Несчастный случай произошел 22 июня: пострадал 2-летний мальчик. И в этот же день скончалась малышка, выпавшая из окна 16 июня, передает ИА "Город".

Как сообщает Рудненская городская многопрофильная больницы, вчера днем ребенок 2023 года рождения был доставлен в реанимацию. Мальчик упал с высоты второго этажа, состояние ребенка тяжелое. Планируется перевод пострадавшего в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

1,5-годовалая девочка, доставленная в реанимацию РГМБ после падения со второго этажа, скончалась 22 июня.

Напомним, за последнюю неделю в Рудном произошло 3 случая падения детей из окон. Так, 16 июня с интервалом в несколько часов и в разных частях города из окон выпали дети – девочка 2023 года рождения и 7-летний мальчик.

Врачи, спасатели, полицейские не устают призывать родителей: берегите самое дорогое – своих детей!