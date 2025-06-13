В социальных сетях все чаще стали появляться видео, на которых молодых людей призывного возраста силой забирают в военкоматы прямо с улиц. Насколько правомерны такие действия? Не нарушает ли это права граждан? На эти и другие вопросы корреспонденту Tengrinews.kz ответил адвокат Акмолинской коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев.

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Что произошло

4 июня выпускника нулевого курса (Foundation) Назарбаев университета задержали на улице и забрали в армию. По словам родных молодого человека, он успел позвонить только брату, после чего связь с ним пропала. Родственникам удалось выяснить, что парня отправили сначала в Конаев, а затем - в Караганду - на срочную службу.

Этот случай вызвал широкий резонанс. Многие казахстанцы назвали случившееся произволом.

"Мы находимся на прямой связи с заинтересованными сторонами - родственниками абитуриентов, Министерством науки и высшего образования и Министерством обороны, прилагая усилия для решения вопроса. Также сообщаем, что абитуриенты были письменно предупреждены, что в период с апреля по август у них нет статуса студента, который дает отсрочку от прохождения срочной воинской службы", - так прокомментировали ситуацию в Назарбаев университете.

В каких случаях призывников могут забирать в военкоматы с улицы

Адвокат Нурлан Жанабаев назвал несколько оснований для этого:

если призывник ранее получил повестку, но не явился в военкомат, это может рассматриваться как уклонение от воинской службы, и его могут доставить принудительно;

если у гражданина не оформлены документы на отсрочку от призыва на воинскую службу или освобождение, он считается подлежащим призыву.

"Если суд уже вынес решение о принудительном призыве, военкоматы могут привлечь полицию для задержания уклониста", - добавил юрист.

В каких случаях призывников незаконно забирать с улицы

Задержание и последующее доставление в военкомат будут считаться незаконными, если:

призывник не был официально уведомлен о необходимости явки;

у призывника не проверили документы, в то время как у него может быть отсрочка в связи с учебой или по другим причинами либо освобождение от службы.

Также призывников незаконно забирать с улицы и доставлять в военкоматы на личном (не служебном) транспорте.

"Каждый год призыв на срочную воинскую службу осуществляется с марта по июнь и с сентября по декабрь. Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - напомнил адвокат.

Что нужно помнить поступившему в вуз?

Чтобы избежать подобных инцидентов, следует заблаговременно предоставить в военкомат справку о поступлении в вуз (если обучение начинается в текущем году), копию приказа о зачислении, студенческий билет (если уже оформлен).

Кроме того, следует носить с собой документы, подтверждающие отсрочку от армии.

Не стоит игнорировать вызовы в военкомат - лучше явиться самостоятельно.

Важно: если студент только поступил, но приказ о зачислении еще не опубликован, его могут забрать в армию как не имеющего оснований для отсрочки.

"Лучше заранее уведомить военкомат о поступлении. Это можно сделать через приложение eGov mobile", - посоветовал юрист.

Что делать, если отсрочка есть, но вас доставили в военкомат

В таком случае нужно немедленно предоставить документы, подтверждающие статус студента.

В частности, необходимо:

связаться с администрацией вуза, чтобы получить официальное подтверждение о зачислении, после чего направить его в военкомат;

подать жалобу в военную прокуратуру, если призыв был осуществлен незаконно;

обратиться к адвокату/юридическому консультанту, если военкомат отказывается признать ошибку.

"Если человека призвали незаконно, письменно обратитесь в военкомат с требованием аннулировать призыв. При необходимости подайте иск в суд о неправомерных действиях призывной комиссии", - посоветовал адвокат.

Кому положена отсрочка, кроме студентов

Помимо учебы, существуют следующие основания для отсрочки:

по семейным обстоятельствам - гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимся в посторонней помощи и не находящимся на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Казахстана вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Следует помнить, что отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования не предоставляется гражданам, обучающимся с применением дистанционного обучения.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по другим причинам предоставляется:

Педагогам, работающим в дошкольных организациях образования, организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, а также в методических кабинетах - на весь период работы. Врачам, имеющим соответствующее образование, постоянно работающим по специальности в сельской местности - на весь период работы в организациях здравоохранения. Депутатам Парламента или маслихатов - на срок их депутатских полномочий. Лицам, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовные дела рассматриваются судами - до окончания дознания, следствия или вступления в силу приговора суда. Членам летных экипажей гражданских воздушных судов, инженерам, механикам и техникам гражданской авиации, имеющим соответствующее образование - на весь период работы в организациях гражданской авиации. Членам экипажей судов, имеющим соответствующее образование - на весь период работы в организациях водного транспорта. Лицам, проходящим первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.

Для того чтобы получить отсрочку, призывник должен подать заявление в военкомат по месту жительства, указав все обстоятельства, из-за которых он не может пройти службу.

Необходимо приложить справку из учебного заведения (для студентов), медицинские заключения (для отстрочки по состоянию здоровья), документы, подтверждающие семейные обстоятельства (для кормильцев или тех, кто ухаживает за больными), справки с места работы.

Важно, чтобы граждане соблюдали все требования и сроки для подачи документов, отметил адвокат. В частности, призывники обязаны подавать заявление не менее чем за месяц до начала призыва. Это даст военкоматам время для рассмотрения всех документов и вынесения решения.

"Военкомат рассматривает заявление в установленный срок и принимает решение, основываясь на предоставленных документах. В случае отказа гражданин может обжаловать решение в суде", - заключил Жанабаев.

Нурлан Жанабаев - практикующий юрист из Астаны, адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов. Опыт в юридической деятельности - более 20 лет. Получил высшее юридическое образование в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Также является бакалавром в области информационно-коммуникационных технологий.

Ранее в Минобороны прокомментировали рейды в отношении призывников. В частности, представители оборонного ведомства уточнили, что призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам.

Напомним, что 7 июня житель Костаная сообщил "НГ" об инциденте, который произошёл с ним возле АО «Казпочта» на пр. Аль-Фараби.

- Я спокойно шёл по улице, как вдруг ко мне подбежали 4-5 человек. Сказали: “ИИН скажи свой, проверим”. Я ответил: “А вы кто?” - они сказали, что с военкомата, и начали в грубой форме требовать ИИН, - рассказал он "НГ". - Не представились, не разъяснили мои права, не показали никаких документов. Когда я включил камеру, начался откровенный беспредел: один из них ударил по руке, выхватывал телефон, а затем назвал меня “терпилой”».

Парень также пояснил, что ему уже 27 лет и он не годен к воинской службе.