.

Пилотный проект уже работает в Шымкенте и Карагандинской области. Например, тестируются 11 видов соцуслуг, включая бесплатное питание для студентов и школьников, жилищные субсидии, поддержка детей с инвалидностью, льготы для спортсменов и тренеров.

Новая система позволит значительно сократить нецелевые расходы бюджета, отмечают в правительстве. Например, прекратить выплаты семьям с высоким доходом, которые ранее получали поддержку лишь по формальным критериям.

Что дальше?

В правительстве продолжают работу над формированием бюджета на 2026-2028 годы. Анализируются все статьи затрат, оптимизируются неэффективные расходы и пересматриваются приоритеты финансирования, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов при сохранении ключевых социальных обязательств. Основной целью называют в правительстве постепенное снижение дефицита бюджета до 1,4 процента ВВП к 2028 году при одновременном повышении эффективности использования бюджетных средств.

На 2026–2028 годы заявки составили 106 триллионов тенге, но итоговые цифры будут сокращены после анализа эффективности.

"Несмотря на проводимую оптимизацию расходов, ключевые направления финансирования сохраняются без изменений. В приоритете остается поддержка бизнеса и индустриализация, особенно развитие несырьевого сектора экономики. Существенные ресурсы продолжают направляться на реализацию социальных программ - в сферах образования, здравоохранения и поддержки уязвимых категорий граждан. Также предусмотрено устойчивое финансирование инфраструктурных проектов, включая транспортную сеть, жилищно-коммунальное хозяйство и цифровизацию", - подчеркивают в правительстве.