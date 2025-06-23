После первой попытке суицида Ивана СТЕПАНОВА привезли в центр психического здоровья в Тобыле. Там он написал отказную и его выпустили. Как считает судья Жаннат ТЛЕУБАЕВА, при явной опасности для себя и окружающих. Тем же утром Степанов избил и зарезал 16-летнего Данияра Нургалиева, сына своей сожительницы. За то, что та якобы ему изменяла.

По словам матери погибшего Ирины Жарковой, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал ее ко всем окружающим.

23 июня Ивана Степанова приговорили к 20 годам лишения свободы

Степанова называют сожителем матери погибшего. Отец Данияра Нургалиева просил суд и представителей СМИ отказаться от этой формулировки, поскольку Степанов на постоянной основе с Ириной не жил и отчимом Данияру не был.

Согласно материалам дела, в ночь с 8 по 9 января 2025 года Степанов порезал себе вены, лежа в ванне. Его нашли 16-летние Данияр Нургалиев и его друг Захар Герлах, которого тот позвал на тот случай, что Степанов будет агрессивен. Последнего увезли в психучреждение. Данияр сказал Захару, что Степанова закроют в психушке на год. Захар и подруга матери Данияра ушли, но под утро Степанов вернулся - его отпустили, так как он написал отказ от лечения. Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка все видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошел на кухню и закурил. Взял сковороду, отвертку и продолжил избивать Нургалиева. Вернулся на кухню за ножом и ударил им подростка в "жизненно важные органы". От открытой проникающей черепно-мозговой травмы и других повреждений Данияр скончался на месте. Степанов попытался убить себя, порезав ноги и руки.

Кроме того, он избил Жаркову и сломал ей нос, когда та пыталась защитить сына.

В ходе рассмотрения дела прокурор обращала особое внимание на два обстоятельства, доказывающие особую жестокость преступления. Во-первых, Степанов удостоверивался, видит ли Жаркова, что он убивает ее сына. Во-вторых, он заведомо знал, что Данияр был несовершеннолетним и что до убийства подросток спал, то есть находился в беззащитном состоянии.

Сегодня, 23 июня, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области Ивана Степанова признали виновным в убийстве и приговорили к 20 годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. Поскольку это рецидив (29 января 2021 года Степанов был осужден на 3 года за кражу по ст. 188, ч. 3, п. 2, 3 УК РК), первые 5 лет осужденный будет отбывать в учреждении полной безопасности, а оставшиеся 15 - в учреждении чрезвычайной безопасности.

Судья посчитала, что решение сотрудников центра психического здоровья отпустить Степанова привело к смерти Нургалиева. И вынесла частное определение в адрес управления здравоохранения.

Ранее на запрос "НГ" директор центра психического здоровья в Тобыле Самат ШУМЕНБАЕВ отвечал:

- На момент осмотра врачом-психиатром гражданин С. на учёте у психиатра не состоит, не находился в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить его волю, контакту доступен, на вопросы отвечал, о произошедшем говорил, что чинил трубы. Не отрицал употребление алкоголя, о ссоре и измены жены особо не раскрывался. Галлюцинаторно-бредовую симптоматику не выявлял. Суицидальных мыслей не высказывал, сказал, что это было в порыве, сейчас по приезду соберёт вещи и съедет. В поведении был спокоен. Гражданину С. была предложена добровольная госпитализация в стационар, от которой он в категоричной форме отказался, оформлен письменный отказ от госпитализации. Показания к экстренной госпитализации отсутствовали (ст. 137 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" - Оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении лиц: находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою волю; с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями); с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно опасное деяние). Даны рекомендации обратиться к психологу, психотерапевту амбулаторно по месту прикрепления или в частном порядке.

Тогда же Шуменбаев резюмировал: по результатам проведенного аудита Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля пришла к выводу, что действия врача-психиатра проведены в соответствии с действующим законодательством РК в области психического здоровья, и не нашла подтверждения нарушений со стороны медицинских сотрудников центра.

На допросе представительница центра поясняла, что Степанова отпустили , поскольку он написал отказ, и по новым правилам его не могли госпитализировать принудительно.

Судья с такой позицией психбольницы не согласилась и посчитала, что "действия медработников привели к необратимым последствиям", потребовала от руководства облздрава провести проверку и доложить суду о ее результатах в течение месяца.

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