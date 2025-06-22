Этих семерых щенков 5 июня забрали волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» в районе ул. Складская в Костанае и сообщили «НГ», что, предположительно, животных облили битумом. Но в полиции пришли к выводу, что щенки забрались в битум сами.

В кадр попали только пять щенков. Еще двое - в другой части вольера

Волонтеры вместе с помощниками отмыли щенков, которые потом проходили курс лечения в ветклинике «Неболит».

- Далее им делали уколы у нас на территории в процессе отмывания и выстригания шерсти. Часть малышей также получила порезы на коже, которые мы тоже залечиваем, они уже не требуют обработки. Начали антипаразитарную программу, - рассказала «НГ» председатель «Надежды» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Щенки абсолютно активны и здоровы. Одни из них идут на контакт с человеком, хоть и очень осторожно, а другие очень боятся людей и прячутся в будке.

Среди щенков есть как мальчики, так и девочки.

- Пока какого-то характера у них не прослеживается, но они отлично защищают свой вольер, гавкают на входящих в него. Конечно же, мы учим их любить людей и взаимодействовать с ними, - отмечает волонтер. - Малышей нежелательно содержать на цепи, но можно в вольере, на самовыгуле во дворе, в квартире или внутри дома.

Чтобы забрать этих щенят или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Фото Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ