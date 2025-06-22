Костанаец Бахтияр ХАСЕНОВ оспорил в суде предписания об уплате штрафа за выезд за «виртуальную» стоп-линию. Водитель уверен, что казахстанцы иногда вынужденно расплачиваются за сомнительные или мнимые правонарушения: «Виновата система, когда выгоднее заплатить штраф, чем добиваться справедливости».

Напомним, уличный регистратор зафиксировал, как автомобиль Хасенова якобы выехал за разметку перед знаком «Стоп» на перекрёстке Абая и Хакимжановой. Однако этой разметки не было. Во всяком случае, она была невидимой из-за снега. При этом Хасенов по правилам отреагировал на сам знак «Стоп». Это не помешало прибору сработать, а дорожным полицейским сделать из автовладельца нарушителя.

Два часа судья административного суда Серик АМИРОВ рассматривал запись видеорегистратора вместе с представителями полиции и истцом, чтобы вынести решение относительно предписаний об уплате штрафов:

- Предписания департамента полиции [следует перечисление их номеров – «НГ»] отменить, производство по делу прекратить за отсутствием состава административных правонарушений. [...] Суд всё-таки соглашается с доводами Хасенова, так как действительными материалами дела подтверждено, и сотрудники полиции тоже не отрицают, что сама остановка была сделана правильно, заблаговременно, в соответствии с требованиями правил дорожного движения и знаками.

Бахтияр Хасенов заявил в беседе с корреспондентом «НГ», что целью поиска справедливости в суде была не отмена штрафа, который едва-то превысил 11 тыс. тенге.

- Решение принято, а схема работает дальше. Схема, по которой полицейские выписывают необоснованные штрафы, причём «оплати сегодня со скидкой, и всё остальное с тебя спишется». Я готов взять на себя ответственность оформить петицию, чтобы прекратить полицейскую практику выписывания сомнительных штрафов за правонарушения, которых не было. Мало кто готов идти на разбирательства ради, казалось бы, небольших сумм: проще оплатить и отвязаться. Я, конечно, не знаю, как люди поддержат мою петицию, но судя по тому, как реагировали на публикацию «Нашей Газеты» о моей борьбе за свои права, я думаю, понимание есть. Люди осознают: когда они едины, это огромная сила. Существует электронный вид инициирования таких обращений. Просто надо сейчас подумать, как эту петицию правильно оформить. Здесь нужно грамотно подойти, проконсультироваться с общественниками, юристами. Потому что проблема наболевшая, и кроме нас, граждан, никто её решать не будет. Нам здесь жить, нам эти вопросы и поднимать.

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