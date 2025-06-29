C 5 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила. За каждое незаконно срубленное дерево или куст придется заплатить – и немало, передает Finratings.kz.

Фото: YouTube

Eжегодно в Казахстане теряются тысячи деревьев – из-за пожаров, застройки, небрежной очистки территорий. Новые штрафы – это не просто наказание, а способ напомнить: каждое дерево важно для экологии. Зелень не восстанавливается за неделю, и ее сохранение – дело общее.

Приказ министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан о новых штрафах опубликован на официальном ресурсе.

В стране меняются правила обращения с зелеными насаждениями. Теперь, если вы спилили дерево без разрешения – будь то во дворе, на даче или в лесу – придется отвечать по закону. И дело не ограничится предупреждением.

Согласно новому приказу министра экологии, с 5 июля 2025 года вступают в силу конкретные суммы штрафов за повреждение или незаконную вырубку деревьев и кустарников.

Размер компенсации зависит от породы и возраста растения. Штраф расчитывается в месячных расчетных показателях. В этом году 1 МРП равен 3 928 тенге.

Cколько теперь стоит дерево

Приводим данные о новых штрафах – за каждое дерево или куст:

Хвойные:

Cосна, ель, лиственница – от 58 980 до 176 940 тенге

Кедр – от 66 776 до 184 804 тенге

Можжевельник (арча) – от 55 048 до 173 008 тенге

Лиственные:

Тополь, клен, осина, ива, вяз – от 39 320 до 157 280 тенге

Береза, кустовой можжевельник – от 47 184 до 165 144 тенге

Фруктовые и ореховые:

Грецкий орех, фисташка – от 196 600 до 314 560 тенге

Абрикос, слива, яблоня лесная, черемуха – от 39 320 до 157 280 тенге

Кустарники:

Облепиха, желтая акация, кустовая ива и другие – от 35 388 до 153 348 тенге

Важно знать

Штраф начисляется за каждое дерево или куст, независимо от того, где они росли. В расчет берется и возраст растения: чем оно старше, тем выше компенсация. В особо редких случаях сумма может превысить 300 тысяч тенге за одно дерево.

Наказание грозит не только тем, кто спилил дерево бензопилой. Если растение погибло из-за строительных работ, химикатов, повреждения корней или несанкционированной парковки – тоже будет штраф. Даже если дерево не спилили, но оно засохло по вине человека.

Что делать, если заметили незаконную вырубку

Сообщить в акимат района

Обратиться в природоохранную полицию

Подать жалобу через портал egov.kz или экосервисы в регионах

Напомним, что в Костанае СМИ продолжают выяснять причину массовой гибели деревьев около фабрики «Большевичка». Виновных пока не нашли.